Окупанти облаштували польовий шпиталь у цивільному будинку у Шевченківському Запорізької області, - Генштаб

Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.

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