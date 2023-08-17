УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4946 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
878 9
авіація (1653) Генштаб ЗС (4486) артилерія (712)

Протягом 16 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів скупчення окупантів, 2 ЗРК, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії по російських окупантах 16 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ завдала удари по 7 районах зосередження росіян, 3 ЗРК та 1 пункту управління, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://youtu.be/7ATCsWFTZRs

Про ЄОПну "дипломатію" від імені України та Мародерство МО в очікуванні перемоги Трампа , Єрмак в Джидду з другом та подружкою, розсер з Великобританія, Польща, Ізраїль … далі ще з ким ??? Чим ще Єрмаковлада Зеленського буде підствалят УкраЇну на світовому рівні з патрнерами. .
,
показати весь коментар
17.08.2023 02:32 Відповісти
Зачем пропагандируете московского кгбешника Швеца?
показати весь коментар
17.08.2023 04:36 Відповісти
все норм хлопці - от ви ще раз зеленого клована відбулавите,
а ми рижого - і от там десь посередині і буде перемога....
показати весь коментар
17.08.2023 03:40 Відповісти
Насчет авиации немного смешно.
показати весь коментар
17.08.2023 04:02 Відповісти
Літайте, голубе, літайте! Крилом задіньте - знають, хто як й кого.
показати весь коментар
17.08.2023 05:13 Відповісти
не будь зеленим лохом - дай країні шанс!
викінь телевізор, купи комьютер і переумов сусіда зробити те саме!
показати весь коментар
17.08.2023 05:20 Відповісти
один віськовий тікі шо сказав на прямому - .....мнда так от він сказав,
шо це цивільним захід надає допомогу,
а арамія фінансується нашим государством - ступінь ідіотизма цього хлопця важко переоцінити, сподіваюсь він ніким крім самого себе не командує...
показати весь коментар
17.08.2023 05:35 Відповісти
Фото, яке заряджене на перемогу.
Ольга Харлан та генерал Залужний


Ольга Харлан зустрілася з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним
"Сказав, що все буде добре", - написала українська фехтувальниця у своєму інстаграмі.
Фото, яке заряджене на перемогу
показати весь коментар
17.08.2023 06:11 Відповісти
онуки наші будуть читати мемуари на кшталт
"наріт який зрадив сам себе - чи ідіоти без клована ніяк"
показати весь коментар
17.08.2023 06:14 Відповісти
 
 