Франція засуджує удари Росії по українських зерносховищах як такі, що підривають продовольчу безпеку в світ

Міністерство закордонних справ Франції засудило нові удари Росії по українським зерносховищам - чергове порушення міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС Франції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Франція рішуче засуджує російські безпілотні удари, завдані цієї ночі по зерносховищам в одному з портів на Дунаї в Одеській області. Ці удари, внаслідок яких, зокрема, було пошкоджено зернові елеватори, були навмисно спрямовані проти інфраструктури, що має найважливіше значення для глобальної продовольчої безпеки. Цими новими атаками Росія знову порушує міжнародне право", - йдеться у заяві.

Наголошується, що Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, ставити під загрозу судноплавство у Чорному морі та здійснювати шантаж у питанні глобальної продовольчої безпеки.

"В умовах такої цинічної інструменталізації Росією продовольчої безпеки Франція та її європейські партнери обрали шлях відповідальності та міжнародної солідарності", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС Франції нагадали, що торік країна на національному рівні задіяла понад 840 мільйонів євро на цілі продовольчої допомоги, зокрема близько 250 мільйонів євро екстреної допомоги для підтримки найбільш постраждалому населенню. Вона робить свій внесок у роботу "коридорів солідарності", створених Європейським союзом, які дозволили вивезти понад 60% українського зерна автомобільним, залізничним та річковим транспортом.

Крім того, зазначається, що Франція продовжить надавати підтримку українським судовим органам та Міжнародному кримінальному суду з метою боротьби з безкарністю за злочини, які вчиняє Росія.

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Як повідомлялося, у ніч на 16 серпня Росія двічі атакувала портову та зернову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждали склади та зерносховища порту "Рені" на Дунаї.