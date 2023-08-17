Якщо Білорусь хоче покращити відносини з Польщею, хай припинить використовувати нелегалів, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У відповідь на слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про бажання покращити відносини з Польщею польський лідер сказав, що для цього Мінськ має припинити гібридні атаки з використанням мігрантів на польський кордон.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Польське радіо.
"Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі", - сказав Дуда.
"Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону", - підкреслив польський лідер.
Він додав, що що кордон Польщі з Білоруссю є також кордоном Європейського Союзу. Тому, за словами Дуди, Польща також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.
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"Если русский предлагает дружбу- начинай точить топор".
У бульбофюрера, як і в його кремлівського господаря, вроджена несприйнятливість до цивілізованих методів сусідства.
як і нема самої беларусі.
є кацапня і є польско-кацапнячий кордон.