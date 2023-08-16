Протягом 16 серпня росіяни 31 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 244 вибухи, - ОВА
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Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 244 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська, Миколаївська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (49 вибухів) та артилерії (2 вибухи)
Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (43 вибухи).
Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (37 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів було вбито коня.
Білопільська громада: здійснено гранатометний (34 вибухи) та мінометний (27 вибухів) обстріли.
Шалигинська громада: 27 мін скинув ворог на територію громади.
Юнаківська громада: був гранатометний обстріл (20 вибухів).
Миколаївська сільська громада: здійснено обстріл з танку (15 вибухів)".
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