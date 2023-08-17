Минулої доби 3 ворожі човни пішли курсом російського воєнного корабля, - ОК "Південь"

Окупанти продовжують використовувати човни для маневрів дельтою Дніпра та захисту своїх позицій на окупованій Херсонщині.

Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.

"Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", - сказала Гуменюк.

Також на півдні України було знищено пункт керування безпілотниками ворога.

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"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", - сказала вона.