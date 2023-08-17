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Франція засуджує удари Росії по українських зерносховищах як такі, що підривають продовольчу безпеку в світ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одещина

Міністерство закордонних справ Франції засудило нові удари Росії по українським зерносховищам - чергове порушення міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС Франції, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Франція рішуче засуджує російські безпілотні удари, завдані цієї ночі по зерносховищам в одному з портів на Дунаї в Одеській області. Ці удари, внаслідок яких, зокрема, було пошкоджено зернові елеватори, були навмисно спрямовані проти інфраструктури, що має найважливіше значення для глобальної продовольчої безпеки. Цими новими атаками Росія знову порушує міжнародне право", - йдеться у заяві. 

Наголошується, що Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, ставити під загрозу судноплавство у Чорному морі та здійснювати шантаж у питанні глобальної продовольчої безпеки.

"В умовах такої цинічної інструменталізації Росією продовольчої безпеки Франція та її європейські партнери обрали шлях відповідальності та міжнародної солідарності", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чергові удари РФ по портовій інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну, - посол США Брінк

У МЗС Франції нагадали, що торік країна на національному рівні задіяла понад 840 мільйонів євро на цілі продовольчої допомоги, зокрема близько 250 мільйонів євро екстреної допомоги для підтримки найбільш постраждалому населенню. Вона робить свій внесок у роботу "коридорів солідарності", створених Європейським союзом, які дозволили вивезти понад 60% українського зерна автомобільним, залізничним та річковим транспортом.

Крім того, зазначається, що Франція продовжить надавати підтримку українським судовим органам та Міжнародному кримінальному суду з метою боротьби з безкарністю за злочини, які вчиняє Росія.

Читайте також: Світові ціни на пшеницю відреагували зростанням на нові атаки Росії на українські порти на Дунаї, – Bloomberg

Як повідомлялося, у ніч на 16 серпня Росія двічі атакувала портову та зернову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждали склади та зерносховища порту "Рені" на Дунаї.
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Топ коментарі
+11
В России сегодня массовый падёж скота,второй пошел..
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16.08.2023 21:24
+5
Я скоро полюблю Нигер!
Что он с французами - то делает!
Переворот сознания буквально
А ведь еще совсем недавно Макрон
Скучал по Вольдемару
И ждал звонка
Позвони мне ,позвони.....
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16.08.2023 21:25
+5
"...по українським зерносховищам..."
---------------------------------------
Треба: ...по українськиХ зерносховищаХ...
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16.08.2023 21:37
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В России сегодня массовый падёж скота,второй пошел..
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16.08.2023 21:24 Відповісти
Їх ватосамиці в істериці, бо виводкам тих, хто здох від хвороб халявні "пєльмєшкі" не видають.
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16.08.2023 21:32 Відповісти
Я скоро полюблю Нигер!
Что он с французами - то делает!
Переворот сознания буквально
А ведь еще совсем недавно Макрон
Скучал по Вольдемару
И ждал звонка
Позвони мне ,позвони.....
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16.08.2023 21:25 Відповісти
сдаётся мне ,джентльмэны,это был хокку.
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16.08.2023 21:28 Відповісти
Нет ,сэр
Это был галку
И это вы еще моей музыки не слышали
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16.08.2023 22:10 Відповісти
Найкраще продемонструвати це Франція могла б передавши нам трохи ракет, а ЗСУ вже відправлять їх за призначенням.
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16.08.2023 21:30 Відповісти
дайте ракети і ЗСУ вашу стурбованість перетворить на щось гідніше ніж просто слова
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16.08.2023 21:35 Відповісти
Віва люба Франціє!
Ви просто не уявляєте як рашистські падли полюбили отримувати від ЗСУ французькі Scalp EG! Візги, воплі, стогони, розльот частин кацапів на кілометри - просто свято життя - побачити Париж та померти !
Гран мерсі, любо Франція за надані ракети та прохання дати ще - свято має тривати!
Слава ЗСУ!
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16.08.2023 21:32 Відповісти
День бабака
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16.08.2023 21:33 Відповісти
"...по українським зерносховищам..."
---------------------------------------
Треба: ...по українськиХ зерносховищаХ...
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16.08.2023 21:37 Відповісти
шкода українське зерно , але не шкода українців ! так ось які ви європейські цінності !
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16.08.2023 21:57 Відповісти
Нехай негри сидять без нашого хліба до кінця війни! може голод заставить їх кричати-"дайте Україні зброю!" Накрайняк-путін-)(уйло!
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16.08.2023 22:32 Відповісти
 
 