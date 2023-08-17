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армія РФ (13455) Генштаб ЗС (4486) ліквідація (1932) знищення (4092)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 256 050 осіб (+480 за добу), 4329 танків, 5169 артсистем, 8398 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,бмп,росія

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 256 050 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 4329 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8398 (+18) од,

артилерійських систем - 5169 (+17) од,

РСЗВ - 714 (+0) од,

засоби ППО - 486 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 314 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4272 (+24),

крилаті ракети - 1406 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7641 (+27) од,

спеціальна техніка - 773 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби підрозділи ВМС знищили 24 окупанти та 26 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 256 050 осіб (+480 за добу), 4329 танків, 5169 артсистем, 8398 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Минув 3462 день москальсько-української війни.
68!! одиниці техніки та 480! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 1:0
Продовжуються масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу. Помічені Шахеди москальської збірки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 256 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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17.08.2023 08:27
+12
Україна свій вибір зробила - вас, наволочі, вбивати. Тож не скигліть, а просто дохніть.
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17.08.2023 09:22
+11
Пишуть, що наразі *********** гелікоптери наздогнали літачків...
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17.08.2023 08:23
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Пишуть, що наразі *********** гелікоптери наздогнали літачків...
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17.08.2023 08:23 Відповісти
Є підтвердження!!! А тепер 2 тайм!
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17.08.2023 08:41 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3437930/zranku_znyscheno_vorojyyi_vertolit_ka52_na_bahmutskomu_napryamku_oleschuk
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17.08.2023 08:46 Відповісти
Здається буде +2 гелікоптери ))
https://censor.net/ua/news/3437951/vorojyyi_vertolit_ka52_znyscheno_v_rayioni_srobotyne_zaporizkoyi_oblasti_47_ombr
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17.08.2023 10:36 Відповісти
Минув 3462 день москальсько-української війни.
68!! одиниці техніки та 480! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 1:0
Продовжуються масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу. Помічені Шахеди москальської збірки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 256 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
показати весь коментар
17.08.2023 08:27 Відповісти
Головне - "досягли паритету" між "ветралётами" і "самалётами" Починається друга стадія "соцсоревнавания" - хто кого обжене (Хоча "самалётики" у кацапів падають теж - але за межами поля бою І вони нами не враховуються Проблеми лише у кацапів - де брать нових пілотів? "Закрама матушки-Рассии" виявилися не "бездонними")
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17.08.2023 09:47 Відповісти
Так це Ви ще не рахуєте з самого початку кацапські втрати.А тільки з 24.02!
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17.08.2023 10:22 Відповісти
Так, бо нема офіційної статистики з 2014 року, як буде відразу додам )
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17.08.2023 10:33 Відповісти
Швейцарці пишуть в своїх ЗМІ - «РФ завышает потери ВСУ в 4,3 раза. Украинские источники завышают потери ВС РФ почти в два раза. На основе нашей модели, мы оцениваем, что за первый год войны погибло около 76 700 российских военнослужащих по сравнению с примерно 17 200 украинскими солдатами» (совместное исследование ученых Швейцарского федерального технологического института ETH Zurich, Университета Северной Каролины и Чикагского университета).
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17.08.2023 08:48 Відповісти
Свіси применшують масштаби війни, виправдовуючи заборону поставок зброї в Україну і вибілюючи фінансові оборудки з рашкою. Вірити лихварям не сама вірна політика. Це з серії про усмішку прокурора, клятви наркомана і сльози повії.
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17.08.2023 09:04 Відповісти
Що це таке "погост"? це якісь кацапський діалект?
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17.08.2023 09:15 Відповісти
Україна свій вибір зробила - вас, наволочі, вбивати. Тож не скигліть, а просто дохніть.
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17.08.2023 09:22 Відповісти
В спам, потвора!
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17.08.2023 09:40 Відповісти
Ага , щас прямо так візьму і повірю цій руснявій - тєлєгі . Ти б ще з тєлєги соловйоба щось запостив , довбо.б кацапський .!
Люботин - місто з 20 тис населення всього .
А то кладовище м Харкова , скоріш за все .
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17.08.2023 09:26 Відповісти
Нах сході , бидло русняве .
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17.08.2023 09:30 Відповісти
В спам!
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17.08.2023 09:41 Відповісти
Кацап під прапором Сирії, а ну швидко в спам!
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17.08.2023 09:39 Відповісти
Від могилізації ховаєшся?
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17.08.2023 09:51 Відповісти
от фсб на укрофашистких сайтах сидит,а то дядьки с фсб прийдут и пеной очко лаптю задуют.биомусор кацапский такой биомусор_)
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17.08.2023 09:57 Відповісти
из Цюриха оно же виднее, сколько там кацапов под Бахмутом червяков кормят. Там ж везде швейцарские счетоводы с карандашом за ухом бегают, проверяют.
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17.08.2023 10:23 Відповісти
завтра +1 вертолетик будет и ничья!)
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17.08.2023 10:21 Відповісти
Ого вертолеты вырвались вперёд, вот это камбэк, гойда
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17.08.2023 12:46 Відповісти
Час назад какая то гнида из НАЗК признала Alibaba group спонсором войны. Кацап ничего такого не признавал. Бутусов ты где пля? СБУ где Вы? Если СНБО это подтвердит, никаких fpv дронов больше не будет. Не будет плат и контроллеров для детонаторов, не будет ничего.
Это диверсия масштаб которой станет катастрофой.
Ловите агента московитов в НАЗК.
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17.08.2023 19:33 Відповісти
 
 