У Росії помер генерал Жидко, ексзаступник Шойгу та командувач окупаційними військами в Україні в травні-липні 2022 року
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У Москві помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупованням в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі губернатор Хабаровського краю РФ Михайло Дегтярьов
Він зазначив: "Після тривалої хвороби в Москві помер Герой Росії, генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко".
У 2016 році Жидко був на посаді начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії, у 2018 році був призначений командувачем військ Східного військового округу, у 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони РФ - начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.
У 2022 році Жидко знову став командувачем військ Східного округу та змінив у травні 2022-го командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова у керівництві окупаційною армією в Україні. У липні його зняли з цієї посади.
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так буйло задавила 😂
Та то таке, поштрикайте хтось його палкою, чи дійсно вже падло 😂
Могли б цю гниду московську, десь і пристрелити…
Жидкувато він якось витік…
Смерть московітам ***** та їх опозажопним ригоАналам в Україні!
МаксимГеннадий, да и хер с ним.
▪️Генерал-полковник жидко, (В мае-июле 2022 года командовал всеми оккупантами в Украине, в октябре был отстранен).
▪️Генерал-лейтенант ФСО Лопырев, который ранее курировал «дворец путина» в Геленджике.