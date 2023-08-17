УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4946 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 308 4
Тарнавський (216) контрнаступ на Півдні (337)

На Таврійському напрямку за добу ворог втратив 265 солдатів, знищено 15 одиниць техніки, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,війна,зсу,визволення

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про дії ЗСУ на півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

У повідомленні зазначено: "Таврійський напрямок. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі - 95, поранені - 159, полонені - 11).

Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку росіяни втратили 99 загиблими та 190 пораненими, - Тарнавський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарно наші Воїни попрацювали ,
честь Вам і хвала , хлопці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
17.08.2023 00:20 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2023 00:33 Відповісти
жменька семок досить, чи всі кармани напіхувати?
показати весь коментар
17.08.2023 00:44 Відповісти
Географічно Таврія, це Херсонщина та Крим. То ж треба розуміти, що ці втрати окупанти понесли там. Але, якщо брати до уваги всі новини, які тут викладено, в основному з Донбасу. Але ж Донбас - зовсім не Таврія.
І якось подається взагалі, без переліку колись населених пунктів, де й нанесли ворогу ці втрати.
А окремо - будь ласка! Усі назви з Донбасу. То де там Таврида?
показати весь коментар
17.08.2023 06:54 Відповісти
 
 