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США запровадили санкції проти компаній із РФ, Казахстану та Словаччини за зв’язки з Північною Кореєю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

США запровадили санкції проти компаній із РФ, Казахстану та Словаччини, а також громадянина Лівану за зв’язки з КНДР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення мінфіну США та Європейську правду.

Санкції запроваджені проти компанії "Дефенс Іінжинірінг" із Казахстану, "Верус" із Росії та "Версор" зі Словаччини. Усі вони пов’язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, проти якого США ввели обмеження ще у березні.

Мкртичев, зазначав тоді американський Мінфін, вів переговори з посадовцями КНДР та Росії, домовляючись про передання понад двох десятків видів зброї та боєприпасів до Росії в обмін на низку товарів, зокрема сировину та товари, до Північної Кореї.

Підсанкційні компанії, як стверджується, є частиною мережі, через яку Мкртичев планував здійснити постачання північнокорейської зброї до РФ.

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16.08.2023 19:44 Відповісти
Перереєструються під іншою назвою і знову працюватимуть. В ********* світі повно способів обійти будь-які санкції.
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16.08.2023 19:53 Відповісти
Ashot in the Dark. Непогано, але США треба згадати часи, коли їх насправді боялися. Хтось бикує, смердить - ракетний удар з моря, гелікоптери, спецназ, тварину з різаком у дупі везуть до найближчого санаторія ЦРУ, де вона на відео здає всіх. Оце - робота, а не базікання. Тільки тоді наступний Ашот уже не нахилить наступний шот.
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16.08.2023 19:56 Відповісти
Санкции - это развлечение для коррупционеров.
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16.08.2023 21:48 Відповісти
 
 