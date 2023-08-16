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Новини Війна в Україні
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декларація (850) електронне декларування (1016) Резніков (1385) Радіна (13)

Рєзніков "фактично покриває одеського воєнкома з віллою у Іспанії", - слуга народу Радіна заявляє, що міністр оборони проти декларування прибутків військовослужбовцями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

декларування

Нардеп від "Слуги народу" Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони України Олексій Резніков виступає проти декларування прибутків військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Радіна зазначила: "Коротко про декларування військових: військові не будуть подавати декларації ані з окопу, ані з ротації.

Військові, які перебувають на управлінських та матеріально відповідальних посадах, будуть подавати декларації лише після завершення воєнного стану. Подала відповідні поправки до законопроекту про відновлення декларування №9534. Решта військових, як і завжди, не повинні декларуватись ані під час війни, ані після її завершення.

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У правках законопроекту є моя пропозиція зобов’язати декларувати статки під час війни лише воєнкомів, службовців ТЦК, ВЛК, закупівельників та апарат Міноборони, які перебувають у тилу.

Міністр Рєзніков - проти. Він фактично покриває одеського воєнкома з віллою у Іспанії і подібних йому, а також закупівельників Міноборони, у яких то яйця по 17 гривень за штуку, то куртки для військових з переплатою втричі.

Зроблю все від мене залежне, щоби не дати деяким "тиловикам" сховати "зароблене" під час війни за спинами військових на передовій".

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Рєзніков фактично покриває одеського воєнкома з віллою у Іспанії, - слуга народу Радіна заявляє, що міністр оборони проти декларування прибутків військовослужбовцями 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Резніков проти, бо рильце в пушку. Не хоче втрачати відкати від воєнкомів постачальників МО, лікарів ВЛК!
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16.08.2023 19:22
+19
Ох як гарно свої офшори прикривати військовослужбовцями!
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16.08.2023 19:19
+15
Воно-то так. Але спочатку відновіть декларування для себе коханих депутанів. І для Офісних щурів.
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16.08.2023 19:32
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Ох як гарно свої офшори прикривати військовослужбовцями!
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16.08.2023 19:19 Відповісти
Охя гарна покривати военкомів і тиловиків Мінооборони - брешучи що це стосуеться військовослужбовців хлопців на передку. Хоч це в їх же інтересах тиловиків мінооборони прижиати кдо ногтя
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16.08.2023 19:47 Відповісти
Резніков проти, бо рильце в пушку. Не хоче втрачати відкати від воєнкомів постачальників МО, лікарів ВЛК!
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16.08.2023 19:22 Відповісти
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16.08.2023 20:01 Відповісти
там рильце в пушку до самої дупи
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16.08.2023 21:00 Відповісти
Коли суди не судять, - декларуй не декларуй, все одно получиш ......
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16.08.2023 19:24 Відповісти
Зелені шавки за командою накинулися на Рєзнікова. Отже, зніматимуть. Поставлять верещучку або безумну.
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16.08.2023 19:29 Відповісти
Ви думаєте , що вони настільки безумні???😀
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16.08.2023 20:05 Відповісти
ти якось зовсім не в темі..."безумну" не поставлять за жодних умов
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16.08.2023 21:01 Відповісти
"Нардеп від "Слуги народу" Анастасія Радіна" нападає на зеленого міністра резнікова - схоже рішеня зеленою опою вже прийняте щодо резнiкова і цей зелений жабогадюкінг це прелюдія компанії по відмиванню самого зеленого від зелених...
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16.08.2023 19:31 Відповісти
Воно-то так. Але спочатку відновіть декларування для себе коханих депутанів. І для Офісних щурів.
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16.08.2023 19:32 Відповісти
це неможливо, бо це не є можливим і взагалі це не на часі...
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16.08.2023 19:40 Відповісти
Не для того створювали монобільшість, душили ЗМІ та узурпували владу, щоб про щось там звітувати чи декларувати. тут зараз як росія часів ***** двотисячних.
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16.08.2023 19:56 Відповісти
Команднi посади так, а шо ж там за "військові" на тих "управлінських та матеріально відповідальних посадах" - тi що вiн з яєць висидiв?
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16.08.2023 19:32 Відповісти
Якщо отой в очочках з МОУ, покриває отого з Одеси мародера, то виходить, що це, одне і теж ТОВ!!
Свій, до свого, по своє!
Резнікову, на зустрічі в Рамштаймі, ніхто, нічого, і не говорив про облвоєнкомів…., як і про корупцію у міністерстві…
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16.08.2023 19:33 Відповісти
є така жінка, яка може стати міністеркою оборони і дати краба,
але поки щє її ім'я таємниця !
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16.08.2023 19:44 Відповісти
резнікова послом в банглу деш!
там курей? - коротше сподобається йому...
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16.08.2023 19:55 Відповісти
Это означает только одно - Резников сидит на подсосе у этого ******
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16.08.2023 19:59 Відповісти
То в кого більше брехні- у Гебельса (за правління Гітлера) чи у телемарафоні (за правління боневтіка) ???
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16.08.2023 21:56 Відповісти
Це ще не мародерсто на кровi?73% тварини!!!!
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16.08.2023 20:08 Відповісти
поки він за 17 не відповість, не буде порядку
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16.08.2023 20:31 Відповісти
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16.08.2023 20:34 Відповісти
Цікаво, а сам міністр декларує свої статки нажиті на золотих яйцях?
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16.08.2023 21:30 Відповісти
банда, не хочеш на передок - давай бабло, а де ж воно випадає в осад?
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16.08.2023 21:35 Відповісти
Закономірні дії роду зміїного, вовків в овечих шкірах.
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16.08.2023 21:51 Відповісти
Просто хочется уехать и не вернуться в страну больше никогда. Разочарование. То Гетманцев то Резников.
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16.08.2023 21:56 Відповісти
Резников ***** 👎👎
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17.08.2023 00:50 Відповісти
Декларувати доходи потрібно всім держслужбовцям-суддям-чиновникам-военкомам-депутатам, і не раз на рік а кожен місяць.
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17.08.2023 06:54 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
"Міністр Рєзніков - проти." А можно процитировать Резникова?
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17.08.2023 09:42 Відповісти
Всі ці люди що проти декларування працюють на Росію. Їм добре жити в українській СРСР.
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17.08.2023 12:06 Відповісти
 
 