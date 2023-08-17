УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4946 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
10 199 69
Горлівка (201) Центр національного спротиву (424)

Понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки, які були мобілізовані, загинули у війні, - Центр Нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горлівка

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на війні проти України загинуло понад 20 тисяч мешканців окупованої Горлівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація Горлівки поскаржилась в Москву на великі втрати серед мобілізованих мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області. Вже зараз вони формують нові списки чоловіків. Зокрема план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки.

"Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році", - додали у ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують чергову хвилю мобілізації у Горлівці, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
та і куй з ними
показати весь коментар
17.08.2023 00:38
+45
Якщо ти підняв зброю проти України, ти ворог і повинен бути знищений.
показати весь коментар
17.08.2023 00:44
+38
узкий мир не безкоштовний , він хоче м'яса !
показати весь коментар
17.08.2023 00:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та і куй з ними
показати весь коментар
17.08.2023 00:38 Відповісти
Можна було б Горлівку обміняти на НАТО, але Ніт (((
показати весь коментар
17.08.2023 02:21 Відповісти
Довбойо.оби постійно хочуть, щось обміняти, особливо ті, які до війни та армії відношення не мають, а пооформляли опіку над пожилими родичами чи інвалідами, чи зробили фіктивні скасування шлюбу, і типу опікуються над дитиною, або взагалі звалили за кордон і чекають, щоб швидше закінчилась війна, вони просто імбецили не розуміють яким чином і якою ціною дається кожен сантиметр деокуплваної землі, а ще не розуміють, що після війни таким як вони місця тут не буде і можливостей для розвитку та навіть просто проживання в Україні у них не буде. Міняли опущені!!!!!
показати весь коментар
17.08.2023 08:57 Відповісти
Рашка воює жителями Горлівки, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини, зеками, якутами. Так вони можуть воювати вічно.
показати весь коментар
17.08.2023 03:05 Відповісти
Пані Олена, Ви ще за Крим забули)
показати весь коментар
17.08.2023 03:54 Відповісти
І ще всякі добровольці з Сербії і т.п.
показати весь коментар
17.08.2023 09:39 Відповісти
сміття є багато... нам все те замтати і в урну.
показати весь коментар
17.08.2023 10:42 Відповісти
Нічого дивного. Так було з давніх давен. Брати Капранови кажуть, що в монголо-татарському набігу на Київ брали участь і "брати-слов'яни" з Залісся (Володимиро-Суздальське князівство), яких вони завоювали дещо раніше.
показати весь коментар
17.08.2023 06:40 Відповісти
Грузини ще були
показати весь коментар
17.08.2023 07:31 Відповісти
так це що росіяни з нами не воюють чому тоді судять тих хто говорить що в нас спочатку 14 р була громадянська війна це жах 2о тис з однієї Горлівки а скільки з інших окупованих міст а скільки поранених а скільки з нашої сторони це що ми самі себе вибьєм і кацапи візьмуть нас без великих втрат це якась херня чи продуманий міжнародний геноцид Українців з а допомоги рф.
показати весь коментар
17.08.2023 10:25 Відповісти
Природа самоочищується - замість бамбаси знову будуть українські пампаси 😕
показати весь коментар
17.08.2023 10:18 Відповісти
узкий мир не безкоштовний , він хоче м'яса !
показати весь коментар
17.08.2023 00:43 Відповісти
Якщо ти підняв зброю проти України, ти ворог і повинен бути знищений.
показати весь коментар
17.08.2023 00:44 Відповісти
Если Украина падёт 95-98% точно так же пойдёт против Польши, Прибалтики или там Казахстана. Возможно, используюя те же каски 43 года и полупостираные униформы
показати весь коментар
17.08.2023 01:39 Відповісти
после таких пистюлей в Украине кацапы даже думать перестанут, чтобы пойти на страны Балтии или Польшу, так как это страны НАТО. а если в Казахстан полезут, то там Си русне яйца открутит. Останется только Грузия и Армения. вот туда могут ещё пойти, чтобы хоть какой-то победой потом можно было в кремле похвастаться перед своим оголтелым люмпеном.
показати весь коментар
17.08.2023 02:29 Відповісти
так звана "арменія" незоконно окупована, при сприянні кацапів, так званими "армянами" територія Туретчини !!!
показати весь коментар
17.08.2023 08:23 Відповісти
Де тільки вас лишньохромосомий вилупків беруть!
показати весь коментар
17.08.2023 08:59 Відповісти
малоВАТА !
показати весь коментар
17.08.2023 00:46 Відповісти
И это правильно, товарищи! Меньше ваты козлорылой останется убивать нашим внукам, очищать Неньку.
показати весь коментар
17.08.2023 00:46 Відповісти
для життя дуже небезпечно нє інтєрєсовацца палітєкой. Це як онкологія - вб'є за рік-два.
показати весь коментар
17.08.2023 00:51 Відповісти
... Дочекалися!...
показати весь коментар
17.08.2023 00:53 Відповісти
в яника менше конкурентів...
показати весь коментар
17.08.2023 00:54 Відповісти
а давайте переізберемо, яника? - зелені, яник - різниці ж нема ніякої...
паровознюк (4 ne dva) - "папo",
ax гривней не скалося - а добавте і буде "батькa!"
показати весь коментар
17.08.2023 00:58 Відповісти
якщо тільки лише з Горлівки 20 000, то скільки їх з цілого лугандону загалом? я розумію, що кремлю на цех абсолютно пох, бо їх як втрати взагалі не рахують. проте якщо взяти весь лугандон, а це такі великі міста як Донецьк, Макіївка, Луганськ, Алчевськ, Єнакієво і т.д.. то там мабуть втрат двохсотими вже точно за 100 тисяч, та навіть більше. може вже десь в межах 150 000.. і якби хоча б половина з тих лугандонів повернула зброю проти кацапів, то навіть важко спрогнозувати де би зараз була би лінія фронту..
показати весь коментар
17.08.2023 00:59 Відповісти
Кремлю не просто на них пох - для Кремля це джек-пот - знищувати українців руками українців.
показати весь коментар
17.08.2023 01:23 Відповісти
я би не говорив так ствердно, що вони українці, по паспорту хіба що, то так. в Україні на момент розпаду совка проживало близько 22% етнічних кацапів. тобто з 52 млн населення на 1991-й рік, 22% з нього були етнічні кацапи. і проживали вони в основному лугандон і Крим. кацапи просто винищують найбільш лояльне для них населення... а якби дійсно вони були українцями, то вже давно розвернули би зброю проти кацапів. інша справа коли йти майданити з прапорами проти озброєної кацапні і зовсім друга справа майданити проти кацапні уже зі зброєю в руках.. ба ні. вони краще підуть на м'ясо проти ЗСУ. і це якраз доводить те, що вони потомки понаєхів в Україну після репресій і Голодоморів..
показати весь коментар
17.08.2023 01:50 Відповісти
"якби дійсно вони були українцями, то вже давно розвернули би зброю проти кацапів"

