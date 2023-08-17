На Таврійському напрямку за добу ворог втратив 265 солдатів, знищено 15 одиниць техніки, - Тарнавський
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Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про дії ЗСУ на півдні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
У повідомленні зазначено: "Таврійський напрямок. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі - 95, поранені - 159, полонені - 11).
Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки".
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Будь ласка, зачекайте...
честь Вам і хвала , хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
І якось подається взагалі, без переліку колись населених пунктів, де й нанесли ворогу ці втрати.
А окремо - будь ласка! Усі назви з Донбасу. То де там Таврида?