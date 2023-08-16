Наступного року Україна та США можуть позбавити Росатом монополії на ринку ядерного палива, - Галущенко

Спільне українсько-американське виробництво ядерного палива для водно-водяних енергетичних реакторів (ВВЕР) радянського зразка у наступному році може зруйнувати монополію російського "Росатома" на постачання палива для ВВЕР-440.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

Проект реалізується спільно з американською компанією Westinghouse за підтримки Євросоюзу, який теж прагне позбутися залежності частини своїх АЕС від росіян.

"Я дуже очікую, що наступного року ми зможемо вийти на промислове виробництво. Це знищить монополію Росії в цьому сегменті", - заявив Галущенко.

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На українських АЕС з 15 енергоблоків два є блоками старого зразка ВВЕР-440, пальне для яких наразі монопольно виробляє Росія. Для інших блоків ВВЕР-1000 є можливість купувати ядерне паливо у Westinghouse. Ще до початку повномасштабного вторгнення Україна купувала в американської компанії паливо для семи реакторів.

"Це дало нам можливість одразу після великої агресії припинити всі відносини з росіянами у сфері постачання пального", – зазначив Галущенко.

Він вважає, що міжнародна спільнота має якомога швидше запровадити санкції проти російської атомної енергетики, щоб зменшити вплив Росії на ринок ядерного палива у світі.

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