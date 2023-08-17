Дорога, яку хочуть відремонтувати на Закарпатті майже за 600 млн, вестиме до нового "Буковелю" нардепа Палиці, - журналіст Ніколов

Дорога, ремонт якої за 596 млн грн замовила Закарпатська обладміністрація, веде до села Чорна Тиса. Там планує звести новий гірськолижний курорт ТОВ "Буковель", пов’язане з соратником Ігоря Коломойського, нардепом Ігорем Палицею.

Про це пише у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На схилах гір у цьому селі планує побудувати новий гірськолижний курорт ТОВ "Буковель". Його засновниками є Захар і Оксана Палиці - син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойському по "Укрнафті". Це ТОВ хоче зробити курорти "Свидовець" у Чорній Тисі, а також "Бистрицю" та "Турбат" неподалік звідти", - йдеться в дописі.

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Ніколов наголосив, що за згодою на будівництво курортів "Буковель" звернувся до тамтешніх сільрад вже під час війни.

Журналіст припускає, що підряд на ремонт отримає фірма колишнього директора "Буковеля" Олександра Шевченка "ПБС".

"Я чесно не знаю, чи Коломойський ще впливає на Палицю, чи той вибудував свої окремі зв'язки із Зеленським. Палиця, на відміну від Коломойського, є нардепом. І його група "За майбутнє" справно підтримує "Слугу народу".

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З іншого боку, Коломойський продовжує відпочивати в "Буковелі", коли йому треба заховатись від амброзії. І ніхто не може твердо сказати, що "Буковель" не його", - додав Ніколов.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Закарпатська ОДА розмістила в системі Prozorro тендер на ремонт дороги на суму майже 600 млн грн.