Нажаль, зрадників багато і серед етнічних українців.

"проживали вони в основному лугандон і Крим"

Взагалі-то ви помиляєтесь. В Луганській області 65% населення складали українці, у Донецькій - 62%, так само 62% у Одеській.
показати весь коментар
17.08.2023 02:29 Відповісти
я і не писав, що Донецька, Луганська області - це 100% вихідці з русні.. я писав, що ці понаєхи в основному проживали в лугандоні, тобто в Дніпрі їх уже менше було, в Полтаві ще менше. і так, ви праві, зрадники є й серед етнічних українців, особливо тих, які формувалися як особистість ще при совку. хоча, на Донбасі ці українці в своїй більшості прості роботяги, а триколорами розмахували в 2014-му в основному оголтілі етнокацапи і понаєхи моторили з Ростова.
показати весь коментар
17.08.2023 02:39 Відповісти
хоча, на Донбасі ці українці в своїй більшості прості роботяги, а триколорами розмахували в 2014-му в основному оголтілі етнокацапи

И в 14-ом, и сейчас, примерно у половины этих "етнокацапов" фамилии .....ко
показати весь коментар
17.08.2023 17:14 Відповісти
саме так.
показати весь коментар
17.08.2023 19:43 Відповісти
Точної цифри чомусь немає але по приблизним підрахункам фахівців в Україні близько 3-4 млн расових кацапів. Згадуються слова мера Маріуполя, що в місті половина мешканців це расові кацапи, а решта метиси та жменька инших представників нацменшинств.
показати весь коментар
17.08.2023 09:36 Відповісти
Алчевск и Енакиево гораздо меньше Горловки
показати весь коментар
17.08.2023 04:15 Відповісти
с 2014г молчали и поддерживали кремлевский режим, пособничали и воевали против Украины, но могли свободно через кпп шастать, как граждане Украины
показати весь коментар
17.08.2023 10:13 Відповісти
Але ж вони й вбили Українців чимало.... ось що сумно а скільки ворогів України знешкоджено то чим більше тим краще.
показати весь коментар
17.08.2023 00:59 Відповісти
А що їм не сподобалось? ЗСУ провела утилізацію біосміття ...
показати весь коментар
17.08.2023 01:02 Відповісти
А как весело всё начиналось...

