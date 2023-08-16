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ППО (1823) Ігнат (698) F-16 (409)

Ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими. Треба посилювати ППО, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юрій,ігнат

Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими. Тому зараз необхідно посилити протиповітряну оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими", - наголосив Ігнат.

За його словами, на літак були великі надії, оскільки він міг стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму Росії.

"Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", - додав речник Повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силам ППО жодного разу не вдавалося збити ракету X-22, їх знищити можуть лише Patriot та подібні системи, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Треба ракети, треба вбивати росіян у них в хатах, треба нищити їм інфраструктуру
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16.08.2023 22:37
+13
Треба посилювати ППО сказали Зелені, і вклали ще кучу мільярдів в асфальт.

Просто вибішує, коли в Києві бачиш, як перекладають бруківку, чи кладуть асфальт на вулицях, які не є в критичному стані.
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16.08.2023 22:38
+12



👮‍♂️ Украина 365 | Новости | Война |

Война может закончиться, если Украина получит 2000 кассетных реактивных боеприпасов для HIMARS от США, - бывший офицер армии США Дэн Райс в интервью Newsweek

Пока США не дают Украине кассетные снаряды M26 DPICM, которые могли бы стать ключом к преодолению эшелонированной российской обороны

По словам военного, кассетные реактивные боеприпасы помогут эффективнее уничтожать российскую артиллерию в глубине обороны рф

"У нас есть десятки тысяч этих кассетных реактивных снарядов в Германии, которые лежат и ждут утилизации. Вместо того, чтобы уничтожить их, просто отдайте их украинцам", - заявил военный
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16.08.2023 22:44
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Треба ракети, треба вбивати росіян у них в хатах, треба нищити їм інфраструктуру
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16.08.2023 22:37 Відповісти
Дело в том, что западный мир уже не разрешает нам наносить по рассеи и своим оружием удары, иначе ограничат помощь.....
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16.08.2023 23:05 Відповісти
Он и раньше не разрешал.
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16.08.2023 23:10 Відповісти
Треба посилювати ППО сказали Зелені, і вклали ще кучу мільярдів в асфальт.

Просто вибішує, коли в Києві бачиш, як перекладають бруківку, чи кладуть асфальт на вулицях, які не є в критичному стані.
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16.08.2023 22:38 Відповісти
наша справа - донатити чмуту.
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16.08.2023 22:42 Відповісти
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16.08.2023 23:35 Відповісти
Таке можна побачити в будь-якому місті, не лише в Києві.
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16.08.2023 22:48 Відповісти
Причем тут деньги в асальт .Деньги есть ,систем нет. Производство ЗРК Пэтриот и других расписаны на годы вперед.В связи с агрессией русни весь мир вооружается ,Сейчас на эти системы очередь а годы вперед
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16.08.2023 22:49 Відповісти
до славаслєйки 700 кілометрів, і туди повинно регулярно прилітати.
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16.08.2023 22:40 Відповісти
А цієї зими будуть Грім-2 та Вільха? Чи знову як годиться зимою асфальт катати будуть?
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16.08.2023 22:40 Відповісти
Тобто «Стугну», «Нептун» і «Богдану» (до прикладу, там багато чого ще) ви не згадуєте. х Боневтік спільно з бакановим винайшов?
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16.08.2023 23:08 Відповісти
Серійне виробництво це останній та найлегший етап
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17.08.2023 07:14 Відповісти
Не буде, до них ніхто палива не продасть,а своє зелені *спалили*
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16.08.2023 23:02 Відповісти
Дурники бігали перед камерами з хусточками з зображенням F-16 і піарились,як могли,а віддуваться буде Ігнат
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16.08.2023 22:42 Відповісти
Купіть побільше барабанів…
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16.08.2023 22:43 Відповісти



👮‍♂️ Украина 365 | Новости | Война |

Война может закончиться, если Украина получит 2000 кассетных реактивных боеприпасов для HIMARS от США, - бывший офицер армии США Дэн Райс в интервью Newsweek

