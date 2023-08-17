На Таврійському напрямку за добу ворог втратив 265 солдатів, знищено 15 одиниць техніки, - Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про дії ЗСУ на півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

У повідомленні зазначено: "Таврійський напрямок. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі - 95, поранені - 159, полонені - 11).

Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку росіяни втратили 99 загиблими та 190 пораненими, - Тарнавський