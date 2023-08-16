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Генштаб ЗС (4486) окупація (5826) Херсонщина (4240)

Росіяни посилюють фільтраційні заходи на окупованій Херсонщині - заборонено пересування між Голою Пристанню та Кінбурнською косою, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонська

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо фільтраційних заходів, які здійснюють  російські окупанти на Херсонщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний "уряд" планують перемістити з Херсонщини у Крим. Зрадникам залишатися стає небезпечно, - Хлань

Автор: Роман Свиридович
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дивно що кацапи ще не спалили Кінбурнську косу.
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16.08.2023 21:39 Відповісти
Нечего сообщать, скоро Генштаб прогноз погоды будет делать. У нас как-бы МВД есть.
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16.08.2023 21:40 Відповісти
Все это на совести малоросов выбравших себе подобного малороса.Главное перестать стрелять..,одно успокаивает.. Порох точно не при делах. К ЗЕсвинарчукам все вопросы
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16.08.2023 21:53 Відповісти
Кацап, іди ***** звідси.
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16.08.2023 23:19 Відповісти
Так ты из-за этого выбрал колени перед куйло?) Не позорься, терпила малорослая… ржунемогу..
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17.08.2023 08:55 Відповісти
******* кацапня
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16.08.2023 23:20 Відповісти
 
 