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Новини Політика України
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МЗС (3559) звільнення (1511) Кулеба Дмитро (3165)

Глава МЗС Кулеба прокоментував чутки про відставку: Жодна посада не є вічною

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спокійно ставиться до можливості звільнення.

Про це він заявив у ефірі каналу 1+1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Кулеба зазначив, що він очолив МЗС в березні 2020-го, але його "почали звільняти" вже в жовтні. За словами міністра, якщо чутки хтось розповсюджує, значить це комусь потрібно.

"Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього", - сказав він.

Міністр нагадав, що на початку каденції сказав, що піде за двох обставин: "Перша - якщо президент попросить мене піти, а друга - якщо я зайду в якесь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати".

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланнями на анонімні джерела про те, що Кулеба може позбутися своєї посади, натомість зовнішньополітичне відомство може очолити представник Офісу президента або ж депутат Верховної Ради із команди Зеленського.

Міністр закордонних справ призначається на посаду за поданням президента і звільняється з посади Верховною Радою.

Кулеба займає посаду міністра з 4 березня 2020 року, коли в Україні змінився уряд, а прем’єр-міністром був призначений Денис Шмигаль.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Святе місце пустим не буває!
Не буде Кулеба, то буде Рулеба!
В Зелебенських всі дипломати, навіть без спец.освіти!
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17.08.2023 09:52
+6
Якщо людина не переживає за свою справу, то їй пофігу звільнення.
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17.08.2023 09:45
+6
Яка влада, такі і дипломати.
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17.08.2023 10:01
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Якщо людина не переживає за свою справу, то їй пофігу звільнення.
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17.08.2023 09:45 Відповісти
Вот пускай и Валит--и ПОДАЛЬШЕ!
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17.08.2023 10:27 Відповісти
Ніби так. Відкритим лишається питання, чи не придумають на його місце когось ще недолугішого.
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17.08.2023 11:05 Відповісти
Що в цій статті сказано, що він не переживає за свою справу? Чи у вас є інші якісь докази цього...то треба конкретніше, бо простий народ такий, як я - не розуміє про що йдеться?
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17.08.2023 11:57 Відповісти
Так, вказано. Перечитайте уважно.
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17.08.2023 12:00 Відповісти
Він спокійно ставиться до свого звільнення, а не до своєї роботи. А що він повинен триматись за своє крісло, як інший відомий міністр і казати, що кращого, ніж я нема...стидно було читати статтю... в той час, коли скільки бюджетних коштів не відомо де?
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17.08.2023 12:24 Відповісти
Ще вчора так "мощно" працювали над відбором дипломатів а сьогодні вже на Кулебу батон крошать
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17.08.2023 09:49 Відповісти
Святе місце пустим не буває!
Не буде Кулеба, то буде Рулеба!
В Зелебенських всі дипломати, навіть без спец.освіти!
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17.08.2023 09:52 Відповісти
Яка влада, такі і дипломати.
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17.08.2023 10:01 Відповісти
В якій країні "гніздечко" ВЖЕ звите?
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17.08.2023 10:03 Відповісти
Правильно, похлебал - уступи место у корыта другому.
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17.08.2023 10:10 Відповісти
Болгарская послиха будет чудесным министром.
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17.08.2023 10:17 Відповісти
Більш "беззубого" очільника МЗС важко пригадати.
Зате які "досягнення"! Самий "якісний" підбір послів за всю історію, скандали з британцями, поляками, ізраїльтянами і т.ін.!
Та й нашо той Кулєба, якщо всім керує дєрьмак?
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17.08.2023 10:19 Відповісти
щось мені здається що за цим бездарем Кулебою без шкарпеток ще будемо сумувати та плакати. Зараз якусь єрмаківську хвойду фсбшного походження призначать триста відсотків.
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17.08.2023 10:29 Відповісти
ермак хоче професійного фсбшника поставити
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17.08.2023 10:26 Відповісти
"Если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно."
Правильная пословица..
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17.08.2023 10:30 Відповісти
Кулеба - нормальний міністр, добре робить свою справу, буде шкода.
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17.08.2023 10:30 Відповісти
Буде ще гірше
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17.08.2023 10:45 Відповісти
Кулеба все равно чисто номинальная фигура, зиц председатель. Ермак же заменил собой весь МЗС. Как по мне его можно весь отправить в отставку. Ведь есть же Великий и Гениальный.
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17.08.2023 10:59 Відповісти
Загрався в Тік-токах. Почав щось писати не узгоджуючи з ОПою. Неподобство!
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17.08.2023 12:23 Відповісти
Міністр нагадав, що на початку каденції сказав, що піде за двох обставин: "Перша - якщо президент попросить мене піти, а друга - якщо я зайду в якесь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати" .. дипломатично чоловік дав відповідь на питання, чому він піде з посади. Не хоче ставити свій підпис під майбутнім договором про щось ганебне...
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17.08.2023 12:43 Відповісти
 
 