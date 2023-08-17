Понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки, які були мобілізовані, загинули у війні, - Центр Нацспротиву
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на війні проти України загинуло понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація Горлівки поскаржилась в Москву на великі втрати серед мобілізованих мешканців міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області. Вже зараз вони формують нові списки чоловіків. Зокрема план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки.
"Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році", - додали у ЦНС.
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паровознюк (4 ne dva) - "папo",
ax гривней не скалося - а добавте і буде "батькa!"
Нажаль, зрадників багато і серед етнічних українців.
"проживали вони в основному лугандон і Крим"
Взагалі-то ви помиляєтесь. В Луганській області 65% населення складали українці, у Донецькій - 62%, так само 62% у Одеській.
И в 14-ом, и сейчас, примерно у половины этих "етнокацапов" фамилии .....ко
буба таки гетьман! - як ви його не повісите, а ви не повісите, і самого ж такого переізберете - то вимагайте з західу - то вони падли - не ви....
В 2017 р населення складало 245 тисяч, з них чоловіків десь 110 (бо їх завжди менше)
З них у віці від 18 до 60 нехай 70 тисяч максимально.
З них нехай половину мобілізовано, що вже дуже багато - 35 тисяч
На кожного вбитого припадає 2-3 поранених
Якщо вбито 20 тисяч то має бути ще 40-60 тисяч поранених, що вже більше ніж весь мобілізаційний ресурс.
Не будьте подібними до росіян, аналізуйте інформацію.
В общем, известное мне, как бы не противоречит "истрически сложившейся норме", и если таких как я наберется 20К, то значит всё сходится с "классикой".
навряд це можна назвати "внє палітикі".