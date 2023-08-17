Від початку вторгнення виїхали за кордон та не повернулися 2,4 млн українців, - Держприкордонслужба
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон виїхали та не повернулися на Батьківщину 2,4 млн українців.
Про це свідчать дані Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними, опублікованими 16 серпня, частка людей, які не поверталися з-за кордону, у 2023 році зменшилась у рази. Так, у першому півріччі 2022 року таких було 2,6 млн громадян, а за перші шість місяців 2023 року - 230 тисяч осіб. Це в 11 разів менше, ніж за ці ж місяці минулого року.
Найбільш активно додому українці почали повертатись у другому півріччі 2022 року. Тоді прибули на 149 тисяч громадян більше, ніж виїхали з України.
У березні та квітні поточного року кількість громадян, які їхали в Україну, переважала на тих, хто їхав за кордон. Однак в травні кількість тих хто виїздив за кордон знову стала переважати, це співпало з періодом літніх відпусток.
Зауважимо, що з лютого 2023 року до України почали приїжджати більше іноземців. За перші пів року 2023 року в Україну в'їхали на 12,2 тисяч іноземних громадян більше, ніж виїхали.
Будь ласка, зачекайте...
Один мій знайомий призовного віку та поглядами "какаяразница"залишив дуже не хрінову тачку прямо з ключами на кордоні як хабар - зараз у Польщі працює в автосервісі
Дуже дивна стаття.
Звичайно у Харкові чи Херсоні інша статистика, однак у Києві - так.
тобто не в національності справа.
нести ...
даже шаромыга кучма встал на лыжи, президеинт недоделанный
за то что договорился за Будапештский меморандум. и просрал страну в результате - яєто предвидел еще в 10-е гг.
На кучму и плевка жаль тратить.
Дуже престижно бути воїном за ті самі грощі, що отримує офіціант?
Новые лица вам хочется? думаете, они будут лучше? и чем вы отличаетесь от тех кто выбирал Зегандона? ничем.
инфантилизм во всей красе -кто-то должен.
нуну.
- скільки з цих 2,4млн., чоловіки віком від 18 до 60р.?
- скільки з цих чоловіків інваліди?
- скільки з цих інвалідів отримали статус інваліда в 2022-23р.?
- скільки по системі шлях?
Ну і так далі.
А ще цікаво було б отримати інформацію від наших сусідів (напевно, вони можуть надати інформацію за запитом нашої влади?) про кількість людей, що виїхало з України. Цікаво було б порівняти - на скільки велика різниця з нашими даними. Побачити таким чином скільки було тих, хто кущами, лісами і вбрід перетнув кордон.
Але такого нам не скажуть, адже тоді буде безліч питань до нашої влади. Безліч додаткових питань.
І, ви чули щоб сезонних робітників виганяли з ЄС?
Особи, на яких поширюється тимчасовий захист:громадяни України, які вимушено покинули Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ;особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року; члени сімей перших двох категорій, у тому числі чоловік/дружина (включаючи і незареєстровані шлюбні відносини, якщо такі відносини визнає відповідна держава ЄС) та їх неповнолітні неодружені діти або діти їх чоловіка/дружини (без різниці, чи вони народжені у шлюбі чи поза шлюбом, чи усиновлені), а також їх близькі родичі, які проживали разом з ними у складі сім'ї на момент вторгнення росії до України, і які повністю або переважно перебували на утриманні осіб з перших двох категорій;громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання, виданого відповідно до законодавства України, та які не можуть повернутися в безпечних та довготривалих умовах до своєї країни або регіону походження;залежно від рішення влади кожної країни ЄС щодо:громадян України, які виїхали до ЄС незадовго до 24 лютого, рятуючись від можливої війни, або якщо вони були у відпустці або відрядженні в ЄС;осіб без громадянства або громадян третіх країн, які легально проживали на території України до 24 лютого 2022 року, але не мали дозволу на постійне проживання в Україні, якщо вони не можуть повернутися в безпечних і довготривалих умовах до своєї країни або регіону походження.
Тимчасовий захист не застосовується в країнах Шенгенської зони, які не є членами ЄС, а саме в Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейні, Ісландії. Директива діє у всіх країнах-членах ЄС, крім Данії.
Особи, на яких не поширюється тимчасовий захист:особи без громадянства або громадяни третіх країн, які не мали дозволу на постійне проживання в Україні, якщо їхня батьківщина є безпечною країною;громадяни України - сезонні працівники, студенти по обміну, що перебувають у країнах ЄС.
- масштабів корупції в ТЦК та СП, при видачі різних відстрочок та дозволів,
- корупції при наданні інвалідності (адже вкрай різкий ріст кількості інвалідів в окремо взятих місцевостях, ніщо не інше, як продаж такого статусу),
- ефективності роботи прикордонників, яі іноді "не бачуть" цілих натовпів, що потім виловлюють румунські чи інші прикордонники,
- виявлення існуючих, за чутками, способів виїзду за кордон, в т.ч. на авто, без використання пропускних пунктів, та без відмітки про виїзд з України на існуючих. (Ходять чутки, що зараз з'явився варіант для "еліти", виїздити за кордон без усіляких відміток з нашої сторони, щоб потім всілякі там, активісти-журналісти не розповідали про їх відпочинки на Мальдівах)
- виявлення масштабів корупції в облдержадміністраціях, при виїзді по системі "Шлях"
Ну і т.п.
спалився, кацап.