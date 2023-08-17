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Новини За кордоном
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Білорусь (5966) нелегали (362) Польща (5151) Дуда (622)

Якщо Білорусь хоче покращити відносини з Польщею, хай припинить використовувати нелегалів, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,польща,нелегали

У відповідь на слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про бажання покращити відносини з Польщею польський лідер сказав, що для цього Мінськ має припинити гібридні атаки з використанням мігрантів на польський кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Польське радіо.

"Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі", - сказав Дуда.

"Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону", - підкреслив польський лідер.

Він додав, що що кордон Польщі з Білоруссю є також кордоном Європейського Союзу. Тому, за словами Дуди, Польща також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.

Також читайте: З Москви спеціально привезли до Польщі нелегальних мігрантів, - польські прикордонники

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Нелегалів?????? Я думав,пане , ви про посібничество терористам і вбивство українців скажете.
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17.08.2023 08:42
+6
Дайте вгадаю...

Ви школяр 7-8 класів зі східного чи південного регіону України, так?
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17.08.2023 08:46
+5
Вчера смотрел ролик, где молодая казашка сказала шо у них есть древняя пословица:
"Если русский предлагает дружбу- начинай точить топор".
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17.08.2023 09:43
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Один удар польской артилерии по бульбашинским погранпостам быстро приведет тамошнего фюрера в зону дружбы и добрососедства.
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17.08.2023 08:41 Відповісти
Дайте вгадаю...

Ви школяр 7-8 класів зі східного чи південного регіону України, так?
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17.08.2023 08:46 Відповісти
Что такое,хлопчик,пожалел лукашенковских шестерок,или сам его шестерка?
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17.08.2023 08:55 Відповісти
6-7 клас?
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17.08.2023 08:57 Відповісти
Резкое сокращение количества знаков в комменте говорит о вашей абсолютной неуверенности в своих высказываниях,здорово вас отделал школьник шестого класса.
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17.08.2023 09:09 Відповісти
Він все правильно сказав поляки поводяться як терпіли
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17.08.2023 10:42 Відповісти
Ударь членом себя по лбу
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17.08.2023 08:55 Відповісти
Твоего путина ударю.
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17.08.2023 09:11 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.08.2023 11:47 Відповісти
Нелегалів?????? Я думав,пане , ви про посібничество терористам і вбивство українців скажете.
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17.08.2023 08:42 Відповісти
Чыпсы ужо ни фуя ни рышают!!
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17.08.2023 08:58 Відповісти
Навіть для поляків наша кривава війна - лише "криза".
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17.08.2023 08:59 Відповісти
Так. Щіт для Польщі. Доречі вже заявляють, що Україна невдячна, мало дякує. А взагалі ми просто джерело людського ресурсу для них.
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17.08.2023 09:02 Відповісти
Восени 2021, світ бачив як пів тисячі беззбройних джамшутів прорвали кордон із потужних польських вояків 😁, у польської влади досі обісрані труси після тих подій. Уявляю, що буде, коли приїде на кордон 20-30 тисяч джамшутів - візьмуть варшаву без жодного пострілу 🤣?
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17.08.2023 09:10 Відповісти
Бо Польща - цивілізована країна. Вони не звикли діяти методами лугандонських уркаганів на зразок Чивокуня, який взимку 2013-14 року намагався розігнати Майдан водометами.
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17.08.2023 09:17 Відповісти
Не цивілізована а терпільська і слабка
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17.08.2023 10:44 Відповісти
- Гей саседи! Давайте мирицца!
- Przyjdź - porozmawiajmy! (Приходите - поговорим!)
- Сейчас! Только в ачередной раз насру вам на коврик пад дверью!
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17.08.2023 09:11 Відповісти
Вчера смотрел ролик, где молодая казашка сказала шо у них есть древняя пословица:
"Если русский предлагает дружбу- начинай точить топор".
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17.08.2023 09:43 Відповісти
...не верьте сифилитику картофляндии жтот тварь врет как дышит
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17.08.2023 09:15 Відповісти
********** має отримати по €балу. Зараз літо, спека. Нелегали можуть "випадково" заразитись сальмонельозом. Із срачкою будуть видворені назад у бульборейх, ділитися своєю дристливою радістю з ************* прикордонниками.
У бульбофюрера, як і в його кремлівського господаря, вроджена несприйнятливість до цивілізованих методів сусідства.
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17.08.2023 09:19 Відповісти
ніякого кордону у Польші з беларуссією нема,
як і нема самої беларусі.
є кацапня і є польско-кацапнячий кордон.
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17.08.2023 09:31 Відповісти
у беларусов целый президент нелегал, не его выбрал народ, но то такэ
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17.08.2023 10:19 Відповісти
 
 