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Новини За кордоном
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У Росії помер генерал Жидко, ексзаступник Шойгу та командувач окупаційними військами в Україні в травні-липні 2022 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

жидко

У Москві помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупованням в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов

Він зазначив: "Після тривалої хвороби в Москві помер Герой Росії, генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко".

 У 2016 році Жидко був на посаді начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії, у 2018 році був призначений командувачем військ Східного військового округу, у 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони РФ - начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

У 2022 році Жидко знову став командувачем військ Східного округу та змінив у травні 2022-го командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова у керівництві окупаційною армією в Україні. У липні його зняли з цієї посади.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Гори в пеклі, сволото.
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16.08.2023 19:54
+32
Та й йух з ним! Хай вже вся рашка повидихає@
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16.08.2023 19:54
+23
Може шось з*ів
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16.08.2023 19:53
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Може шось з*ів
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16.08.2023 19:53 Відповісти
Підчищає *****
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16.08.2023 19:56 Відповісти
Пообедал в "Дядя Ваня"
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16.08.2023 20:04 Відповісти
Як ЗСУ не вбила,
так буйло задавила 😂

Та то таке, поштрикайте хтось його палкою, чи дійсно вже падло 😂
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16.08.2023 20:23 Відповісти
Буйло? Це хто?
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16.08.2023 22:13 Відповісти
Несвіжого полонію
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16.08.2023 20:22 Відповісти
Невелика тривалість існування в кацапів..Що ж зробиш...Екологія,стреси.
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16.08.2023 20:53 Відповісти
Та ні, то нервове
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16.08.2023 20:56 Відповісти
Мабуть глисти😂
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16.08.2023 22:40 Відповісти
а-га сьел чего-нибудь - *** ботоксный .
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17.08.2023 00:48 Відповісти
Судя по фамилии перед смертью жиденько обосрался
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16.08.2023 19:54 Відповісти
Де наголос в прізвищі? жИдко чи жидкО?
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16.08.2023 20:18 Відповісти
Не могу знать
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16.08.2023 20:19 Відповісти
Та й йух з ним! Хай вже вся рашка повидихає@
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16.08.2023 19:54 Відповісти
Зовсім вмер, чи як?
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16.08.2023 19:54 Відповісти
Просто перестал дышать
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16.08.2023 20:16 Відповісти
задержал дыхание лет на 100..
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17.08.2023 00:49 Відповісти
"Як ховали, то в гробу весь синій лежав" (с)
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16.08.2023 20:23 Відповісти
Гори в пеклі, сволото.
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16.08.2023 19:54 Відповісти
Правильно сделал.
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16.08.2023 19:54 Відповісти
Пысы: там еще отчалил в вечность и куратор путинской резиденции в гелинджеке некий генерал фсо лопырев. Не свезло: кому резиденция, а кому и гроб - резиденция.
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16.08.2023 21:01 Відповісти
З яких це пір нікчемні тварюки помирають, а не здихають?
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16.08.2023 19:54 Відповісти
Straight to hell!
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16.08.2023 19:55 Відповісти
надеюсь его отравили.
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16.08.2023 19:55 Відповісти
"достаточно одной таблэтки" - а как вы хотели наверное тоже обещал путлеру "Киев за три дня" - ну вот "получил рашист гранату"
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17.08.2023 00:52 Відповісти
фсб шельму метит, думаю, в ближайшее время вслед за ним пойдут многие высокопоставленные участники путинской авантюры, слишком ного знали (ют)
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16.08.2023 19:55 Відповісти
Это напоминанаие путлера своим генералам.
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16.08.2023 19:57 Відповісти
Знову сльози заважають залишити коммент ...
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16.08.2023 19:58 Відповісти
Ачерєдному ванькє-дурачку далі випіть навічьку...
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16.08.2023 19:58 Відповісти
Так Жидко чи Жидков?
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16.08.2023 19:58 Відповісти
А яка різниця ...
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16.08.2023 20:03 Відповісти
Смотри в корень.)
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16.08.2023 20:25 Відповісти
57 років для хронічного алкоголіка - це занадто багато
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16.08.2023 19:59 Відповісти
ну і йух з ним, земля йому бетоном
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16.08.2023 20:00 Відповісти
Жидкувато для нього обійшлася війна в Мирній Україні!!
Могли б цю гниду московську, десь і пристрелити…
Жидкувато він якось витік…
Смерть московітам ***** та їх опозажопним ригоАналам в Україні!
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16.08.2023 20:00 Відповісти
Сльози мєшают мнє пісать о том,что зємля бєтоном етому підарасу.
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16.08.2023 20:00 Відповісти
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16.08.2023 20:01 Відповісти
везунчик, не увидит как его внуки будут зубрить китайский и носить фамилию Дзи-дко-дун
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16.08.2023 20:03 Відповісти
Ще один здох ..генерал лопирьов....генералопад на расєє -класика кагебистського жанру
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16.08.2023 20:05 Відповісти
подох та й подох. нам яке діло до цього вилупка?
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16.08.2023 20:05 Відповісти
Чай индийский чай Грузинский чай иглохлох чай
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16.08.2023 20:06 Відповісти
Де танок Єнота
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16.08.2023 20:06 Відповісти
Не померло а здох, чорти забрали до себе.
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16.08.2023 20:07 Відповісти
Сдох жидко и хер с ним ! Вонючей собаке собачья смерть и билет на концерт кобздона !
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16.08.2023 20:09 Відповісти
Здох Максим, та і хер з ним! Земля йому бетоном.
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16.08.2023 20:09 Відповісти
тобто ***** менше
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16.08.2023 20:09 Відповісти
Сдох Максим Геннадий, да и хер с ним.
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16.08.2023 20:09 Відповісти
Ну,будьмо чесними :на фото цьому конюху я б з розгону дав на 10 років більше,а якщо прикинути,що військова струнчить та фотошоп,то критих 70))по москальських мірках -старажил)))
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16.08.2023 20:09 Відповісти
воно багато знало і могло бути небезпечним для бункерного формула не змінюється вхід руб вихід два дорівнює ліквідація
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16.08.2023 20:13 Відповісти
карлік веде русоскот в рай, а сам іти туди не хоче.
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16.08.2023 20:16 Відповісти
Навідь не дожив до відставки, запасу.
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16.08.2023 20:21 Відповісти
ну хоч з вікна не випав, вже різноманітніше здихають
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16.08.2023 20:25 Відповісти
Наївсь якогось несвіжого полонію, чи просроченого новічка...
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16.08.2023 20:25 Відповісти
Вечных тебе мучений, изверг !
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16.08.2023 20:26 Відповісти
жидкодзакабзонился
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16.08.2023 20:44 Відповісти
Не "смачна" тема для тролів. Один слабенько виср@вся "а нам какое дело".
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16.08.2023 20:46 Відповісти
этот симбитер так всегда...
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16.08.2023 21:51 Відповісти
В рф сегодня массово мрут генералы «от болезней».

