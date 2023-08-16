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Китай різко наростив закупівлі нафти в Ірані, заміщаючи нафту з РФ, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За даними Bloomberg, Китай різко наростив закупівлю нафти в Ірані, заміщаючи нею нафту з РФ, яка стає дедалі дорожчою та коштує вище встановленої Заходом стелі цін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Факти.
У серпні КНР імпортує з Ірану 1,5 млн барелів на добу – рекордний обсяг як мінімум за останні 10 років.
Порівняно з січнем-липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у 1,5 раза.
Трейдери, що працюють у регіоні, розповіли Bloomberg, що причина – в ціні. Іранська нафта пропонується зі знижкою $10 за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.
Топ коментарі
+9 три - пятнадцать
показати весь коментар16.08.2023 20:31
+5 Юрій Гросарчук fac575f1
показати весь коментар16.08.2023 20:21
+5 Maksim Perepelitca
показати весь коментар16.08.2023 21:29
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голоснули так - шо всі присіли на лопатки....
так то був захід, який і досі вас стримує?
кацапня, китай, іран, пельмень, суелліна самбрера і десь там сбоку тихо скавчить наура.
Керівництво компанії від почутого в шоці . Обіцяють повпливати на те щоб тепер жодне колесо - їхньої нацистської техніки , не перетнуло кордон рашки .