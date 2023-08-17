Протягом 16 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів скупчення окупантів, 2 ЗРК, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії по російських окупантах 16 серпня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника".
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