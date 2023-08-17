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Генштаб ЗС (4486) поранення (2656) Запорізька область (2559) лікування (561)

Окупанти облаштували польовий шпиталь у цивільному будинку у Шевченківському Запорізької області, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ну такоє, як заговорили, то не **********, а значіть і сенсу говорити я не побачів
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17.08.2023 07:25 Відповісти
То розтрощіть той шпиталь у хлам
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17.08.2023 07:29 Відповісти
1. Це порушення мгп
2. Можливий острах відповіді по нашим лікарням і госпіталям.
На місці русні, я показав цю заяву генштабу в своїх ЗМІ, розїбав би сам свій орчнявий госпіталь = профіт. У відповідь вони отримують казус белі для кінчених на бомбардування всього чого захочуть, бо, я нагадую, вони вийшли з женевської конвенції і поклали на неї *****.
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17.08.2023 07:50 Відповісти
не все так просто. вони не виходили зЖенєвської конвенції офіційно і ніколи не визнавали шо б'ють по цивільних об'єктах.
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17.08.2023 09:06 Відповісти
не можна їх дамбасіть - гамнесті інтернешeнал буде категорично проти.
і пізуй тій гамнесті, шо це загарбникі і скільки вони злочинів в Україні вчинили...
а от расредорочить тей мусор в кузовах по мінах одне на одному,
капельничка на капельничці так би мовити,
перетряхнути, ординьский дух взбодрити до тиску 250 на 140 - чому ні?
декотрим така незабутня подорож і останньою стане...
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17.08.2023 08:31 Відповісти
Поталанило господарю! Хоч і "засеруть" обійся - але ж трупи здохлих поховають поряд Проб"є чоловік скважину в надгробку, засипле туди півмішка вапна А наступної весни посадить там плодове дерево або пару кущів порічок чи лози виноградної А через кілька років збиратиме багатющий урожай!
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17.08.2023 09:28 Відповісти
Нам не варто знищувати кацапських підранків з чисто прагматичних міркувань: 1) лікування коштує дорого і витрати з бюджету тільки зростають з часом; 2) інваліди це наглядний приклад який демонструє кацапам наслідки війни. Чим більше буде інвалідів на кацапських вулицях тим швидше вони зададуться традиційними питаннями - "кто віноват?" та "что дєлать?"
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17.08.2023 09:52 Відповісти
 
 