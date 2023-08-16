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Зеленський (17415) Чорне море (1352) гуманітарний коридор (168) судноплавство (35)

Перше цивільне судно пройшло через український гуманітарний коридор у Чорному морі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,чорне,корабель

Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 серпня оприлюднив інформацію, що перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту і прямує до Босфору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору.

Раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору. ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій.

Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
він з суфлером своїми відосами кожний вечір вже заїбав всю країну.
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16.08.2023 21:09
+8
і ще треба йому подякувати за сьогоднішній захід сонця вручну.
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16.08.2023 21:10
+6
речник міністра транспорта?
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16.08.2023 21:04
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речник міністра транспорта?
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16.08.2023 21:04 Відповісти
Берите выше, начальник пароходства.
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16.08.2023 21:06 Відповісти
він з суфлером своїми відосами кожний вечір вже заїбав всю країну.
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16.08.2023 21:09 Відповісти
Так не можна! Президент, обраний "мудрим нарідом", працює!
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16.08.2023 22:08 Відповісти
100%-- Уже Тошнит!
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17.08.2023 16:06 Відповісти
сам лоцманом був кловака
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16.08.2023 21:09 Відповісти
боцман затопленой галеры
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16.08.2023 21:10 Відповісти
как вариант, тем более что раб на галере уже есть - пуйло.
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16.08.2023 21:12 Відповісти
ИМХО это не гуманитарный коридор, а просто международные нейтральные воды.
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16.08.2023 21:06 Відповісти
Під час війни - нейтральні води? Гітлер тоже так думав?
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16.08.2023 22:18 Відповісти
Де юре войну никто никому не объявлял, если вы не в курсе.
Так что да, де юре воды вполне себе нейтральные.
Да и в условиях объявленной войны их статус бы не изменился.
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16.08.2023 23:02 Відповісти
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16.08.2023 21:06 Відповісти
і ще треба йому подякувати за сьогоднішній захід сонця вручну.
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16.08.2023 21:10 Відповісти
Прошла весна, настало лето. Спасибо Зелюшке за это!
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16.08.2023 21:12 Відповісти
Вот скажите когда его видишь каждый раз хочется пендаля сунуть…..а при Порохе было не дай Бог от него пендаля получить.Навыбирали малоросы здравым на голову себе на Ж приключений.
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16.08.2023 21:33 Відповісти
понты это конечно хорошо, но видео кацапов с высадившимся на сухогруз десантом, произведет на судовладельцев и фрахтователей несоизмеримо бОльший эффект
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16.08.2023 21:12 Відповісти
А тепер хай «висаджуються» на «китайське» судно. І будемо бачити що і як)
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16.08.2023 21:17 Відповісти
буба лоцман!
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16.08.2023 21:16 Відповісти
поцман? Не чує баба...
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16.08.2023 22:32 Відповісти
глухий клован? - гуя собі папер вкинув....
а де на поржать?
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16.08.2023 22:38 Відповісти
таке буває, коли вже не розумієш украінських мемів.
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16.08.2023 22:49 Відповісти
А бомбежка портов на Дунае - заслуга зеленого фельдмаршала?
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16.08.2023 21:20 Відповісти
ні - то якись кацапські тварі,
до яких зелені тварі не мають ніякої причетності.
ну так, дехто, але тут не треба перейматися...
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16.08.2023 21:26 Відповісти
Ну так себе "перемога". Этот контейнеровоз с 22 года там стоял. Возможно владельцы договорились про выпуск судна. Главная проблема в пропуске кораблей в наши порты. РФ ведь думает что нам оружие кораблями завозят...
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16.08.2023 21:26 Відповісти
От що надводний дрон "животворящий" виконує !
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16.08.2023 21:30 Відповісти
лоцман, мля...
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16.08.2023 21:31 Відповісти
Ти ще гучніше про це розтруби, кусок тупого ідіота. І завтра знову по Одеським потртам прилетить.
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16.08.2023 21:46 Відповісти
Взагалі-то, ця інфа не для нас, а для власників та страхувальників морських перевезень. Типу, вже безпечно, можна плавати.
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17.08.2023 07:24 Відповісти
Ох, як ************ плющить. Шавки гавкають, а караван з українським зерном іде.
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16.08.2023 21:54 Відповісти
Ну як би там не було- а от йух вам,кацапи!
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16.08.2023 22:19 Відповісти
 
 