Наступного року Україна та США можуть позбавити Росатом монополії на ринку ядерного палива, - Галущенко
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Спільне українсько-американське виробництво ядерного палива для водно-водяних енергетичних реакторів (ВВЕР) радянського зразка у наступному році може зруйнувати монополію російського "Росатома" на постачання палива для ВВЕР-440.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
Проект реалізується спільно з американською компанією Westinghouse за підтримки Євросоюзу, який теж прагне позбутися залежності частини своїх АЕС від росіян.
"Я дуже очікую, що наступного року ми зможемо вийти на промислове виробництво. Це знищить монополію Росії в цьому сегменті", - заявив Галущенко.
На українських АЕС з 15 енергоблоків два є блоками старого зразка ВВЕР-440, пальне для яких наразі монопольно виробляє Росія. Для інших блоків ВВЕР-1000 є можливість купувати ядерне паливо у Westinghouse. Ще до початку повномасштабного вторгнення Україна купувала в американської компанії паливо для семи реакторів.
"Це дало нам можливість одразу після великої агресії припинити всі відносини з росіянами у сфері постачання пального", – зазначив Галущенко.
Він вважає, що міжнародна спільнота має якомога швидше запровадити санкції проти російської атомної енергетики, щоб зменшити вплив Росії на ринок ядерного палива у світі.
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Це звісно дуже патріотично (негайно орден Галущенку!!! А краще два і нагородну зброю!), але схоже, що мова йде про продаж американською фірмою Westinghouse палива для ВВЕР-440. В тому числі і нам. І де тут Україна, яка, "може позбавити Росатом монополії на ринку ядерного палива........для ЄС"? Креслення паливної збірки для ВВЕР-440 передали американцям?
От якби мова йшла про давно та вкарай необхідний свій завод з виробництва ядерного палива, за участю Westinghouse... але під час війни, його побудова це фантастика.
Для країни з великою кількістю ядерних реакторів, величезними покладами урану, увесь час нашої незалежності, міняти нашу сировину на продукт її переробки (з нашою доплатою звісно), це позор, дурість і державна зрада. Особливо враховуючи стратегічне значення ядерної енергетики для нас.
Такий завод, до побудови, ще декілька років будуть тільки проектувати. А війна не триватиме вічно, і потрібно думати наперед, а не сидіти і "чекати у моря погоди". Потрібно уже зараз залучати іноземні компанії (і не китайців, до речі), до реалізації такого підприємства, а не тільки міняти сировину на продукцію.
P.S. Я знаю про завод у Смоліне, але його стадія, десь між - натягли огороджувальну стрічку, та вирили котлован.
атомной энергетики, теперь кодляк придумывает байки для лохов
перепродавали эл.энергию как зелёную,атомную энергетику держали в чёрном теле, развалом нельзя назвать, но при такой политике развития не было бы, а так да, можно сказать вытащила ...