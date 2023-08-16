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Україна працює над тим, щоб позбавити ворога будь-якого контролю в морі, - Роман Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,морський

Визнання того, що саме українські сили стоять за ударами по Криму і Керченському мосту, мають велике значення і вплив на ворога. З одного боку, це елемент стримування, а з іншого — політичний сигнал.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає народний депутат "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки Роман Костенко.

"Ворог має розуміти, що він не може себе вільно почувати в наших акваторіях, що ми розвиваємось і будемо далі наносити удари. Це елемент стримування, який не дозволить росіянам підходити ближче чи думати, що вони контролюють щось у Чорному морі", - пояснив народний депутат.

Також такі українські удари мають політичний і дипломатичний підтекст та надсилають чіткі сигнали іншим країнам.

"Це має дипломатичний і політичний підтекст. Увесь світ бачить, що росія, маючи серйозний Чорноморський флот, втратила свій флагман, потерпає від атак на інші кораблі і не може контролювати море. Україна бʼється і робить все, щоб відновити контроль над акваторіями", - констатував представник "Голосу".

Як відомо, 16 серпня CNN оприлюднило відео атаки експериментального морського безпілотника на Кримський міст, що сталася 17 липня.

Пізніше голова Служби безпеки Малюк розповів, що дрони назвали "Морський малюк" з ініціативи особового складу. Це унікальна розробка СБУ. Їх виробляють на одному із підземних виробництв в Україні.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
а давайт так - ми читаємо новини вранці і цей Костенко написав - "Ми позбавили ворога контролем над морем".

Як набридло ось цей майбутній час - два-три тижні, навесні увійдемо до Криму, випустимо мільйон безпілотників, розробляємо, запровадимо, покращимо, наростимо, пересядемо на Ф16 тощо
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16.08.2023 22:11
+3
"Це унікальна розробка СБУ." - СБУ вже зайнялось конструкторською та науково-виробничою діяльністю. Тільки не тим чим зобов'язана займатись.

А за які кошти СБУ виконує ці роботи?
Чого дурна піхота в окопах сидить? Хай ідуть відловлювати шпигунів або літаки розробляти йдуть.
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16.08.2023 22:25
+3
пипець - хоть паржом

СБУ не тролінгом повинно займатись...

країна клоунів
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16.08.2023 22:26
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Мені цікаво, чи можна на той Дрон причепити щей пакет Нурсів?

Чи можна створити такий Дрон по типу судна на повітряній подушці який зможе і по суші рухатися?

Дрони-камікадзе на підводних крилах?

Підводний дрон-камікадзе?
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16.08.2023 22:05 Відповісти
Якщо цікаво, то можна ж і погуглити.
Ось, наприклад, підводний дрон-камікадзе в розробці - керовані торпеди Toloka.
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16.08.2023 22:32 Відповісти
от і добре, працюйте - клюва тільки зеленого прикртийте над чим Україна працює...
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16.08.2023 22:05 Відповісти
Це якійсь фантазії. Одними надводними дронами ніякого "повного" контролю не позбавити.
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16.08.2023 22:06 Відповісти
як звіти до кацапнявого гетьштабу.
невже така нетерплячка?
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16.08.2023 22:07 Відповісти
а давайт так - ми читаємо новини вранці і цей Костенко написав - "Ми позбавили ворога контролем над морем".

Як набридло ось цей майбутній час - два-три тижні, навесні увійдемо до Криму, випустимо мільйон безпілотників, розробляємо, запровадимо, покращимо, наростимо, пересядемо на Ф16 тощо
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16.08.2023 22:11 Відповісти
СБУ ,конечно
Отлично потроллило русню
Названием украинского морского дрона
SEA BABY- это зачет!!!
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16.08.2023 22:20 Відповісти
пипець - хоть паржом

СБУ не тролінгом повинно займатись...

країна клоунів
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16.08.2023 22:26 Відповісти
"Румун", розкажи про цей тролінг кацапорилим-вони були не у захваті від пошкоджень того так званого кримського мосту і проблем з військовою логістикою через це. Тож про "паржом"-"пєші ісчо".
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16.08.2023 23:09 Відповісти
пипець - черговий представник мудрого наріду вималювався...
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17.08.2023 05:56 Відповісти
"Це унікальна розробка СБУ." - СБУ вже зайнялось конструкторською та науково-виробничою діяльністю. Тільки не тим чим зобов'язана займатись.

А за які кошти СБУ виконує ці роботи?
Чого дурна піхота в окопах сидить? Хай ідуть відловлювати шпигунів або літаки розробляти йдуть.
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16.08.2023 22:25 Відповісти
вместо ловли ермаков, кротов, пашей-мерседесов, разминировщиков крымского коридора, СБУ занимается пиаром.
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16.08.2023 22:31 Відповісти
ze-гниди зрозуміли що найвигідніше розводити лохів, от і клепають відосики...
бидло плескає в долоні і під цей шумок мільярдами розкрадають і розпродують країну...
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16.08.2023 22:44 Відповісти
Вся государственная стратегия ВМС Украины свелась к торопливо затопленному Сагайдачному. Сидела же элитка сраная, хенералы, адмиралы.... Ни одного морского боя, только позорные сдачи в плен без единого выстрела. И да, тогда сидели СБУшники в наших катерах, что до войны взяли на абордаж россияне в Керченком проливе. какали торопливо от страха.
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16.08.2023 22:30 Відповісти
Має значення лише одне знищення кораблів які несуть ракети.Все інше це не важливо.Бо воно не буде мати значення і вплив.
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16.08.2023 22:43 Відповісти
діпутат не може не пздіти.
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16.08.2023 22:47 Відповісти
Ви знаєте роботу депутата Костенка і воїна Костенка?
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17.08.2023 04:36 Відповісти
 
 