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Від початку вторгнення виїхали за кордон та не повернулися 2,4 млн українців, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

біженці

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон виїхали та не повернулися на Батьківщину 2,4 млн українців.

Про це свідчать дані Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними, опублікованими 16 серпня, частка людей, які не поверталися з-за кордону, у 2023 році зменшилась у рази. Так, у першому півріччі 2022 року таких було 2,6 млн громадян, а за перші шість місяців 2023 року - 230 тисяч осіб. Це в 11 разів менше, ніж за ці ж місяці минулого року.

Найбільш активно додому українці почали повертатись у другому півріччі 2022 року. Тоді прибули на 149 тисяч громадян більше, ніж виїхали з України.

У березні та квітні поточного року кількість громадян, які їхали в Україну, переважала на тих, хто їхав за кордон. Однак в травні кількість тих хто виїздив за кордон знову стала переважати, це співпало з періодом літніх відпусток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія створить громадянську ініціативу на підтримку інтеграції українських біженців в ЄС

Зауважимо, що з лютого 2023 року до України почали приїжджати більше іноземців. За перші пів року 2023 року в Україну в'їхали на 12,2 тисяч іноземних громадян більше, ніж виїхали.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Наголосовали нам клоунов по приколу, а теперь возвращаться не хотят.
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17.08.2023 08:15
+6
Плюс більшість хто повернувся, прозрівають від реального стану речей в Україні, і повертаються назад..
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17.08.2023 07:34
+5
Їхати в Україну не значить повернулися. Люди їдуть провідати родичів, владнати свої питання.
Дуже дивна стаття.
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17.08.2023 07:23
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з них половина перетнула кордон за хабарі мусорам, військкомам, прикордонникам та іншим мородерам.

Один мій знайомий призовного віку та поглядами "какаяразница"залишив дуже не хрінову тачку прямо з ключами на кордоні як хабар - зараз у Польщі працює в автосервісі
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17.08.2023 07:15 Відповісти
коли ЗЕскоти відкриють кордон виїде в два рази більше
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17.08.2023 07:15 Відповісти
А якщо не відкриють?
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17.08.2023 07:21 Відповісти
Коли зескоти відкриють кордони, біженства уже ніхто не даватиме у ЄС.
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17.08.2023 08:36 Відповісти
если откроют то на выезд и въезд одновременно нужно открывать для всех
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17.08.2023 10:24 Відповісти
Їхати в Україну не значить повернулися. Люди їдуть провідати родичів, владнати свої питання.
Дуже дивна стаття.
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17.08.2023 07:23 Відповісти
Стаття аля зе-марафон.... лише в одній Польщі така кількість українців, що вже говорити про інші країни...
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17.08.2023 07:32 Відповісти
Плюс більшість хто повернувся, прозрівають від реального стану речей в Україні, і повертаються назад..
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17.08.2023 07:34 Відповісти
Брехня, у мене в будинку (24 поверхи), десь 80% тих хто виїжджав у лютому-квітні 2022, вже повернулися. І це ще не почався навчальний рік.
Звичайно у Харкові чи Херсоні інша статистика, однак у Києві - так.
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17.08.2023 08:40 Відповісти
они только один вопрос едут решать, как там остаться с выгодой подольше
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17.08.2023 10:25 Відповісти
а з 1990 року виїхало 24 млн українців ..Тому що не було НІ ОДНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНЦЯ
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17.08.2023 07:58 Відповісти
хто сказав шо не було українців? Ющенко, Кравчук, кучма - українці.
тобто не в національності справа.
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17.08.2023 09:09 Відповісти
Не було президентів українців за духом. Навіть Ющенко був баригою.
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17.08.2023 09:20 Відповісти
тобто, як я і казав - справа НЕ в національності. Ви це визнаєте?
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17.08.2023 10:21 Відповісти
никто не хочет цветочки на могилку проходимца кравчука
нести ...
даже шаромыга кучма встал на лыжи, президеинт недоделанный
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17.08.2023 08:03 Відповісти
яеще при жизни Кравчука сказал что коглда он сдохнет - хочу прийти на его могилу и плюнуть.
за то что договорился за Будапештский меморандум. и просрал страну в результате - яєто предвидел еще в 10-е гг.
На кучму и плевка жаль тратить.
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17.08.2023 09:10 Відповісти
возвращаются чтоб навестить родственников и порешать свои дела,ситуация происходящая на Украине людям уже понимающим что бывает по другому,кроме омерзения и ненависти к власти в воюющей стране не вызывает!!у знакомой дочь приехала в Сумы,побыла три дня,забрала диплом,сказав ,,я в такой стране жить хочу но не могу,, вернулась в Германию,после языкового экзамена нашла работу в ресторане и возвращаться не думает.
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17.08.2023 08:05 Відповісти
Наголосовали нам клоунов по приколу, а теперь возвращаться не хотят.
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17.08.2023 08:15 Відповісти
Офіціантка у дешевій забігайлівці - це дуже престижна професія, навіть у Німеччині 🤣🤣🤣
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17.08.2023 08:41 Відповісти
в цивилизованніх странах любой труд в почете- главное платить налоги.
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17.08.2023 09:11 Відповісти
працівник макдональдсу отримує 2-3к баксів на руки. А в нас солдати в окопі отримують стільки ж. Президентські платять тільки за ту добу, що ти в окопі.

