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Наступного року Україна та США можуть позбавити Росатом монополії на ринку ядерного палива, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ядерне,паливо

Спільне українсько-американське виробництво ядерного палива для водно-водяних енергетичних реакторів (ВВЕР) радянського зразка у наступному році може зруйнувати монополію російського "Росатома" на постачання палива для ВВЕР-440.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ

Проект реалізується спільно з американською компанією Westinghouse за підтримки Євросоюзу, який теж прагне позбутися залежності частини своїх АЕС від росіян.

"Я дуже очікую, що наступного року ми зможемо вийти на промислове виробництво. Це знищить монополію Росії в цьому сегменті", - заявив Галущенко. 

Читайте: П’ять країн G7 зголосилися витісняти РФ з міжнародного ринку ядерного палива

На українських АЕС з 15 енергоблоків два є блоками старого зразка ВВЕР-440, пальне для яких наразі монопольно виробляє Росія. Для інших блоків ВВЕР-1000 є можливість купувати ядерне паливо у Westinghouse. Ще до початку повномасштабного вторгнення Україна купувала в американської компанії паливо для семи реакторів.

"Це дало нам можливість одразу після великої агресії припинити всі відносини з росіянами у сфері постачання пального", – зазначив Галущенко.

Він вважає, що міжнародна спільнота має якомога швидше запровадити санкції проти російської атомної енергетики, щоб зменшити вплив Росії на ринок ядерного палива у світі.

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Топ коментарі
+6
Ще дожити треба до наступного року .
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16.08.2023 22:56
+6
"Галантєрєйщик і Кардінал, ето сіла!"
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16.08.2023 23:39
+4
Галущенко має сидіти як і вся деркачівсьКа шобла. А лапшу про позбавлення тільки для лохторлтних лохів
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16.08.2023 22:46
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Галущенко має сидіти як і вся деркачівсьКа шобла. А лапшу про позбавлення тільки для лохторлтних лохів
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16.08.2023 22:46 Відповісти
Ще дожити треба до наступного року .
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16.08.2023 22:56 Відповісти
Дебілущенко краще б думав як наступну зиму переживати, а не за росатом хвилювався.
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16.08.2023 23:00 Відповісти
Що воно меле, яке паливо!!?? Ця деркачівська мафія майже знищила атомну галузь, ЗАЕС немає, СхідГЗК банкрот, завод з виробництва палива навіть у проектах немає. Курки кремлівські
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16.08.2023 23:11 Відповісти
Як звучить - Україна та США....
Це звісно дуже патріотично (негайно орден Галущенку!!! А краще два і нагородну зброю!), але схоже, що мова йде про продаж американською фірмою Westinghouse палива для ВВЕР-440. В тому числі і нам. І де тут Україна, яка, "може позбавити Росатом монополії на ринку ядерного палива........для ЄС"? Креслення паливної збірки для ВВЕР-440 передали американцям?
От якби мова йшла про давно та вкарай необхідний свій завод з виробництва ядерного палива, за участю Westinghouse... але під час війни, його побудова це фантастика.
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16.08.2023 23:12 Відповісти
З нас сировина, а з них готовий виріб. Партнерство занадто голосне слово для такої співпраці, але я умов домовленостей не бачів.
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17.08.2023 07:34 Відповісти
Тобто "співпраця" з Росатомом 2.0.
Для країни з великою кількістю ядерних реакторів, величезними покладами урану, увесь час нашої незалежності, міняти нашу сировину на продукт її переробки (з нашою доплатою звісно), це позор, дурість і державна зрада. Особливо враховуючи стратегічне значення ядерної енергетики для нас.
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17.08.2023 08:48 Відповісти
А як ти хоч в умовах війни завод ядер. палива зробить? Його розбомлять ще на етапі закладки фундаменту.
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17.08.2023 08:51 Відповісти
Читай написане вище "але під час війни, його побудова це фантастика".
Такий завод, до побудови, ще декілька років будуть тільки проектувати. А війна не триватиме вічно, і потрібно думати наперед, а не сидіти і "чекати у моря погоди". Потрібно уже зараз залучати іноземні компанії (і не китайців, до речі), до реалізації такого підприємства, а не тільки міняти сировину на продукцію.
P.S. Я знаю про завод у Смоліне, але його стадія, десь між - натягли огороджувальну стрічку, та вирили котлован.
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17.08.2023 09:07 Відповісти
"Галантєрєйщик і Кардінал, ето сіла!"
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16.08.2023 23:39 Відповісти
зеленский с ахметовым неплохо заработали на развале
атомной энергетики, теперь кодляк придумывает байки для лохов
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17.08.2023 07:58 Відповісти
а почему ее развалили? атомка нас как раз вытащила этой зимой
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20.08.2023 23:59 Відповісти
охметов и зеленский мутными схемами доили энергорынок,
перепродавали эл.энергию как зелёную,атомную энергетику держали в чёрном теле, развалом нельзя назвать, но при такой политике развития не было бы, а так да, можно сказать вытащила ...
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25.08.2023 21:13 Відповісти
пускай сначала прекратят это сотрудничество, а потом будем говорить. А то от наших европейских партнеров тоже хватает пустых обещаний
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20.08.2023 23:58 Відповісти
 
 