Ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. Треба посилювати ППО, - Ігнат
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Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими. Тому зараз необхідно посилити протиповітряну оборону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими", - наголосив Ігнат.
За його словами, на літак були великі надії, оскільки він міг стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму Росії.
"Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", - додав речник Повітряних сил.
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Просто вибішує, коли в Києві бачиш, як перекладають бруківку, чи кладуть асфальт на вулицях, які не є в критичному стані.
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Война может закончиться, если Украина получит 2000 кассетных реактивных боеприпасов для HIMARS от США, - бывший офицер армии США Дэн Райс в интервью Newsweek
Пока США не дают Украине кассетные снаряды M26 DPICM, которые могли бы стать ключом к преодолению эшелонированной российской обороны
По словам военного, кассетные реактивные боеприпасы помогут эффективнее уничтожать российскую артиллерию в глубине обороны рф
"У нас есть десятки тысяч этих кассетных реактивных снарядов в Германии, которые лежат и ждут утилизации. Вместо того, чтобы уничтожить их, просто отдайте их украинцам", - заявил военный
Зі 4500 шт. , що було виготовлено, залишилось в єксплуатаціі 2500. В чому торг.
Як би за часи 2-ї світової ,за ленд-лізом до СРСР поставляли літаки з 40-ка річним
терміном, то мабуть " кобра " не могла конкурувати з " МЕ-109".
Все це закулісні дії Заходу. Не можна обстрілювати росію, а мешканці України
повинні сами про себе хвилюватися та ухилятися від ракетних та арт. обстрілів.
Так что если мы сможем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально - устаревшей продукции. У. Черчилль
А ось тобі зовсім інша аналітика "Якщо б у США була інформація щодо того, що Єрмак - російський агент, була б реакція.Байден отримує інформацію від розвідки. США реагують, якщо таку інформацію отримують. Якби у адміністрації були дані, що Єрмак має зв'язки з російськими спецслужбами було б дві реакції - це б довели це до відома Зеленського і якщо б не було реакції - були б запроваджені санкції - Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету в ефірі телеканалу Еспресо https://www.youtube.com/watch?v=MYWFsaCN-98
Друже, вийди з під впн, він згубно впливає на твій мозок