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Україна зробила всі кроки, щоб якнайшвидше отримати F-16. Навчання пілотів – позитивні сигнали, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16,літак

Україна зробила всі можливі кроки для того, щоб сучасні винищувачі були поставлені якнайшвидше, та сподівається, що затягування з процесом навчання пілотів й інженерів на F-16 не буде.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від мене такої фрази "Україна не отримає винищувачів" навряд чи почули б, я такі фрази навіть не вживаю, не хочу якусь зраду сіяти серед населення. У мене запитали (стосовно того, - ред.), що в Америці заявили, що до кінця літа не отримають і т.д., я відповів: коли б ми їх не отримали, у нас виходу іншого немає. Ми потребуємо цього озброєння – чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше - іншого виходу в нас немає, як іти до своєї мети. Така моя відповідь була тоді, така вона і зараз", - зазначив Ігнат, коментуючи поширені у міжнародних ЗМІ повідомлення про те, що Україна не зможе отримати F-16 до кінця цього року.

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Ігнат також уточнив, що Україна прагне отримати винищувачі ще з початку повномасштабної війни. Усі гілки влади та військові відомства перебувають у тісній комунікації із західними партнерами.

"Україна зробила всі кроки для того, щоб це сталося якомога швидше, але стається - як стається. Але є й позитивні сигнали – те, що пілоти вже незабаром будуть навчатися. Сподіватимемося, що затягування процесу навчання пілотів, інженерного складу та ін. не буде", - додав речник Повітряних сил.
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Топ коментарі
+6
нагадує про "всі кроки до наближення до вступу Єс та НАТО"
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17.08.2023 09:56
+4
Пол года учить англискай, шоб управлять летаком это патужна, дюже патужна
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17.08.2023 09:57
+2
Щось це нагадує
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17.08.2023 10:00
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нагадує про "всі кроки до наближення до вступу Єс та НАТО"
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17.08.2023 09:56 Відповісти
Пол года учить англискай, шоб управлять летаком это патужна, дюже патужна
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17.08.2023 09:57 Відповісти
Все життя прожить в Україні, щоб ******* на кацапському та ще й використовувать їхній метод блазнювання з конкретрих слів - от це ***** реально потужно.
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17.08.2023 10:53 Відповісти
патужно это слово паразит между прочим. Зеля его по 10 раз в гундосиках произносит за видос
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17.08.2023 10:58 Відповісти
Щось це нагадує
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17.08.2023 10:00 Відповісти
Різне.
То брехло зелене, а це українські військові.
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17.08.2023 10:07 Відповісти
Збройні Сили України зробили всі кроки для отримання F-16 , і ми вам вдачні за це.
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17.08.2023 10:06 Відповісти
Україна зробила всі можливі кроки для того, щоб ******* винищувачі були поставлені якнайшвидше (але не зробила основного кроку.щоб їх отримати- не прибрала рашистську агентуру на чолі з " козирним"
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17.08.2023 10:59 Відповісти
суки зелені, що ви робили 3 роки до вторгнення. про оман. вагнергейт,розмінування Чонгара, Гостомель і Жуляни і нарешті вішенка на торті за тиждень 24 лютого 2022 р.-шашлики.
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17.08.2023 11:24 Відповісти
То таке, аби щось ляпнути.
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17.08.2023 11:31 Відповісти
мабуть, не все зробили, грабувати гуманітарку не перестали!
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17.08.2023 12:58 Відповісти
 
 