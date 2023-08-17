Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 256 050 осіб (+480 за добу), 4329 танків, 5169 артсистем, 8398 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 256 050 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 4329 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8398 (+18) од,

артилерійських систем - 5169 (+17) од,

РСЗВ - 714 (+0) од,

засоби ППО - 486 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 314 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4272 (+24),

крилаті ракети - 1406 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7641 (+27) од,

спеціальна техніка - 773 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.