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Росіяни взимку знову битимуть по енергетиці, Україна готується та нарощує запаси палива, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пожежа,енергетика,обстріл

Україна забезпечила безперервне постачання вугілля для ТЕС та ТЕЦ у зимовий період.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує розвідка Великої Британії.

"Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатній запас палива в зимовий період, що наближається", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначили у розвідці, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки обсягів виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплоцентралей у зимовий період, а значні запаси газу послужили додатковим резервом.

"Незважаючи на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться і цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть в умовах воєнного часу", - підсумували у розвідці Великої Британії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
а ми по російській єнергетеці бити не будемо , ми не такі як вони. миж не орки
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17.08.2023 09:54
+5
А яка проблема є"ашить по кацапськой енергетиці українською зброєю?
Не така влучність, дальність? Так є"башьтє по близьким цілям!!
Або після цього русня припине війну і Зеленського чекає виборчи перегони, на яких він програє і буде засуджений за держ зраду??
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17.08.2023 10:14
+5
Кацапська енергетика насправді не так і далеко, ********* підстанцію і занурити мацквабад в темряву на кілька місяців дуже реально. Так шо хз хз, дивіться новини, хтозна хто кого занурить і куди
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17.08.2023 10:17
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Паливо сподіваюся не по 80гривень.
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17.08.2023 09:52 Відповісти
а ми по російській єнергетеці бити не будемо , ми не такі як вони. миж не орки
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17.08.2023 09:54 Відповісти
Західні партнери чомусь взагалі забороняють бити наданою зброєю по кацапським рашистам на території кацапстану... Чомусь забороняють...
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17.08.2023 09:59 Відповісти
Ми взагалі ні по чому бити не будемо, наша межа - вибите вікно на Масквє, на який оргазмує марафонський лохторат.
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17.08.2023 11:33 Відповісти
А яка проблема є"ашить по кацапськой енергетиці українською зброєю?
Не така влучність, дальність? Так є"башьтє по близьким цілям!!
Або після цього русня припине війну і Зеленського чекає виборчи перегони, на яких він програє і буде засуджений за держ зраду??
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17.08.2023 10:14 Відповісти
Кацапська енергетика насправді не так і далеко, ********* підстанцію і занурити мацквабад в темряву на кілька місяців дуже реально. Так шо хз хз, дивіться новини, хтозна хто кого занурить і куди
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17.08.2023 10:17 Відповісти
Усегда Готов !
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17.08.2023 10:49 Відповісти
Чекаємо на МАСОВАНЕ спростування цієї НОВИНИ для влади, від рахамій+резнікових+Нештатної-Позаштатних радників, такого собі, єрмака щодо шкідливості таких НОВИН для інвесторів в Україну!!
Готуймо ТЕПЛУ ВАННУ для осіб з Урядового кварталу!
Сашко Білий з Лісником були ПРАВІ!
Без ліхтарних стовпів, справи на краще, не підуть в Україні!!
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17.08.2023 10:57 Відповісти
А паливо чим допоможе, коли ракетами розхріначити ці ТЕЦ? Де наші ракети для відповіді? Де наші дрони? Чому за півтори роки війни не знищені аеродроми та ракетоносії? При владі - недієздатні зрадники, які єдине, що можуть - ******* про незламність в той час, як народ замерзає в темряві. А в самих виплодки на віллах закордоном шикують.
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17.08.2023 11:52 Відповісти
Цікаво. Звідки вугілля беруть. Трублять про рекордні запаси, а знову виявиться, що це низькосортне вугілля не для ТЕЦ. Раніше пробували возили аж з ЮАР. Тепер щось подібного не чутно.
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17.08.2023 12:21 Відповісти
А когда уже наше руководство начнет заниматься тем же.
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17.08.2023 18:13 Відповісти
 
 