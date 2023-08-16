УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5302 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
601 12
Перська затока (7) Кулеба Дмитро (3165)

Говорили про нові шляхи розвитку відносин, - Кулеба провів переговори з секретарем Ради співробітництва держав Затоки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Перської затоки (РСАДПЗ) Джасемом Мохамедом Аль-Будайві для обговорення української Формули світу, а також нових шляхів розвитку відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: ""Провів переговори з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Затоки Джасемом Мохамедом Альбудайві щодо нових шляхів розвитку відносин. Ми також обговорили розширення міжнародної коаліції на підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського".

Також читайте: Скоро відкриємо для українців майже всю Перську затоку, - Клімкін про роботу над скасуванням візового режиму з Кувейтом і Катаром

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Та які там в Зотоці держави....
показати весь коментар
16.08.2023 19:31
+3
О, я щось пропустив. Підприємці Одещини створили держави у курортному місті - Затока?
показати весь коментар
16.08.2023 19:46
+3
а с Коблево то хоть безвиз будет?
показати весь коментар
16.08.2023 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що.знову в Омані та Еміратах на офшори гроші перекажуть?
показати весь коментар
16.08.2023 19:25 Відповісти
Пересрались з усіма найкращими партнерами,( по завданню дерьмака) чим вам допоможуть тумба-юМба
показати весь коментар
16.08.2023 20:07 Відповісти
Та які там в Зотоці держави....
показати весь коментар
16.08.2023 19:31 Відповісти
формули світту? У вас там маскалі переводять гугл транслейтером? Ох і пекельні борошна)))
показати весь коментар
16.08.2023 19:32 Відповісти
О, я щось пропустив. Підприємці Одещини створили держави у курортному місті - Затока?
показати весь коментар
16.08.2023 19:46 Відповісти
а с Коблево то хоть безвиз будет?
показати весь коментар
16.08.2023 19:47 Відповісти
Только по диппаспорту!
показати весь коментар
16.08.2023 20:06 Відповісти
прочитал заголовок и подумал, Затока есть в Одеской области, какие там еще державі есть?
показати весь коментар
16.08.2023 20:12 Відповісти
Кулеба подумав так саме,,,яка держава під Одесой ?, Ермак нічого мені не казав !"
показати весь коментар
16.08.2023 20:17 Відповісти
Переговорна група Єрмака\Жовкви , що приймає участь в т.з. "саміті миру" в Джиді (Саудівська Аравія) вивезла з України 260 кг вантажу, офіційно декларованого як "дипломатична пошта". Весь він знаходиться в на території почесного консульства України в м.Джидда, (Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, 21488, Al-Rayan District, Al-Bassami Group Building)

Блінкен демонстративно зателефонував Кулебі, щоб обговорити з ним "саміт миру", на якому Кулеба не був присутнім. На питання Кулеби про ракети, Блінкен відповів питанням про "diplomatic bags" і Кулеба більше нічого не ризикнув попросити.

Державний департамент США перевів міністерство закордонних справ України на систему зв'язку загального комутатора. Ще раніше подібну процедуру провела адміністрація Білого Дому по відношенню до ліній зв'язку з Україною в системі "президент-президен

Джерело https://twitter.com/tZEinform

За що купив, за те продав, але це схоже поянює таку несподівану любов ОП до країн Африки і затоки. Необхідно постійно демонструвати лохторату хоч якусь значимість і активність Тогощоневтіка на міжнародній арені.
показати весь коментар
16.08.2023 20:23 Відповісти
когда нет на сайте реквизитов кто он чей он, єто очень сомнительно
показати весь коментар
16.08.2023 20:34 Відповісти
Я тому і написав - за що купив, за те продав, але кудись поділись щотижневі зустрічі і телефонні перемовини, консультації з лідерами країн партнерів.
показати весь коментар
16.08.2023 21:20 Відповісти
 
 