Україна працює над тим, щоб позбавити ворога будь-якого контролю в морі, - Роман Костенко

Визнання того, що саме українські сили стоять за ударами по Криму і Керченському мосту, мають велике значення і вплив на ворога. З одного боку, це елемент стримування, а з іншого — політичний сигнал.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає народний депутат "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки Роман Костенко.

"Ворог має розуміти, що він не може себе вільно почувати в наших акваторіях, що ми розвиваємось і будемо далі наносити удари. Це елемент стримування, який не дозволить росіянам підходити ближче чи думати, що вони контролюють щось у Чорному морі", - пояснив народний депутат.

Також такі українські удари мають політичний і дипломатичний підтекст та надсилають чіткі сигнали іншим країнам.

"Це має дипломатичний і політичний підтекст. Увесь світ бачить, що росія, маючи серйозний Чорноморський флот, втратила свій флагман, потерпає від атак на інші кораблі і не може контролювати море. Україна бʼється і робить все, щоб відновити контроль над акваторіями", - констатував представник "Голосу".

Як відомо, 16 серпня CNN оприлюднило відео атаки експериментального морського безпілотника на Кримський міст, що сталася 17 липня.

Пізніше голова Служби безпеки Малюк розповів, що дрони назвали "Морський малюк" з ініціативи особового складу. Це унікальна розробка СБУ. Їх виробляють на одному із підземних виробництв в Україні.