Пока США не дают Украине кассетные снаряды M26 DPICM, которые могли бы стать ключом к преодолению эшелонированной российской обороны

По словам военного, кассетные реактивные боеприпасы помогут эффективнее уничтожать российскую артиллерию в глубине обороны рф

"У нас есть десятки тысяч этих кассетных реактивных снарядов в Германии, которые лежат и ждут утилизации. Вместо того, чтобы уничтожить их, просто отдайте их украинцам", - заявил военный
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16.08.2023 22:44 Відповісти
ніззя бо хло нападе.
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16.08.2023 22:50 Відповісти
Республіканець і трампіст Табах ще на початку війни говорив, що в США є тисячі списаних хамерів,танків, систем ППО , є кілька десятків мігів та сушок і все це можна було б передати Україні фактично без затрат для бюджету штатів. Але бідон та дєрмократи все це заблокували і дають рівно стільки щоб Україна ледь-ледь трималася.
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16.08.2023 22:56 Відповісти
Власне, люди, які в темі, давно вже казали, що, та кількість озброєння, яку нам дають західні партнери, це, взагалі ніщо, по-зрівнянню з тим, що вони мають й можуть дати, без зниження своєї власної обороноздатності.
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16.08.2023 23:05 Відповісти
Нам снаряди зі збідненим ураном надали. Вони застосовуються?
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17.08.2023 07:16 Відповісти
Так дали касетки, вже навіть використовують на передовій.
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16.08.2023 23:12 Відповісти
Використовують касетні снаряди - 155 мм . Реактивних ще не дають .
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16.08.2023 23:22 Відповісти
Але ж не дадуть все одно, бо договорняки
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17.08.2023 00:04 Відповісти
Перспектива говно.
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16.08.2023 22:58 Відповісти
F-16 зроблено понад 40років тому. А Україні могут передати не нові, а вже старі.
Зі 4500 шт. , що було виготовлено, залишилось в єксплуатаціі 2500. В чому торг.
Як би за часи 2-ї світової ,за ленд-лізом до СРСР поставляли літаки з 40-ка річним
терміном, то мабуть " кобра " не могла конкурувати з " МЕ-109".
Все це закулісні дії Заходу. Не можна обстрілювати росію, а мешканці України
повинні сами про себе хвилюватися та ухилятися від ракетних та арт. обстрілів.
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16.08.2023 23:05 Відповісти
Ф-16 в Україні означає що у Ірана з'являться СУ-35. Так що забуваєм.
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16.08.2023 23:06 Відповісти
Де ти це вичитав, йолопе.
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16.08.2023 23:14 Відповісти
Ти смішний дебіл
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17.08.2023 01:08 Відповісти
Все? Аргументи скінчились?
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17.08.2023 01:44 Відповісти
Який привіт така і відповідь, йолопе.
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17.08.2023 09:05 Відповісти
То вони потрібні як пво чи для прориву ліній оборони.
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16.08.2023 23:16 Відповісти
ігнат ще не знає, йому ще не сказали, проте питання опрацьовується, скоро взнаємо з телевізора
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16.08.2023 23:26 Відповісти
Залежати від бажання лівої п'ятки "союзничків" = втратити державу. Не дають літаки? Розробляйте ракети, якими можна знищити ракетоносії. Або розробляємо нарешті свою зброю, або країні пісець. Інфантильні мрії про чужі вундервафлі можуть коштувати країні дуже дорого.
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16.08.2023 23:19 Відповісти
Однажды Британия и США могли запросто разбить большевиков. Но интервенция пооучилась очень странная. Потусовались и ушли. Не понятно зачем они вообще это делали. Дважды Британия И США выручали Россию. И в первую мировую и во вторую но кремляне зачем то делают вид что Запад им враг. Зачем этот цирк, для кого?
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16.08.2023 23:36 Відповісти
