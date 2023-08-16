США запровадили санкції проти компаній із РФ, Казахстану та Словаччини за зв’язки з Північною Кореєю

США запровадили санкції проти компаній із РФ, Казахстану та Словаччини, а також громадянина Лівану за зв’язки з КНДР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення мінфіну США та Європейську правду.

Санкції запроваджені проти компанії "Дефенс Іінжинірінг" із Казахстану, "Верус" із Росії та "Версор" зі Словаччини. Усі вони пов’язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, проти якого США ввели обмеження ще у березні.

Мкртичев, зазначав тоді американський Мінфін, вів переговори з посадовцями КНДР та Росії, домовляючись про передання понад двох десятків видів зброї та боєприпасів до Росії в обмін на низку товарів, зокрема сировину та товари, до Північної Кореї.

Підсанкційні компанії, як стверджується, є частиною мережі, через яку Мкртичев планував здійснити постачання північнокорейської зброї до РФ.

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