Сили оборони наступають на трьох ділянках фронту та просунулися на північний схід від Роботиного, - ISW

Сили оборони наступають на трьох ділянках фронту, просуваючись в Запорізькій та Донецькій областях. Окупанти залишили свої позиції в Урожайному на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У Генштабі України повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському, Бердянському і Мелітопольському. За геолокаційними даними видно, що українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) Запорізької області. Ймовірно ЗСУ досягли успіхів у прилеглих районах, враховуючи тижні постійної активності українців у лісистих районах на північний схід від поселення.

"16 серпня стало відомо, що українські війська звільнили Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізько-Донецької області. Як заявили в РФ, російські підрозділи в цьому районі відходять. Українські сили, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту", - йдеться у звіті.

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16 серпня війська РФ вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове, однак не зробили жодного підтвердженого просування. У РФ заявляють про наступ в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) з півночі, однак ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.

За даними Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні дії на південний схід від Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська), поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Російські війська продовжили атаки поблизу Бахмута та. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки, що за 8 км на північний захід від Бахмута. ISW не знайшло візуального підтвердження щодо контратак росіян на вказаному напрямку.

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Українські сили продовжували відбивати наступ росіян біля Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Красногорівки (на захід від Донецька).