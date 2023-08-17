Сім’я судді Тандира анонімно переказала 18 тис. грн дружині збитого ним нацгвардійця: Жінка від коштів відмовилася
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство
Сім’я ексглави Макарівського райсуду Олексія Тандира, який п’яним вчинив ДТП на блокпосту та насмерть збив нацгвардійця, переказала 18 тис. грн дружині загиблого.
Про це у Facebook розповіла журналістка Ганна Мамонова, передає Цензор.НЕТ.
"Ранком подзвонила Анна Бондаренко. Її чоловіка, нацгвардійця Вадима Бондаренка, на смерть збив у комендантську годину макарівський суддя Олексій Тандир. Анна сказала, що знайшла анонімні перекази на свою банківську картку від дружини Тандира Людмили. Анна порівняла номери телефонів відправника та з якого їй дзвонила дружина судді. Шукати гроші почала, бо Тандир сказав на одному з судових засідань, що його родина фінансово підтримала родину загиблого і планує робити це надалі. 30 травня та 1 червня було чотири перекази, загальна сума 18 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
За словами Бондаренко, на наступне судове засідання прийде її батько і віддасть адвокатам Тандира гроші.
"Мені нічого від них не потрібно, тільки щоб Тандир сидів у в'язниці. Він вбив Вадима, зруйнував наше життя", - сказала дружина загиблого нацгвардійця.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.
Будь ласка, зачекайте...
18к грн це не хабар, цього навіть на їжу на місяць сім'ї не вистачить, не кажучи вже про ліки, комуналку і шось вдягнути...
18 це два рази по 9. Якщо на руки, то мабуть не така вже рідкість ... у цій країні ...
Хоча б місячну зарплатню перевів - не так жалюгідно б виглядало...
А взяти.
Розміняти по 1 грн.
Металічними.
І заставити зжерти за раз.
Суддя України!!!