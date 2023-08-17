Якщо Білорусь хоче покращити відносини з Польщею, хай припинить використовувати нелегалів, - Дуда

У відповідь на слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про бажання покращити відносини з Польщею польський лідер сказав, що для цього Мінськ має припинити гібридні атаки з використанням мігрантів на польський кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Польське радіо.

"Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі", - сказав Дуда.

"Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону", - підкреслив польський лідер.

Він додав, що що кордон Польщі з Білоруссю є також кордоном Європейського Союзу. Тому, за словами Дуди, Польща також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.

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