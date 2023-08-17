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Новини За кордоном
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Німеччина (4521) Ізраїль (1228) зброя (5748) США (14451)

США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині протиракетної системи Arrow 3 за $3,5 млрд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

arrow,arrow-3

США схвалили запит Ізраїлю на експорт спільно розробленої системи протиракетної оборони Arrow 3 до Німеччини. Це стане найбільшою оборонною угодою в ізраїльській історії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як зазначили у Міністерстві оборони Ізраїлю, Держдеп США повідомив главу відомства Йоава Галланта та інших високопосадовців про схвалення запиту на продаж системи.

Arrow 3 наразі є найсучаснішою ізраїльською системою протиракетної оборони великої дальності, призначеною для перехоплення балістичних ракет поза земною атмосферою.

Читайте: В Україні ще не запрацювала ізраїльська система раннього оповіщення, триває процедура адаптації, - посол Корнійчук

В ізраїльському оборонному відомстві зазначили, що представники Ізраїлю і Німеччини підпишуть лист про зобов'язання найближчими тижнями, після чого Берлін перекаже початковий платіж в розмірі близько 600 мільйонів доларів для налагодження виробництва і випуску продукції до підписання повного контракту.

Загалом вартість контракту становитиме 3,5 мільярда доларів. В Ізраїлі очікують, що він буде підписаний до кінця 2023 року після схвалення парламентів обох країн.

Також читайте: США схвалили продаж Фінляндії ізраїльської системи ППО "праща Давида"

Німеччина очікує, що система Arrow 3 буде поставлена в останньому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
Польща танки закуповує, Німеччина Arrow 3, Румунія - літаки, петріоти...Трохи заздрісно.

А що ми:
- маємо війну, по нам вже прилітає;
- з протянутою рукою просимо допомогу (в чайних ложках);
- нам нічого не продають (щоб не було ескалації), та й грошей немає;
- перед війною з 2019: нічого не купляли, радянську зброю продавали, або списували, або втрачали (склади) , розробку свого заморозили
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17.08.2023 11:14
+3
Нам подарувати системи за 3,5 млрд$ (бо своїх грошей не має), а потім мудрий нарід обере ще якогось «Зе-Януковича»? Я б теж почекала б з такими подарунками.
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17.08.2023 11:46
+2
Засновник Ukraine Freedom Project: "Україна може перемогти за пів року, але якщо її вважатимуть корумпованою - допомоги не буде"

Чому Захід вагається з передачею зброї Україні?
16.08.2023 11:37
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17.08.2023 11:21
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А Україні чому не схвалили??
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17.08.2023 11:11 Відповісти
Рилом не вийшли. Нам схвалили засудження та занепокоєння.
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17.08.2023 11:31 Відповісти
Нам подарувати системи за 3,5 млрд$ (бо своїх грошей не має), а потім мудрий нарід обере ще якогось «Зе-Януковича»? Я б теж почекала б з такими подарунками.
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17.08.2023 11:46 Відповісти
Польща танки закуповує, Німеччина Arrow 3, Румунія - літаки, петріоти...Трохи заздрісно.

А що ми:
- маємо війну, по нам вже прилітає;
- з протянутою рукою просимо допомогу (в чайних ложках);
- нам нічого не продають (щоб не було ескалації), та й грошей немає;
- перед війною з 2019: нічого не купляли, радянську зброю продавали, або списували, або втрачали (склади) , розробку свого заморозили
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17.08.2023 11:14 Відповісти
Кажется в Украине радянского оружия бесконечное количество. Оно не заканчивается и не собирается.
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17.08.2023 11:19 Відповісти
нічого не купляли, радянську зброю продавали, або списували, або втрачали (склади) , розробку свого заморозили ---------------- з 1991року,хто більше,хто меньше!,так що ні треба оцього усього!,(,
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17.08.2023 11:19 Відповісти
Засновник Ukraine Freedom Project: "Україна може перемогти за пів року, але якщо її вважатимуть корумпованою - допомоги не буде"

Чому Захід вагається з передачею зброї Україні?
16.08.2023 11:37
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17.08.2023 11:21 Відповісти
Бо "Захід" ще більше лякається розпаду московії ніж її перемог в Україні . Це таке класичне сидіння на двьох стільцях одночастно . Коли вони роблять усе (майже) , що б не дати московії щось йще захопити в Україні , але так , що б не почався незворотній процес розпаду імперії зла !

Згадайте , як той же покійний папашка Буш переконував Кравчука відмовитися від незалежності на користь горбі ...

Хто пом"ятає ті історії той точно зная , що той "захід" зробив на порядок більше зусіль щоб запобігти розпаду совка ні сукупно усі разом ******** "ностальжанти" по софку .

Навіть велика Маргарет Тетчер трохи приганьбила свою велич через ті огидліві "заламування рук" .

Що тоді казати про дрібних ******** правителів , які не вміють прогнозувати на пів року наперед й діють виключно умовно-рефліксорно ...

Що поробишь -- брак інтелектуалів як на "заході" так й серед тих діячів ********* опозиції на Московії , яка б могла гарантувати недолугим західним лідерам , що московія розчинеться так , що б ядерна зброя не опинеться у руках дрібних терористів , що московія не розвалиться на різні ісламісткі угрупування . Ось чого не хоче допускати "захід" -- посилення панісламісткого фактору ... На що може розрахувувати пересічний українец , бо той "захід" убухає в ЗСУ 100 млд. баксів ради того, щоб на уламках московії з"явився якийсь новий татарський халіфат , що проголосить мовляв його ціль - примусити увесь світ прийняти іслам ?!
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17.08.2023 12:15 Відповісти
Вы что, газет не читаете? Там же дорогу строят в светлое будущее бени. А вы про какие-то
Arrow3.
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17.08.2023 11:25 Відповісти
Немчуре эта штука нужна как козе пятая нога! Помимо высококачественного вооружения нужны хорошие воины, а все они были потеряны в далеких сороковых годах. Начни войну против немцев кацапы сейчас то действительно они бы берлин взяли за три дня!!!
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17.08.2023 12:07 Відповісти
З якого боку свинособаки можуть напасти на ФРН?
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17.08.2023 12:35 Відповісти
Географию учил в школе?
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17.08.2023 12:34 Відповісти
А при чем здесь география, я ведь имел ввиду совсем другое!
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17.08.2023 13:30 Відповісти
Ми ж не знаємо якого вона радіусу дії, може вона всю Європу захистить.
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17.08.2023 14:45 Відповісти
 
 