Дуже престижно бути воїном за ті самі грощі, що отримує офіціант?
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17.08.2023 09:15 Відповісти
Наверно это не реально, но было бы весьма интересно посчитать процент выехавших порохоботов и зеледрочеров. Судя по тому как нервничает Зеленский, процент последних наверно немаленький, кто же за него теперь голосовать будет? Те которых он отправил скитаться по миру в результате собственной бездарности и бездействия уже не смогут ему помочь.
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17.08.2023 08:22 Відповісти
Тобто, по твоїй кацапській логіці, що розпочалась війна винен не пуйло, а Зеленський?
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17.08.2023 09:02 Відповісти
первая причина войны - Путин. Вторая - Зеля и его избиратели.
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17.08.2023 09:13 Відповісти
Який "глибокий" аналіз!!! ***** готувалось до війни 30 років,а що робили ці 30 років українці? Мабуть так укріпили обороноздатність,що американці заздрили! А тут з'явився "янелох" і все просрав!!!Так виходить?...З таким критичним мисленням майбутнє України-це суцільні "граблі"!!! Якщо "мудрий"нарід,після війни захоче повернути до влади когось із довоєнного політичного сміття-хрін хто сюди повернеться,а з країни виїдуть залишки тих,хто ще трішки здатен кумекати.
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17.08.2023 11:18 Відповісти
с чего истеришь? по делу есть что сказать? разве украинцы не имели 30 лет чтобы готовиться? вместо этого выбирали то одного подонка, то другого, то бандита то любителя легких решений.
Новые лица вам хочется? думаете, они будут лучше? и чем вы отличаетесь от тех кто выбирал Зегандона? ничем.
инфантилизм во всей красе -кто-то должен.
нуну.
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17.08.2023 11:41 Відповісти
Недавно опрос был. 76% готовы выбрать Зеленского президентом.
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17.08.2023 09:16 Відповісти
Ага, повіримо. Ви не забули дізнатися, за чиї рублики той опрос проводили. Поставите кому самі в циферках, чи допомогти?!
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17.08.2023 09:29 Відповісти
Це тільки чоловіки а разом із дітьми та жінками до 8 міліонів.А перейшло нелегально кордон чоловіів ще близько міліона...
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17.08.2023 08:36 Відповісти
Ти собі навіть не уявляєш, що таке 1 млн чоловік раз пишеш таку хєрню
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17.08.2023 08:43 Відповісти
В нас в районі майже не має людей працездатного віку і через кордон з Румунією повтікало багато народу.Тепер он помер зварювальник 54 роки а на його місце немає нікого.Комунальники самі пенсіонери.
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17.08.2023 08:48 Відповісти
Цікаво було б дізнатись повну статистику виїзду (там же нічого секретного немає):
- скільки з цих 2,4млн., чоловіки віком від 18 до 60р.?
- скільки з цих чоловіків інваліди?
- скільки з цих інвалідів отримали статус інваліда в 2022-23р.?
- скільки по системі шлях?
Ну і так далі.
А ще цікаво було б отримати інформацію від наших сусідів (напевно, вони можуть надати інформацію за запитом нашої влади?) про кількість людей, що виїхало з України. Цікаво було б порівняти - на скільки велика різниця з нашими даними. Побачити таким чином скільки було тих, хто кущами, лісами і вбрід перетнув кордон.
Але такого нам не скажуть, адже тоді буде безліч питань до нашої влади. Безліч додаткових питань.
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17.08.2023 08:43 Відповісти
Що там цікавого? Тут як мінімум не враховані люди які виїхали з окупованих територій через Крим/кацапстан у країни ЄС та інші. Крім того ті які були в ЄС на роботі до 24.02 також отримали тамстатус біженців. Тому і рвуть данні, і є простір для маніпуляцій.
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17.08.2023 08:58 Відповісти
по законам ЕС, статус беженца предоставлялся и предоставляется только тем кто пересек границу ПОСЛЕ 24.02.2022
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17.08.2023 09:15 Відповісти
Добре, спочатку йде тимчасовий захист.
І, ви чули щоб сезонних робітників виганяли з ЄС?