показати весь коментар
17.08.2023 01:04 Відповісти
Які "розумні" фізіономії у всіх на даному фото 😂
показати весь коментар
17.08.2023 09:02 Відповісти
бидло лугандону тісними рядами...
показати весь коментар
17.08.2023 10:47 Відповісти
кацапнячі матрешкі понарожають від дагестнаців і ті прийдуть в Україну.
буба таки гетьман! - як ви його не повісите, а ви не повісите, і самого ж такого переізберете - то вимагайте з західу - то вони падли - не ви....
показати весь коментар
17.08.2023 01:32 Відповісти
Яка чудова новина.
показати весь коментар
17.08.2023 01:50 Відповісти
Ці придурки і накликали ***** в Україну. *****! Введі вайска
показати весь коментар
17.08.2023 01:52 Відповісти
Просили ***** ввести войска, вот оно и ввело. Только войсками в один конец оказались те, кто орали
показати весь коментар
17.08.2023 02:04 Відповісти
Хай валянки Бубі поскаржаться - він їх всіх без іспитів прийме в украінські ВИШі за державний кошт.
показати весь коментар
17.08.2023 02:25 Відповісти
так делали и при Порошенко
показати весь коментар
17.08.2023 10:14 Відповісти
Ну а Гоооооооорловка город нєвєст!
показати весь коментар
17.08.2023 02:28 Відповісти
Треба ще по Україні тисяч 200 донецьких для такої історії мобілізувати
показати весь коментар
17.08.2023 02:49 Відповісти
Там тыщ 200 населения. С началом войны ещё меньше. Скажем тыщ 80 мужчин. Способных воевать тыщ 30. Нда.....
показати весь коментар
17.08.2023 03:40 Відповісти
Маловато, звісно, але щось не може бути. 200 тис їх усього, 100 - чоловічого, 33 малих, 33 старих, десь 20-30 мобілізованих. І майже всіх під корінь знищено. Мало хто лишився...ні полонених, ні ранених, ні живих.
показати весь коментар
17.08.2023 05:03 Відповісти
Це заява їхньої так званої адміністрації.
показати весь коментар
17.08.2023 05:40 Відповісти
Це все результат провалу інфармаційной політики починаючи з 1992 року.Майже всі приватні телеканали в першу чергу були запрограмовані на розваги(шоу,серіали,гумар)ну і на негатив(корупція-всі крадуть,вбивства і т.д.),а з розвитком цифрових технологій все це ще більш усугубілось.Те саме відбувалось і у рашці.Кому цікаво можна погуглити і побачити які теми преобладили на тв.А з політпросвітою населення був повний швах.
показати весь коментар
17.08.2023 05:38 Відповісти
Якщо та ватна істота кінчений кацапо-серсеродрочер, то його вилікує тільки могила, а не просвітницькі програми. Тільки жорстка державна політика як в країнах Балтії може вплинути на ситуацію.
показати весь коментар
17.08.2023 09:42 Відповісти
Супер, жаль, шо не всіх цих ******* проллєтарієв умствєннава труда уконтрапупілі ЗСУ🤔🧐😁 А з іншого боку єта же ужжжжжос, а і хто ж тєпєрь будєт кааарміть Україну 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
показати весь коментар
17.08.2023 05:50 Відповісти
Мене інше турбує(Скільки "калєк" там?(Калєкі на голову не цікавлять,хоча(Їх після деокупації утримуватиме коштом Україна?((Як учасників війни?((((
показати весь коментар
17.08.2023 06:30 Відповісти
Їх тількі могила і виправить... Там 95 відсотків завжди будуть проти України. Ще будуть трєбовать сєбє прівєлєгій, как пострадавшиє в войнє вєтєрани! мене був учень з лганську. Переселенець. Але видно було, що він в свої 17 років- закінчений лугандон. Батя його утілізований в боях за ЛНР. А мамаша тут бігала і намагалась виплати вибити, як дитині загиблого...
показати весь коментар
17.08.2023 06:43 Відповісти
то шо ***** піти свічку за них поставить? мразота, зрадники пішли проти власної країни
показати весь коментар
17.08.2023 06:59 Відповісти
Єдине уточнення: їхня країна кацапія, про що вони неоднаразово заявляли.
