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США працюють з європейськими союзниками, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалося якнайшвидше, - Кірбі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені штати разом із союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на F-16 стартували якомога швидше.
Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.
"Після Вільнюса (саміту НАТО. - Ред.) і саміту G7 президент (Байден. - Ред.) взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо…постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання… ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", - сказав Кірбі.
Топ коментарі
+7 Wlad West
показати весь коментар17.08.2023 09:43
+4 Валентин Коваль 2a613f18
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+3 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар17.08.2023 09:56
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Будь ласка, зачекайте...
Я розумію передача літаків процес який може тягнутися. Але навчання пілотів!... Що ж так перешкоджає початку навчань?
Розумний: США затягують навчання пілотів
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під вибори перемогу не підлаштуеш - багато змінних, як наприклад взяли та все замінували...
корупція є в сша також, є покази в справі буризми про хабарі, чомусь їм пока не дають хід, можливо дадуть ближче до виборів
швець - консерва, заробляє гроші на роликах
самі адекватні, це республіканська партія (частина котра не за трампа), вони висказуються за суттєве збільшення допомоги Україні, тому що з нинішним рівнем перемоги - це патова ситуація, а в перспективі 5-10 років може призвести до програшу
Т.к. Конгресс США (народ) - выделил исполнительной власти (администрации) деньги, лендлиз.
Если бы администрация воспользовалась всеми возможностями - то война бы уже закончилась.
Лендлиз - запретили использовать и вспоминать
4 млрд - решили не подписывать в 2022, и без них мол хватает оружия.
18 млрд на USAI - висят в воздухе уже год, контракты не заключаются.
за 17 месяцев, фактически поставки чуть меньше 20млрд
если бы одномомоментно за 1-2 месяца, дали на 10млрд, не растягивая по 1 млрд в месяц - то результат был бы иным.