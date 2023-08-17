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гроші (422) Олексій Тандир (32)

Сім’я судді Тандира анонімно переказала 18 тис. грн дружині збитого ним нацгвардійця: Жінка від коштів відмовилася

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

тандир

Сім’я ексглави Макарівського райсуду Олексія Тандира, який п’яним вчинив ДТП на блокпосту та насмерть збив нацгвардійця, переказала 18 тис. грн дружині загиблого.

Про це у Facebook розповіла журналістка Ганна Мамонова, передає Цензор.НЕТ.

"Ранком подзвонила Анна Бондаренко. Її чоловіка, нацгвардійця Вадима Бондаренка, на смерть збив у комендантську годину макарівський суддя Олексій Тандир. Анна сказала, що знайшла анонімні перекази на свою банківську картку від дружини Тандира Людмили. Анна порівняла номери телефонів відправника та з якого їй дзвонила дружина судді. Шукати гроші почала, бо Тандир сказав на одному з судових засідань, що його родина фінансово підтримала родину загиблого і планує робити це надалі.  30 травня та 1 червня було чотири перекази, загальна сума 18 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами Бондаренко, на наступне судове засідання прийде її батько і віддасть адвокатам Тандира гроші.

"Мені нічого від них не потрібно, тільки щоб Тандир сидів у в'язниці. Він вбив Вадима, зруйнував наше життя", - сказала дружина загиблого нацгвардійця.

Читайте: Суддя Тандир здав на аналіз слину й воду замість сечі, але в них теж знайшли алкоголь. Суддю залишили під вартою

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Дивіться: ДБР завершило розслідування щодо судді Тандира, який п’яним збив військового на блокпосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
хотели откупится 19 тысячами?????? просто верх цинизма
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17.08.2023 10:12
+26
18 тис грн.? це мабуть бабуся у казла совісна, пенсію віддає
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17.08.2023 10:12
+21
Ого. Яка щедрість. Я не здивуюсь, що це була яка хитрість для суду, типу дивіться на моє розкаяння і спроби фінансово компенсувати.
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17.08.2023 10:13
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хотели откупится 19 тысячами?????? просто верх цинизма
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17.08.2023 10:12 Відповісти
подачок не треба, а конфіскувати все майно цього ушльопка як компенсацію за втрату годувальника багатодітної родини варто
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17.08.2023 10:23 Відповісти
не буде ніяких конфіскацій на користь сім'ї яка втратила годувальника, наші судді зазвичай пояснюють це тим що не можна збагачуватись за рахунок винуватця, я особисто неодноразово чув це від суддів. тандир більше семи років не отримає, вбивство по необачності, відсидить два роки і вийде за файну поведінку...
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17.08.2023 10:36 Відповісти
не, то что б на суде можно было сказать что типа помогал семье погибшего. вот мол у меня скрин есть переброса бабок
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17.08.2023 11:25 Відповісти
така лінія захисту....
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17.08.2023 12:35 Відповісти
Да, жлобьё, уникальнейшее…
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17.08.2023 12:00 Відповісти
18 тис грн.? це мабуть бабуся у казла совісна, пенсію віддає
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17.08.2023 10:12 Відповісти
важко буде його посадити (бо саджатимуть його такі ж як він сам, не зможуть вони..)
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17.08.2023 10:13 Відповісти
Ого. Яка щедрість. Я не здивуюсь, що це була яка хитрість для суду, типу дивіться на моє розкаяння і спроби фінансово компенсувати.
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17.08.2023 10:13 Відповісти
А реально хитро. Якщо щомісяця скидать по 18к, то типу це утримання і суд реально може взяти це до уваги.
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17.08.2023 10:20 Відповісти
Так і є. Це пом'якшуюча обставина, яку бере до уваги суд. Жінка загиблого правильно від цих грошей відмовилася.
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17.08.2023 10:29 Відповісти
Прикинули, що життя коштує18к грн.? Цікаво, в скільки він своє б оцінив?
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17.08.2023 10:13 Відповісти
суддя за день може витратити більшу суму
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17.08.2023 10:18 Відповісти
Там сума неважлива. Там для суду спроба показати що є відшкодування. От і переказ коштів.
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17.08.2023 10:48 Відповісти
Коли у 2006 році здох кушнарьов його "бідній родині" за втрату "годувальника" держава (ДЕРЖАВА) виділила 2 мільйони (ДВА МІЛЬЙОНИ).
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17.08.2023 10:55 Відповісти
от скільки коштує життя українця в нашій державі!
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17.08.2023 10:13 Відповісти
Ого, тобто з точки зору ********** гнідосудді вартість життя українського військового не перевищує 400 доларів? Це вже не цинізм. За таке треба не то шо вбивати, за таке треба саджати на палю всю сім'ю.
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17.08.2023 10:14 Відповісти
Це пдрский вчинок. Там не сума важлива а сам факт передачі суд може взяти до уваги як досудовий договір між потерпілою( дружиною) і тандиром.
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17.08.2023 10:50 Відповісти
Анонімний переказ, яка угода? При угоді все робиться відкрито. Скоріш за все відправляли кошти, щоб в суді зарахували як пом'якшення
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17.08.2023 12:01 Відповісти
А це вже як би вдалось розкрутити.
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17.08.2023 12:04 Відповісти
Ну когда будет приговор,года через три-четыре?
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17.08.2023 10:15 Відповісти
Не буде, тягнутимуть до останнього поки строк давності справи закінчиться
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17.08.2023 11:18 Відповісти
Хм,та в нього хабарі значно більші, він свої ''послуги'' оцінює дорожче чим людське життя..
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17.08.2023 10:17 Відповісти
На суде коллеги, оценят мат. помощь и выпустят.
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17.08.2023 10:18 Відповісти
Прошу записати в протокол - спроба дати хабаря в сумі 18к грн.
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17.08.2023 10:19 Відповісти
18к грн це не хабар, цього навіть на їжу на місяць сім'ї не вистачить, не кажучи вже про ліки, комуналку і шось вдягнути...
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17.08.2023 10:23 Відповісти
хм ... а ти точно в Україні живеш ??
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17.08.2023 11:07 Відповісти
А ти?
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17.08.2023 11:10 Відповісти
в Україні - 100 %
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17.08.2023 11:30 Відповісти
Судячи з твоїх коментарів, то ще й десь в районі кончізаспи. То шо не влаштовує в оцінці рівня проживання? Кажуть, правда, у вас там в кабмінівських і верховнозрадівських жральнях червона риба по 2.80 за за 100 грам, ото хіба шо так)
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17.08.2023 11:36 Відповісти
Stanislav Bryzhyk