▪️Генерал-полковник жидко, (В мае-июле 2022 года командовал всеми оккупантами в Украине, в октябре был отстранен).
▪️Генерал-лейтенант ФСО Лопырев, который ранее курировал «дворец путина» в Геленджике.
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16.08.2023 20:53 Відповісти
ну что же они творят - так новичка на всех не хватит
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17.08.2023 00:53 Відповісти
Ну вот как не радоваться? На совести этого пи@ора погибшие украинцы, сирийцы. Сдох убийца и негодяй, поэтому радость украинцев вполне справедлива , что-б там не вякали помойные рты арестовичи.
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16.08.2023 21:00 Відповісти
Черговий живодер здох. Небеса йому пеклом. Хоча б надіслав вісточку з пекла, як йому працюється, натираючи казани та вилизуючи сковорідки.
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16.08.2023 21:01 Відповісти
Це не той, що трактористами командував під Дебальцево?
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16.08.2023 21:05 Відповісти
Новичёк…. Старичёк…..
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16.08.2023 21:08 Відповісти
Жидко... мабуть етнічний українець (був), навіть "в" в кінці не додав. Здоров'я йому. )
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16.08.2023 21:17 Відповісти
р ы д а ю НавзрыдЪ...........
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16.08.2023 21:17 Відповісти
..вамздец Генке подкрался...
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16.08.2023 21:18 Відповісти
Гори в пеклі підарас🔥🔥🔥
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16.08.2023 22:24 Відповісти
Мы в восхищении! 👏
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16.08.2023 22:39 Відповісти
Сдох максим ну и х... с ним.
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16.08.2023 22:48 Відповісти
Жидко для Жидко в 57 то лет.
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17.08.2023 07:22 Відповісти
Свідки "відходять", залишаються двірники з АК
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17.08.2023 08:18 Відповісти
 
 