Бо мордор і захід це як інь і янь. Влада мордору лякає своє населення "натом", а нато мордором і всі гарно заробляють на виробництві зброї та витратах на оборону. Якщо рф розвалися то який сенс тоді буде в існуванні НАТО, проти кого буде цей блок ? От тому і не дають Україні зброї для перемоги, а чекають коли орки виснажаться та самі попросять про відновлення статус-кво.
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17.08.2023 00:04 Відповісти
А игнат умеет играть на барабане и класть асфальт ?
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16.08.2023 23:43 Відповісти
Це що чекали на літаки і нічого не робили з ППО? Дикість якась. А міста в вогні,заводи в руїнах, а Ігнат тільки побачив,що його обов'язки таки посилювати Небо України
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16.08.2023 23:43 Відповісти
Судячи з новин, то кацапи не мають панування в повітрі, морі та і земля у них під ногами горить. Я не писала про кацапів, я писала зовсім інше і ваш аналіз мені зайвий. Ідіть курсом ваших кораблів
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17.08.2023 08:23 Відповісти
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
Так что если мы сможем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально - устаревшей продукции. У. Черчилль
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16.08.2023 23:47 Відповісти
зусилля "зе лідора і пашистського агента "козира" принесли бажаний результат ,котрий куйло проплатив ще в Омані. Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими.
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17.08.2023 00:01 Відповісти
Смішно, а їх хоч хтось давав ?Скільки вже везуть обіцяні ще на початку року Абрамси ? За півроку не спромоглися поставити аж 30 шт танків то що вже казати про літаки.
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17.08.2023 00:11 Відповісти
смішно, це коли "рашистські конюшні із рашистськими троянськими конями" при "зе лідорі" .якими керує головний рашистський конюх "козирний" не прибрані з органів влади в Україні, по рекомендаціях західних партнерів , котрі саме і володіють цією зброєю для захисту України ,а "зе влада" нахмурившись , набундючивши, незадоволені гримасами, фейси, вимагає -"дайте"
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17.08.2023 10:55 Відповісти
Можна десь почитати про ці "рекомендації" і хто саме їх рекомендував .Також дуже цікаво дізнатися про рекомендації партнерів стосовно цілої купи рашистських "конюхів" серед політиків ЄС та НАТО :орбан, шредер,меркель,саркозі, ле пен, кнайсль,сальвіні...
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17.08.2023 12:56 Відповісти
якщо будете десь щось шукати,то обовязково прочитаєте,але це не означає,що прочитавши,зрозумієте , що є велика різниця між прорашистськими "конюхами" в ЄС І В НАТО на котрих Ви вказуєте (далеко не всіх), і між "рашистським конюхом " в Україні.
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17.08.2023 15:43 Відповісти
Зрозуміло, "рекомендації" існують тільки в чиїйсь уяві.
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17.08.2023 20:13 Відповісти
Зрозуміло, відсутність логіки і уяви-- "овощ" https://censor.net/ua/news/3438049/*********************************************************************************************************
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17.08.2023 20:20 Відповісти
І який саме ви овоч ? Ви більше схожі не на овоч, а на баобаб, великий на вигляд , але пустий в середині, як і ваші коменти І навіщо мені посилання на прорашистського "конюха" у Франція. Я просив надати посилання на "рекомендації" стосовно усунення дєрмака як головної перешкоди постачання літаків.
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17.08.2023 20:31 Відповісти
,,,якщо будете десь щось шукати,то обовязково прочитаєте,але це не означає,що прочитавши,зрозумієте ,--овоч і баобаб ніколи цього не робить(пустота словесного набору).Шукай - те , знайде - те.
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17.08.2023 21:14 Відповісти
Зрозуміло, жодної конкретики. І головне як влучно Ви схарактеризували власні коменти :пустий словесний набір з включенням тригерних слів типу дєрмак, асфальт ,шашлики.
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17.08.2023 21:43 Відповісти