18к грн це не хабар, цього навіть на їжу на місяць сім'ї не вистачить, не кажучи вже про ліки, комуналку і шось вдягнути...


18 це два рази по 9. Якщо на руки, то мабуть не така вже рідкість ... у цій країні ...
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17.08.2023 19:05 Відповісти
Останнє -- як від серця відірвав
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17.08.2023 10:21 Відповісти
Отдыхают за сотни тысяч,а человеческую жизнь оценили в 18000, мы для них как листья осенью под ногами.
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17.08.2023 10:23 Відповісти
Чотири перекази для переведення одноденного "заробітку" цього судді? Ну прямо "щєдрая душа"!
Хоча б місячну зарплатню перевів - не так жалюгідно б виглядало...
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17.08.2023 10:24 Відповісти
тандир, там на харі написано, що воно малохольне... що з убого візьмеш? зато саме падло, брало гарно... посада "вимагала"...
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17.08.2023 10:29 Відповісти
Але це малохольне судить іменем України, Карле
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17.08.2023 12:12 Відповісти
судило... надіюсь, що на зоні, те чмо, навчать правильно судити...
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17.08.2023 12:53 Відповісти
Добре ,що не пачку пєльмєнєй....
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17.08.2023 10:30 Відповісти
Вишкрибли все, що було...Напозичалися по-сусідах та в банках...А могли б і пельменями...Так, що трохи кращі ніж кацапи, але до людської раси недотягують...
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17.08.2023 10:32 Відповісти
Вечір у кабаку не посиділи.
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17.08.2023 10:36 Відповісти
вах, 500 баксів за вбивство при обтяжуючих! яка щедрість!
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17.08.2023 10:37 Відповісти
Якщо суддя порішає справу з колегами за могорич в 500 баксів, то сума потерпілій виглядає логічно. Не міряйте все на себе кріпаки, це еліта.
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17.08.2023 10:43 Відповісти
З відкупними грошима не так поступити треба було.

А взяти.

Розміняти по 1 грн.

Металічними.

І заставити зжерти за раз.
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17.08.2023 10:46 Відповісти
Які ж вони "кончені"!
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17.08.2023 10:49 Відповісти
Мені цікаво звідкиля вони номер карти взнали ? Насправді телефони, адреси постраждалих дають самі слідчі. А чи мають вони на це право ??
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17.08.2023 11:09 Відповісти
Суддя України вирішив що життя одного ( а звідси і кожного) нацгвардійця коштує 18ооо гривень!
Суддя України!!!
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17.08.2023 11:22 Відповісти
Номер картки - це персональні данні?
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17.08.2023 11:56 Відповісти
Цікаво, а своїх вилупків суддя в таку ж ціну оцінив?
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17.08.2023 11:57 Відповісти
У родичів судді нашкребли усього 18 тис.грн? Голодранці, ***... Ну, або ж жлоби, шо ймовірніше. Правильно зробили, що відмовились - за таку суму навіть поховати пристойно не вийде.
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17.08.2023 12:09 Відповісти
Ця наволоч вважає себе володарями життя і що все можуть купити...
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17.08.2023 13:47 Відповісти
Очень бедная семья судьи.
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17.08.2023 18:16 Відповісти
 
 