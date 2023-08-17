США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині протиракетної системи Arrow 3 за $3,5 млрд
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США схвалили запит Ізраїлю на експорт спільно розробленої системи протиракетної оборони Arrow 3 до Німеччини. Це стане найбільшою оборонною угодою в ізраїльській історії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Як зазначили у Міністерстві оборони Ізраїлю, Держдеп США повідомив главу відомства Йоава Галланта та інших високопосадовців про схвалення запиту на продаж системи.
Arrow 3 наразі є найсучаснішою ізраїльською системою протиракетної оборони великої дальності, призначеною для перехоплення балістичних ракет поза земною атмосферою.
В ізраїльському оборонному відомстві зазначили, що представники Ізраїлю і Німеччини підпишуть лист про зобов'язання найближчими тижнями, після чого Берлін перекаже початковий платіж в розмірі близько 600 мільйонів доларів для налагодження виробництва і випуску продукції до підписання повного контракту.
Загалом вартість контракту становитиме 3,5 мільярда доларів. В Ізраїлі очікують, що він буде підписаний до кінця 2023 року після схвалення парламентів обох країн.
Німеччина очікує, що система Arrow 3 буде поставлена в останньому кварталі 2025 року.
Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.
Будь ласка, зачекайте...
А що ми:
- маємо війну, по нам вже прилітає;
- з протянутою рукою просимо допомогу (в чайних ложках);
- нам нічого не продають (щоб не було ескалації), та й грошей немає;
- перед війною з 2019: нічого не купляли, радянську зброю продавали, або списували, або втрачали (склади) , розробку свого заморозили
Чому Захід вагається з передачею зброї Україні?
16.08.2023 11:37
Згадайте , як той же покійний папашка Буш переконував Кравчука відмовитися від незалежності на користь горбі ...
Хто пом"ятає ті історії той точно зная , що той "захід" зробив на порядок більше зусіль щоб запобігти розпаду совка ні сукупно усі разом ******** "ностальжанти" по софку .
Навіть велика Маргарет Тетчер трохи приганьбила свою велич через ті огидліві "заламування рук" .
Що тоді казати про дрібних ******** правителів , які не вміють прогнозувати на пів року наперед й діють виключно умовно-рефліксорно ...
Що поробишь -- брак інтелектуалів як на "заході" так й серед тих діячів ********* опозиції на Московії , яка б могла гарантувати недолугим західним лідерам , що московія розчинеться так , що б ядерна зброя не опинеться у руках дрібних терористів , що московія не розвалиться на різні ісламісткі угрупування . Ось чого не хоче допускати "захід" -- посилення панісламісткого фактору ... На що може розрахувувати пересічний українец , бо той "захід" убухає в ЗСУ 100 млд. баксів ради того, щоб на уламках московії з"явився якийсь новий татарський халіфат , що проголосить мовляв його ціль - примусити увесь світ прийняти іслам ?!
Arrow3.