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Окупанти облаштували польовий шпиталь у цивільному будинку у Шевченківському Запорізької області, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим окупантам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
За даними Генштабу, в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.
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2. Можливий острах відповіді по нашим лікарням і госпіталям.
На місці русні, я показав цю заяву генштабу в своїх ЗМІ, розїбав би сам свій орчнявий госпіталь = профіт. У відповідь вони отримують казус белі для кінчених на бомбардування всього чого захочуть, бо, я нагадую, вони вийшли з женевської конвенції і поклали на неї *****.
і пізуй тій гамнесті, шо це загарбникі і скільки вони злочинів в Україні вчинили...
а от расредорочить тей мусор в кузовах по мінах одне на одному,
капельничка на капельничці так би мовити,
перетряхнути, ординьский дух взбодрити до тиску 250 на 140 - чому ні?
декотрим така незабутня подорож і останньою стане...