Особи, на яких поширюється тимчасовий захист:громадяни України, які вимушено покинули Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ;особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року; члени сімей перших двох категорій, у тому числі чоловік/дружина (включаючи і незареєстровані шлюбні відносини, якщо такі відносини визнає відповідна держава ЄС) та їх неповнолітні неодружені діти або діти їх чоловіка/дружини (без різниці, чи вони народжені у шлюбі чи поза шлюбом, чи усиновлені), а також їх близькі родичі, які проживали разом з ними у складі сім'ї на момент вторгнення росії до України, і які повністю або переважно перебували на утриманні осіб з перших двох категорій;громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання, виданого відповідно до законодавства України, та які не можуть повернутися в безпечних та довготривалих умовах до своєї країни або регіону походження;залежно від рішення влади кожної країни ЄС щодо:громадян України, які виїхали до ЄС незадовго до 24 лютого, рятуючись від можливої війни, або якщо вони були у відпустці або відрядженні в ЄС;осіб без громадянства або громадян третіх країн, які легально проживали на території України до 24 лютого 2022 року, але не мали дозволу на постійне проживання в Україні, якщо вони не можуть повернутися в безпечних і довготривалих умовах до своєї країни або регіону походження.

Тимчасовий захист не застосовується в країнах Шенгенської зони, які не є членами ЄС, а саме в Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейні, Ісландії. Директива діє у всіх країнах-членах ЄС, крім Данії.
Особи, на яких не поширюється тимчасовий захист:особи без громадянства або громадяни третіх країн, які не мали дозволу на постійне проживання в Україні, якщо їхня батьківщина є безпечною країною;громадяни України - сезонні працівники, студенти по обміну, що перебувають у країнах ЄС.
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17.08.2023 09:28 Відповісти
Цікаві такі дані, не в контексті розуміння кількості виїхавших, а для визначення
- масштабів корупції в ТЦК та СП, при видачі різних відстрочок та дозволів,
- корупції при наданні інвалідності (адже вкрай різкий ріст кількості інвалідів в окремо взятих місцевостях, ніщо не інше, як продаж такого статусу),
- ефективності роботи прикордонників, яі іноді "не бачуть" цілих натовпів, що потім виловлюють румунські чи інші прикордонники,
- виявлення існуючих, за чутками, способів виїзду за кордон, в т.ч. на авто, без використання пропускних пунктів, та без відмітки про виїзд з України на існуючих. (Ходять чутки, що зараз з'явився варіант для "еліти", виїздити за кордон без усіляких відміток з нашої сторони, щоб потім всілякі там, активісти-журналісти не розповідали про їх відпочинки на Мальдівах)
- виявлення масштабів корупції в облдержадміністраціях, при виїзді по системі "Шлях"
Ну і т.п.
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17.08.2023 09:25 Відповісти
По селах і містечках залишились одні літні люди 60+ і де не де трошки дітей та жінок бо чоловіків вигребли оювати і догрібають вже і тих кого раніше би не підпустили до війська на гарматний постріл. Одні чиновники,поліцаї та прокурори заишились. А на цвинтарах повно синьо-жовтих прапорів ....
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17.08.2023 08:44 Відповісти
Очевидно, що маніпуляція полягає в тому, що раз частина повертається періодично, значить після війни вони повернуться остаточно
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17.08.2023 08:44 Відповісти
Коли приорітетом влади є корупція,зрада,зневага долюдей,сваілля та беззаконня поліції,коли людина не має майбутнього сама і її діти то краще пройти адаптацію за кордоном і залишитись там чим повертатись в цей за 30 років створений "рай" владою в Україні.
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17.08.2023 08:54 Відповісти
Ну цю владу не обрали ж прішєльци, а цілих 73% громадян. Тому звичайно легше втікти з того пісдєца який натворили сходивши на вибори по-приколу, а ніж виправляти власні помилки
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17.08.2023 09:04 Відповісти
Головне що гетьманиві та третякови під крилом Єрмака роблять все щоб ще більше втекло громадян України за кордон.Піднімайте тарифи,ціни,штрафи...
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17.08.2023 08:58 Відповісти
тобто війна, яку розв'язав Пуйло - ні до чого?
спалився, кацап.
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17.08.2023 09:22 Відповісти
А звідки ж тоді тільки у Європі більше 4 млн. українців після 24.02.???
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17.08.2023 09:21 Відповісти
 
 