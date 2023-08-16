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Новини За кордоном
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Іран (1340) Китай (1916) нафта (706)

Китай різко наростив закупівлі нафти в Ірані, заміщаючи нафту з РФ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

За даними Bloomberg, Китай різко наростив закупівлю нафти в Ірані, заміщаючи нею нафту з РФ, яка стає дедалі дорожчою та коштує вище встановленої Заходом стелі цін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Факти.

У серпні КНР імпортує з Ірану 1,5 млн барелів на добу – рекордний обсяг як мінімум за останні 10 років.

Порівняно з січнем-липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у 1,5 раза.

Трейдери, що працюють у регіоні, розповіли Bloomberg, що причина – в ціні. Іранська нафта пропонується зі знижкою $10 за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.

Також читайте: У липні Росія заробила 15 мільярдів доларів від експорту нафти, - Bloomberg

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
в 2019му ніхто нікого не стримував,
голоснули так - шо всі присіли на лопатки....
так то був захід, який і досі вас стримує?
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16.08.2023 20:31
+5
Ой, как неудобно. Нефритовый стержень в спина *****.
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16.08.2023 20:21
+5
Соловйов назвав німецьку компанію " Мерседес " - нацистской сволочью .! Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь?» - заявил он в эфире телеканала «Россия-1». .
Керівництво компанії від почутого в шоці . Обіцяють повпливати на те щоб тепер жодне колесо - їхньої нацистської техніки , не перетнуло кордон рашки .
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16.08.2023 21:29
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Ой, как неудобно. Нефритовый стержень в спина *****.
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16.08.2023 20:21 Відповісти
Нас стримує захід а кацапів буде стримувати Китай щоб не одна сторона не перемогла,а положивши гори трупів врешті решт сіли за стіл переговорі,нажаль така реальність
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16.08.2023 20:24 Відповісти
в 2019му ніхто нікого не стримував,
голоснули так - шо всі присіли на лопатки....
так то був захід, який і досі вас стримує?
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16.08.2023 20:31 Відповісти
стримує захід? а вы не охренели уже?
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16.08.2023 20:33 Відповісти
вийди за рамки ілюзій
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16.08.2023 20:53 Відповісти
Вы понимаете что было бы сейчас с Украиной если бы не Запад?
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16.08.2023 21:09 Відповісти
де стримує. як стримує, що забороняє асфальтом по кацапах кидатись?
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18.08.2023 07:56 Відповісти
щє є винісуелла.
кацапня, китай, іран, пельмень, суелліна самбрера і десь там сбоку тихо скавчить наура.
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16.08.2023 20:29 Відповісти
Пуцен - ввєді вайска в Іран .
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16.08.2023 20:44 Відповісти
куйлу потрібні гроші-"продам докуя і дешево"
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16.08.2023 20:44 Відповісти
Соловйов назвав німецьку компанію " Мерседес " - нацистской сволочью .! Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь?» - заявил он в эфире телеканала «Россия-1». .
Керівництво компанії від почутого в шоці . Обіцяють повпливати на те щоб тепер жодне колесо - їхньої нацистської техніки , не перетнуло кордон рашки .
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16.08.2023 21:29 Відповісти
Опять "удар в псину"
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16.08.2023 22:05 Відповісти
а Іран хіба не під санкціями? Чи китайозам пофіг...
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16.08.2023 22:54 Відповісти
под чьими санкциями? китайцы скупают всю нефть где только можно по-дешевле и сильно занижают закупочные цены
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17.08.2023 00:47 Відповісти
Коли почнуть підводити підсумки цієї війни - Іран вийде у найбільшій вигоді - фінансово
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17.08.2023 03:57 Відповісти
 
 