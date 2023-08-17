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війна (56332) Херсонщина (4240) Гуменюк (668) човен (13)

Минулої доби 3 ворожі човни пішли курсом російського воєнного корабля, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Окупанти продовжують використовувати човни для маневрів дельтою Дніпра та захисту своїх позицій на окупованій Херсонщині.

Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.

"Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", - сказала Гуменюк.

Також на півдні України було знищено пункт керування безпілотниками ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація росіян на човні на річці Дніпро поблизу Херсону. ВIДЕО

"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", - сказала вона.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
От якби ще артилерія, що обстрілює Херсон та Херсонщину, йшла тим же курсом!
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17.08.2023 07:46
+8
Головне те, що особовий склад рашистів був із м'яса .
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17.08.2023 08:30
+5
а човни маневрували без особового складу? Якими були човни в даному випадку несуттєво, головне, що вони знищені разом з тими, хто ними маневрував
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17.08.2023 08:52
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От якби ще артилерія, що обстрілює Херсон та Херсонщину, йшла тим же курсом!
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17.08.2023 07:46 Відповісти
Якби остаточно добили міст що з'єднує Крим з Росією то й артилерія що обстрілює Херсон пішла б у тому напрямку.
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17.08.2023 08:15 Відповісти
георгафію прогулювали в школі? окрім мосту є ще сухопутний шлях по Приазов'ю.
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17.08.2023 09:05 Відповісти
З цього шляху треба добре похекати, щоб добратись до лінії фронту з лівобережжям, і можна цей шлях контролювати з Запоріжжя, поки фронт не підтягнеться.
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17.08.2023 12:58 Відповісти
цей шлях Є і працює. хекають але возять.
якби можна було контролювати причому ажіз Запоржжя - не було б проблеми, жіночко.
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17.08.2023 17:35 Відповісти
А човни були надувні??
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17.08.2023 08:28 Відповісти
Головне те, що особовий склад рашистів був із м'яса .
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17.08.2023 08:30 Відповісти
Про особовий склад тут мови немає.
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17.08.2023 08:44 Відповісти
а човни маневрували без особового складу? Якими були човни в даному випадку несуттєво, головне, що вони знищені разом з тими, хто ними маневрував
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17.08.2023 08:52 Відповісти
можеш сплавати на дно гірла Днапрі і сам порахувати, москалику.
твій український флажок означає, шо ти обсіраєш або з Донбасу або тобі доплачують за Гугл-перекладач.
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17.08.2023 09:03 Відповісти
Запитай про це раків.
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17.08.2023 09:29 Відповісти
..автострада то пекло...Туда мокшанским и дорога ..
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17.08.2023 08:54 Відповісти
професійно літає, космічні сили Росії...
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17.08.2023 10:15 Відповісти
 
 