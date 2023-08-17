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дороги (1505) Закарпаття (1578) Палиця (45) Юрій Ніколов (68)

Дорога, яку хочуть відремонтувати на Закарпатті майже за 600 млн, вестиме до нового "Буковелю" нардепа Палиці, - журналіст Ніколов

Новини Цензор.НЕТ Події

коломойський,палиця

Дорога, ремонт якої за 596 млн грн замовила Закарпатська обладміністрація, веде до села Чорна Тиса. Там планує звести новий гірськолижний курорт ТОВ "Буковель", пов’язане з соратником Ігоря Коломойського, нардепом Ігорем Палицею.

Про це пише у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На схилах гір у цьому селі планує побудувати новий гірськолижний курорт ТОВ "Буковель". Його засновниками є Захар і Оксана Палиці - син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойському по "Укрнафті". Це ТОВ хоче зробити курорти "Свидовець" у Чорній Тисі, а також "Бистрицю" та "Турбат" неподалік звідти", - йдеться в дописі.

Читайте: На Закарпатті хочуть витратити майже 600 млн грн на дорогу, яка вигідна тим, хто планує побудувати поблизу курорт, - Центр протидії корупції

Ніколов наголосив, що за згодою на будівництво курортів "Буковель" звернувся до тамтешніх сільрад вже під час війни.

Журналіст припускає, що підряд на ремонт отримає фірма колишнього директора "Буковеля" Олександра Шевченка "ПБС".

"Я чесно не знаю, чи Коломойський ще впливає на Палицю, чи той вибудував свої окремі зв'язки із Зеленським. Палиця, на відміну від Коломойського, є нардепом. І його група "За майбутнє" справно підтримує "Слугу народу".

Дивіться: Скандальне розслідування New York Times - "заказуха", щоб підірвати постачання зброї в Україну, - Ніколов. ВIДЕО

З іншого боку, Коломойський продовжує відпочивати в "Буковелі", коли йому треба заховатись від амброзії. І ніхто не може твердо сказати, що "Буковель" не його", - додав Ніколов.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Закарпатська ОДА розмістила в системі Prozorro тендер на ремонт дороги на суму майже 600 млн грн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Фінансувати з державного бюджету 1+1 і ІНТЕР це добре , фінансувати квартал 95 з державного бюджету це теж добре , будувати дороги для курортів коломойського це добре , а хто критикує того у смітник треба кидати
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17.08.2023 10:31
+30
Палиця - вірний підданий чувака, який обіцяв пофарбувати один кіоск, а тепер в розшуку ФБР....
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17.08.2023 10:30
+26
То нехай Палиця і ремонтує.. *** вашу мать! Скільки можна? !!
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17.08.2023 10:31
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Погано, коли витрачають гроші на будівництво доріг в умовах війни, і не важливо хто живе поряд з цими дорогами. Так можна до витрачатись до того що ці дороги будуть псувати ворожі танки, але коли ти їдеш по гарній дорозі про це можна не згадувати, до того моменту поки вороги не постукають та не запропонують поділитися майном та жінкою
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17.08.2023 11:44 Відповісти
Ви стверджуєте, що лідор взесвіту поділився скумбрією по 8грн.?
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17.08.2023 16:04 Відповісти
А може на дрони, на гаубіці,на F-16? ,Може жиди якось пеоеживуть цю війну? А потім розвернуться на всю мармульку? Після війни. Але якщо прийдуть москалі - їм то буде елей, у москалів там всі свої - в ротберги, жеваги, і др.
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18.08.2023 15:50 Відповісти
Ще хтось буде розказувати про "народну війну"? Після такого відкритого блюзнірства? В нас війна не "народна", а " антинародна", бо не тільки кацапи, але й своя " еліта" воює проти народу. Коли ви вже виздихаєте, кліщі на тілі країни?
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17.08.2023 11:24 Відповісти
Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від «Великого будівництва» 80% - ЗМІ

25 сiчня, 2022

https://glavcom.ua/economics/finances/kompaniji-kolomoyskogo-i-palici-za-rik-zbilshili-dohid-vid-velikogo-budivnictva-80-zmi-816980.html
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17.08.2023 11:28 Відповісти
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17.08.2023 11:31 Відповісти
"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського

https://regionews.ua/ukr/articles/1606815413-velike-budivnitstvo-na-volini-yak-kolomoyskiy-z-palitseyu-i-ermak-z-timoshenko-podilyat-programu-zelenskogo
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17.08.2023 11:36 Відповісти


про запровадження США санкцій проти Коломойського https://censor.net/ua/n3251730
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17.08.2023 11:37 Відповісти
Соратника на фронт. Карабаса Барабана Бєню на нари.
Гроши на дрони.
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17.08.2023 11:47 Відповісти
Ага, щас…
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17.08.2023 11:56 Відповісти
"все для фронту, все для перемоги"
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17.08.2023 11:52 Відповісти
Все справедливо, за що голосували, те і жеріть…
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17.08.2023 11:55 Відповісти
Палыцю да палкой по его дебильной натаньяховской харе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.08.2023 12:00 Відповісти
"Все для фронту, все для Перемоги!"
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17.08.2023 12:13 Відповісти
Потрібен закон, який би забороняв витрату ВСІХ коштів державного і місцевих бюджетів інакше, як на потреби оборони від рашистської агресії, підтримку критичної інфраструктури і соціальні програми, передбачені законами. Який б автоматично вводив цей принцип в закон про Держбюджет.
В цьому законі передбачити санкції за його порушення: до скасування режиму воєнного стану всі кошти, що використані не за цільовим призначенням, підлягають арешту на рахунках їх отримувачів й вилучаються в бюджет, а чиновники, що їх скерували не туди - притягаються до криміналу.
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17.08.2023 13:40 Відповісти
Ви в це вірите,що написали? Ваші бажання не пересікаються з бажаннями відмивщиків і коломойш. Банально те,що пси гавкають,а караван іде. Кому війна (нам),а кому бабло. Даже якщо гіпотетично прийдуть маскалі, коломойшу не тронуть - жиди в Москві тоже свої. Пощипають трохи і будуть ділити. А тоді ми побачимо всю мерзоту расейського менталітету. Мій досвід у цьому величезний. Боже борони нас від жидівського Свидовця. Це буде клоака на кшталт буковелю.
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18.08.2023 15:30 Відповісти
ого, на цензорі з'явилася цензура. комент без матюків і образ видалили, просто там була інша думка.
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17.08.2023 13:41 Відповісти
Дорога може проходити біля будинку депутата, може проходити біля будинку простої людини, але це не значить, що проста людина чи депутат замовив собі дорогу. В Києві багато доріг проходить біля житла депутатів, то що тепер, в Києві дороги не ремонтувати???
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17.08.2023 13:43 Відповісти
В Рівному вже одну дорогу побудували, а іншу станом на сьогодні реконструюють і розширюють до нового мікрорайону приватного забудовника. Добре що підтримує міська рада приватний бізнес, турбується, допомагає дорожче продавати нерухомість.
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17.08.2023 13:50 Відповісти
Кому война а кому на курорт быстро надо.
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17.08.2023 18:17 Відповісти
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