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Новини За кордоном
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Кірбі (408) F-16 (409)

США працюють з європейськими союзниками, щоб навчання українських пілотів на F-16 розпочалося якнайшвидше, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f16

Сполучені штати разом із союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на F-16 стартували якомога швидше.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.

"Після Вільнюса (саміту НАТО. - Ред.) і саміту G7 президент (Байден. - Ред.) взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо…постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання… ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", - сказав Кірбі.

Також читайте: Білий дім заперечує розмови про членство України в НАТО в обмін на території: Нічого подібного

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Ага-ага, это просто наши пилоты не хотят обучаться, ну не в какую.
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17.08.2023 09:43
+4
Та куди вже швидше -- ше ж 1рік назад Баиден виділив 30 млн на навчання пілотів
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17.08.2023 09:44
+3
Сер Вінстон Черччиль: "Американці обовязково приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробуть тисячу неправильних варіантів" (С)
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17.08.2023 09:56
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Ага-ага, это просто наши пилоты не хотят обучаться, ну не в какую.
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17.08.2023 09:43 Відповісти
Та куди вже швидше -- ше ж 1рік назад Баиден виділив 30 млн на навчання пілотів
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17.08.2023 09:44 Відповісти
Сер Вінстон Черччиль: "Американці обовязково приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробуть тисячу неправильних варіантів" (С)
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17.08.2023 09:56 Відповісти
Амери можуть собі позволити -- іх 320 млн -- а нам потрібно зброю ше вчора
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17.08.2023 10:19 Відповісти
Так бо біг на одному місці те теж біг-мабуть логіка така нажаль...
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17.08.2023 09:46 Відповісти
Пол года учить англискай, шоб управлять летаком это патужна, дюже патужна
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17.08.2023 09:51 Відповісти
Мне не нравится
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17.08.2023 10:33 Відповісти
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17.08.2023 10:00 Відповісти
Це вже навіть не виглядає як знущання. Це і є знущання.
Я розумію передача літаків процес який може тягнутися. Але навчання пілотів!... Що ж так перешкоджає початку навчань?
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17.08.2023 10:30 Відповісти
Байден готовит Перемогу Украины под свои выборы
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17.08.2023 10:32 Відповісти
Байден про корупцію в україні
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17.08.2023 10:51 Відповісти
Верещук: неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні
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17.08.2023 10:53 Відповісти
Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.
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17.08.2023 10:31 Відповісти
ви вже задовбали, жлоби! ссите путлера, так і скажіть, тільки чого його сцяти, всі рашівські ядерні ракети без українських фахівців просто хлам, який впаде на рашку і прийде їй п.зда!
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17.08.2023 10:34 Відповісти
Ще один руснявий Алігатор Ка-52 приземлили в районі Роботине, що на Запоріжжі
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17.08.2023 10:36 Відповісти
добреРанок почався
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17.08.2023 10:37 Відповісти
перший Бахмутському напрямку
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17.08.2023 10:39 Відповісти
Як ви нас задрали,хлопці плачуть з батьками,Україна вся стоне,а пишете таку херню,що страшно читати,ми вам не треба,но нічого,за все буде відповідь!!! Слава хлопцям ,що ложать голови ,ні за що,тільки за те, що все розікрали,відповідь бубе,дай боже
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17.08.2023 10:42 Відповісти
Байден про корупцію в україні
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17.08.2023 10:52 Відповісти
Верещук: неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні
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17.08.2023 10:54 Відповісти
Обіцяного три роки ждуть. А ми ще лиш рік, так що мусимо низенько кланятись і дякувати. А також думати кому вигідна ця війна, і хто намагається її затягувати щонайдовше.
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17.08.2023 10:45 Відповісти
Якнайшвидше ці клоуни вже по 2 разу це говорять
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17.08.2023 10:57 Відповісти
Звичайний: дякуємо США за все що робите

Розумний: США затягують навчання пілотів

Геній: Байден готує перемогу під свої вибори

Надмозок: корупція в Україні - причина затримки навчань пілотів

Найвищий рівень "Юра Швець": США таємо домовились з росією про непостачання су-35 ірану
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17.08.2023 11:02 Відповісти
Про пілотів, писали, що англійську раніше вчили, а тепер коли дійшло до діла, то сказали, шо для початку навчання треба ще вивчити спеціальні терміни - 3-4 місяці.

під вибори перемогу не підлаштуеш - багато змінних, як наприклад взяли та все замінували...

корупція є в сша також, є покази в справі буризми про хабарі, чомусь їм пока не дають хід, можливо дадуть ближче до виборів

швець - консерва, заробляє гроші на роликах

самі адекватні, це республіканська партія (частина котра не за трампа), вони висказуються за суттєве збільшення допомоги Україні, тому що з нинішним рівнем перемоги - це патова ситуація, а в перспективі 5-10 років може призвести до програшу
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17.08.2023 11:12 Відповісти
А я думаю, что есть неофициальный запрет от того же США на обучение пилотов, т.к. если бы штаты захотели - все бы уже давно всех обучили и все дали.
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17.08.2023 11:32 Відповісти
Точнее от текущей администрации США

Т.к. Конгресс США (народ) - выделил исполнительной власти (администрации) деньги, лендлиз.

Если бы администрация воспользовалась всеми возможностями - то война бы уже закончилась.

Лендлиз - запретили использовать и вспоминать
4 млрд - решили не подписывать в 2022, и без них мол хватает оружия.
18 млрд на USAI - висят в воздухе уже год, контракты не заключаются.

за 17 месяцев, фактически поставки чуть меньше 20млрд

если бы одномомоментно за 1-2 месяца, дали на 10млрд, не растягивая по 1 млрд в месяц - то результат был бы иным.
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17.08.2023 11:47 Відповісти
Травень 2025р. - чергова кругла дата для побідобісьців з х*йлостану... Або-або...
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17.08.2023 15:06 Відповісти
***** сидит в бункере и ржет с розовых пони.
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17.08.2023 18:11 Відповісти
 
 