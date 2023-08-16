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Говорили про нові шляхи розвитку відносин, - Кулеба провів переговори з секретарем Ради співробітництва держав Затоки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Перської затоки (РСАДПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайві для обговорення української Формули світу, а також нових шляхів розвитку відносин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: ""Провів переговори з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Затоки Джасемом Мохамедом Альбудайві щодо нових шляхів розвитку відносин. Ми також обговорили розширення міжнародної коаліції на підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського".
Топ коментарі
+3 александр гнатюк f24d8141
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Блінкен демонстративно зателефонував Кулебі, щоб обговорити з ним "саміт миру", на якому Кулеба не був присутнім. На питання Кулеби про ракети, Блінкен відповів питанням про "diplomatic bags" і Кулеба більше нічого не ризикнув попросити.
Державний департамент США перевів міністерство закордонних справ України на систему зв'язку загального комутатора. Ще раніше подібну процедуру провела адміністрація Білого Дому по відношенню до ліній зв'язку з Україною в системі "президент-президен
Джерело https://twitter.com/tZEinform
За що купив, за те продав, але це схоже поянює таку несподівану любов ОП до країн Африки і затоки. Необхідно постійно демонструвати лохторату хоч якусь значимість і активність Тогощоневтіка на міжнародній арені.