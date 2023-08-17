Столтенберг має чітку позицію щодо України в НАТО: Жодної торгівлі територіями бути не може, - Кулеба
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має чітку позицію: обміну українськими територіями задля членства в НАТО бути не може.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі "Сніданок із 1+1", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та голова його апарату, Стіан Єнссен, який говорив про можливий вступ України до Альянсу в обмін на території – це різні люди.
"Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, і я підтримую з ним дуже тісні стосунки й запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України — жодної торгівлі українськими територіями бути не може", – наголосив Кулеба.
Він зазначив, що українське керівництво працює над тим, щоб країна якнайшвидше рухалася до членства в НАТО, а не обговорює опції.
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Он шото типа Еладка как у нашего зе? завхоз Енса?
Провокаційна спроба «миролюбного» Китаю нав'язати «мир» Україні, віддавши загарбані землі православному агресору гучно провалилася.
Міністерство закордонних справ Китаю озвучило «мирний план» зі своїми пропозиціями щодо припинення обстрілів московією крилатими ракетами українських міст.
Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.
Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.
Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.
І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.
Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку чотирьох мільонів тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.
За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.
Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» володимира люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
Ось теж цікава тема.
Хлопці,ви злочинці, на вашій совісті тисячі жертв, які вас послухали і готувались до шашличків
Ми були з Єрмаком»
Прямо явка з повинною якась
А далі було ось це....Буча