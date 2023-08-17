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ГУР МО про ракетні удари: Все, що росіяни вироблять, одразу випускають по Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Росіяни не можуть відновити той ракетний потенціал, який у них був. Проте загроза обстрілів не зникає.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За його словами, Росія від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, "значною мірою використала накопичений ракетний потенціал". Він нагадав, що були масовані атаки, під час яких по Україні запускали по 120 ракет за раз.

"Сьогодні кількість зовсім інша. І фактично все, що вони виробляють, - одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, наразі можливості немає", - зазначив Юсов.

Водночас загроза нікуди не зникла, додав представник ГУР МО. Росіяни продовжують свої атаки як крилатими, так і балістичними та аеробалістичними ракетами. Крім того, б'ють ще й дронами-камікадзе.

Також читайте: Ворог намагається імітувати процес інтеграції окупованих територій до РФ, - ГУР МО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Давайте ми свої ракети, що виробляють, будемо прмямо із заводів запускати на росію. Де вони? Де "Нептуни", "Грім 2", "Вільхи"???
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17.08.2023 09:15
+9
ГРУ існує щоб отакі глобальні висновки робити?
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17.08.2023 09:15
+7
Схоже, що юсова вкусив арестович.
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17.08.2023 09:39
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ГРУ існує щоб отакі глобальні висновки робити?
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17.08.2023 09:15 Відповісти
Схоже, що юсова вкусив арестович.
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17.08.2023 09:39 Відповісти
Абдрістович перекусав всю зелену шоблу, аж до Малярши. Чи то може вірус якийсь новий?
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17.08.2023 09:53 Відповісти
Давайте ми свої ракети, що виробляють, будемо прмямо із заводів запускати на росію. Де вони? Де "Нептуни", "Грім 2", "Вільхи"???
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17.08.2023 09:15 Відповісти
Понятно что не восстановят запас , ведь Украина уже отдала им все ракеты бывшей совдепии и уже их не имеет.
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17.08.2023 09:17 Відповісти
Не розповідайте того, чого немає. З 2014 року і по 2019 рік розроблені купа проектів, точніше дороблені із радянських зразків "Нептун", "Сапсан-Грім2", "Вільха М" та інші. То де вони? Ми говоримо проці зразки, а не ті ракети, які мали б нести ті літаки ТУ, які передали разом з ракетами Засрашці. То чомусь попередники розробили і навіть посали виготовляти, а чому ці все знищили, можливо при 6-му Президенту розробили щось нове і ми на днях взнаємо? Чи тільки "Америка дай" "Шольц сосіска, дай, бо нас вбивають?"
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17.08.2023 09:46 Відповісти
Мабуть, Шмаркля ще не бачила цього відео, а то буде: "Байден, а чому у нас такого немає?!!"

Лазер Пентагона - уже 500 кВт. Что дальше?
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17.08.2023 10:02 Відповісти
Є така ракета,єдиний марафон
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17.08.2023 10:25 Відповісти
Скорей всего сегодня будет очередной ракетный обстрел... Так часто бывает после "вангования" про ракеты от ГУР.
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17.08.2023 09:18 Відповісти
п-сы
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17.08.2023 09:26 Відповісти
ну це нескінченна історія, якщо не станеться чогось..., так буде завжди..., хто буде вкладати щось в країну, яка поступово руйнується..., гарно тільки тим, хто краде гроші на будівництві, їх точно таке влаштує...
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17.08.2023 09:29 Відповісти
Ізраїль всю свою історію воює з сусідами. І це розвинута країна в яку вкладають гроші. Українська тотальна корупція і толерування її українцями ось що руйнує Україну як державу.
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17.08.2023 10:10 Відповісти
згодна, що корупція руйнує країну, але чи буде відновлюватись шведський завод по виробництву підшипників у Луцьку після ракетного обстрілу? навіщо? якщо рашка заявила, що це їхня законна воєнна ціль..., а воєнними цілями для рашкі може будь-яке виробництво чого завгодно, якщо вона того захоче...
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17.08.2023 11:58 Відповісти
А ми свої чого не виробляємо? Сміємося з кацапів -вони криворукі. А виявляється ми ще більше криворукі, без санкцій і неможемо відновити виробництво вже налагоджених ракет. Чи може д'єрмаки не зацікавлені в наших ракетах? Тільки виявляється що ми не криворукі-ми безмозгі бо привели до влади продажну прокацапську ''какуюразніцу'' під час війни .
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17.08.2023 09:42 Відповісти
Ми безмозглі не тільки щодо виборів
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17.08.2023 10:07 Відповісти
Є ще питання, а ГУР МО не хоче пояснити, як русня роздовбала склад , *********** збідненого урану. Чому усі мовчать , . Цей склад ,розташування, могли здати у кремль тільки из ОПи , . Чому Єрмак досі не ходить на допити . Вам дали потужну зброю , а Ермак с ком. Вдало здали її розташування кремлю . Ау ....
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17.08.2023 09:53 Відповісти
"Чому усі мовчать"

Усі, це хто?
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17.08.2023 10:33 Відповісти
..а всі ракети що Украна виробляє...
зїли шашликами у Буковелі
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17.08.2023 09:57 Відповісти
.....а ті дрони і ракети що мала виробляти, зїсть заасфальтована дорога до Буковелю.

"какая разніца", головне, що заасфальтована, "хоть поржем".
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17.08.2023 10:15 Відповісти
А нельзя ли вместо ракет выпустить по кацапии буданова, гогилашвили, юсова и всю остальную стаю зеленожопых обезьян ?
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17.08.2023 10:06 Відповісти
Ні. Бо тоді нікому буде наріду в очі сцяти.
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17.08.2023 10:12 Відповісти
Бубочка мислив чисто по пацанячому, з того що він набрався на корпоративні в русопідорських саунах: раzzияне в принципе харошие люди, добродушние простоватие, ани увидят что ми не вооружаемся и успокоятся, зачем им на нас нападать ? Будем вместе серіали пилить. Не правий бубочка, пам'ятаю з дитинства 70р, було таке ходили гопники біля школи і щибали копійки в дітей, підходять до тебе а ти руку в кишеню ніби щось зараз витягнеш, зразу давали задню "хзн може у нього ніж чи кастет ?". Так само з рахою щоб боялась, а то знають що ніц нема і нічого їм небуде боляче тому й обстрілюють все що хочеться. Спалити якийсь їхній завод до тла , навіть швейну фабрику де шиють щось до воєнної форми чи гудзики роблять, або хімкомбінат що пластик постачає для магазинів
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17.08.2023 10:19 Відповісти
Кухарка не може керувати державою. Про це йдеться ще у Старому Завіті.
Лише замість кухарки там фігурує чабан. Той хто пасе овець ...
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17.08.2023 11:55 Відповісти
Комусь, крім Зельоних піарщиків, від цього смішно?
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17.08.2023 12:24 Відповісти
 
 