ГУР МО про ракетні удари: Все, що росіяни вироблять, одразу випускають по Україні

Росіяни не можуть відновити той ракетний потенціал, який у них був. Проте загроза обстрілів не зникає.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За його словами, Росія від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, "значною мірою використала накопичений ракетний потенціал". Він нагадав, що були масовані атаки, під час яких по Україні запускали по 120 ракет за раз.

"Сьогодні кількість зовсім інша. І фактично все, що вони виробляють, - одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, наразі можливості немає", - зазначив Юсов.

Водночас загроза нікуди не зникла, додав представник ГУР МО. Росіяни продовжують свої атаки як крилатими, так і балістичними та аеробалістичними ракетами. Крім того, б'ють ще й дронами-камікадзе.

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