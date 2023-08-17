Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 15 листопада

Президент Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Президент підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Закони почнуть діяти з 18 серпня.

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