показати весь коментар
17.08.2023 09:44 Відповісти
Окупаційну адміністрацію на колиму відправити за дискредитацию вс рф
показати весь коментар
17.08.2023 07:04 Відповісти
Пропаганда оказалась смертельной для людей с низким iq. Представляете, какие массы населения, не умеющие думать и принимающие любые факты на веру, оболванены. Пропаганде сложно что либо противопоставить. Вот почему знание настоящей истории важно. Мова важна. А у нас бывший министр культуры Ткаченко вместо патриотических фильмов, которые раскрывали бы реальность, давал зелёный свет для быдлосериальчиков.
показати весь коментар
17.08.2023 08:10 Відповісти
У тих колаборантів, як у всіх і всюди є вибір - воювати проти рідної країни, як яничари і вмирати зрадниками, або не воювати. В крайньому разі можна просто застрелитись і це буде меншим злом і навіть гріхом перед Господом.
показати весь коментар
17.08.2023 08:14 Відповісти
На моїй пам'яті з московії постійно брехали про 20 тисяч дивизії "Галичина", які воювали за незалежність України. А тут в одному місті Горлівка тільки загинуло 20 тисяч зрадників, які воювали проти України,а скільки ще залишилося в живих? А скільки їх в Донецьку чи Луганську? Гарне стадо виховали даунбасіті і їх лідори янукович, пшонки, арбузови, ахметови... В цьому місті наш майбутній Верховний давав сепарам концерти в той час, коли діючий Верховний збирав по клаптиках наші підрозділи, по копійці гроші на озброєння, щоб звільнити окуповані території Донецької і Луганської областей, коли ворог вбивав депутата Рибака, що рятував наш прапор. А сьогодні в офісі Президента сидять представники тих регіонів, що воювпали проти України на Майдані і виховували зрадників- татаров, смірнов,єрмак,демченког та інші.
показати весь коментар
17.08.2023 08:35 Відповісти
73% цілком задоволені своїм вибором
показати весь коментар
17.08.2023 09:48 Відповісти
Они сами позвали в свой дом андрофагов, а теперь еще жалуются, что те их жрут?!
показати весь коментар
17.08.2023 08:48 Відповісти
На жаль фейк в стилі рашпропу.
В 2017 р населення складало 245 тисяч, з них чоловіків десь 110 (бо їх завжди менше)
З них у віці від 18 до 60 нехай 70 тисяч максимально.
З них нехай половину мобілізовано, що вже дуже багато - 35 тисяч
На кожного вбитого припадає 2-3 поранених
Якщо вбито 20 тисяч то має бути ще 40-60 тисяч поранених, що вже більше ніж весь мобілізаційний ресурс.
Не будьте подібними до росіян, аналізуйте інформацію.
показати весь коментар
17.08.2023 08:58 Відповісти
Ви вважаєте, що орки будуть всїх поранених (легких і важких) забирати на лікування і потім не повернуть на фронт? легкопоранених вони замотають бинтом, заклеють скотчем і залишать на нулі, де він має всі шанси стати і знов пораненим і 200-м. Це не означає, що було 2 поранені людини і ще одна вбита. Це одна лю... організм.
показати весь коментар
17.08.2023 10:28 Відповісти
Знаю четверых совершенно реальных, а не статистических. Один - 200, один - средней тяжести, один - тяжелый, но выкарабкался, один - физически вроде всё в порядке, но с головой, говорили, вроде не совсем на месте.
В общем, известное мне, как бы не противоречит "истрически сложившейся норме", и если таких как я наберется 20К, то значит всё сходится с "классикой".
показати весь коментар
17.08.2023 18:22 Відповісти
Они были внеполитики, это так работает
показати весь коментар
17.08.2023 09:18 Відповісти
вони ходили на мітинги та носили гасла "ми с расієй!", "нєт гєйропє!" та "***** ввєді!!!".
навряд це можна назвати "внє палітикі".
показати весь коментар
17.08.2023 09:29 Відповісти
 
 