наріжним каменем моїх коментів є рекомендації американських конгресменів, та англійської розвідки SIS.проходимо дальше...
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17.08.2023 21:51 Відповісти
Американські конгресмени та англійська розвідка особисто вам доповідають?! У відкритому доступі жодних рекомендацій від західних партнерів щодо звільнення дєрмака гугл не находить. Друже це вже не смішно, а більше схоже на симптоми шизофренії.
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17.08.2023 22:10 Відповісти
Я зрозумів,що веду діалог не тільки із зеленим овочем-баобабом,але більше того із пацієнтом з палати №-6,Твої запитання, Тебе особисто видають,Проходь..
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17.08.2023 22:33 Відповісти
Друже, лікуйся у тебе всі ознаки шизофренії. Ти несеш якусь маячню про таємні рекомендації західних партнерів, які ніхто крім тебе не бачив, змішав в одну купу коні, літаки і все це з під впн.
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17.08.2023 23:42 Відповісти
тамбовський вовк Тобі друг-ось те, що Ти бачив, але включаєш "шизофреніка" про якусь "таємничість", яку малює Тобі "контора" і про цю і не тільки ,"таємничість" знає цілий світ .(крім таких як ти) https://republic.com.ua/article/rozvidka-britani%D1%97-indetifikuvala-golovu-opu-andriya-%D1%94rmaka-yak-rosijskogo-agenta.html
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18.08.2023 00:05 Відповісти
Ти хоч сам прочитав ту статтю ?Там жодного доказу або посилання на заяви західних розвідок чи спецслужб, тільки припущення дрібного клерка американського мінторгу, що дєрмак агент кремля бо посунув коблєва з голови нафтогазу і це, нібито, вигідно х**у.
А ось тобі зовсім інша аналітика "Якщо б у США була інформація щодо того, що Єрмак - російський агент, була б реакція.Байден отримує інформацію від розвідки. США реагують, якщо таку інформацію отримують. Якби у адміністрації були дані, що Єрмак має зв'язки з російськими спецслужбами було б дві реакції - це б довели це до відома Зеленського і якщо б не було реакції - були б запроваджені санкції - Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету в ефірі телеканалу Еспресо https://www.youtube.com/watch?v=MYWFsaCN-98
Друже, вийди з під впн, він згубно впливає на твій мозок
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18.08.2023 00:31 Відповісти
Mo4it6 nado rusnu po wsemu miru!
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17.08.2023 00:06 Відповісти
****** za SKF otwetite! Begite so Swecyi!
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17.08.2023 00:08 Відповісти
Особисто моя думка, шо перемога України нікого крім українців не цікавить. І діло навіть не у літаках. Подивиться скільки часу затверджується програма навчання українських пілотів. Чому б, наприклад, не дати більше Петріотів для захисту неба України? Що їх немає це туфта. Чому не дати далекобійні снаряди до Хаймарсів? Економічні санкції які накладають на московію-просто смішні. Дід Панько із Мухосранська не зможе їздити до Вашингтона. Війну можна було закінчити зразу міцними санкціями. Задушить путлера на корню. Чому ж не зробили? "Ходять чутки", що не хотять ескалації, ядерної війни, тощо. Все і завжди впирається у гроші. Кацапія міцний сирьовий придаток+ринки збиту. Все життя готувалися до війни з СРСР і тут обі...ся? А куди тоді дівати всю цю кодлу радників, експертів і т.п., якщо раз і розвалили московію? Це вогнище будть підтримувати довго, підкидаючи дрова по тихеньку: допомогами, Смітами, переговорами... Одна надія на ЗСУ. Вони все зроблять, українціям не перший раз, але ми платимо високу ціну, дуже високу. Ну і зрозуміло у тилу всяка сволота гріє руки. Тут як раз все стабільно.
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17.08.2023 00:25 Відповісти
дЕрмак паришаить вопрос...,до весны...
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17.08.2023 06:39 Відповісти
він вже порішав,що до весни поки що не буде літаків.
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17.08.2023 10:57 Відповісти
Навіщо нам літаки та рокети коли ми маємо Єрмака ?
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17.08.2023 08:00 Відповісти
 
 