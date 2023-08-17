Росіяни взимку знову битимуть по енергетиці, Україна готується та нарощує запаси палива, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україна забезпечила безперервне постачання вугілля для ТЕС та ТЕЦ у зимовий період.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує розвідка Великої Британії.
"Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатній запас палива в зимовий період, що наближається", - йдеться в повідомленні.
Так, зазначили у розвідці, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки обсягів виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплоцентралей у зимовий період, а значні запаси газу послужили додатковим резервом.
"Незважаючи на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться і цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть в умовах воєнного часу", - підсумували у розвідці Великої Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Не така влучність, дальність? Так є"башьтє по близьким цілям!!
Або після цього русня припине війну і Зеленського чекає виборчи перегони, на яких він програє і буде засуджений за держ зраду??
Готуймо ТЕПЛУ ВАННУ для осіб з Урядового кварталу!
Сашко Білий з Лісником були ПРАВІ!
Без ліхтарних стовпів, справи на краще, не підуть в Україні!!