На Бахмутському напрямку ініціатива за Силами оборони, вони просуваються вперед та нищать ворога, - Череватий

Минулої доби захисники України на Бахмутському напрямку просувалися вперед та продовжували нищити ворогів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас залишається два активних напрямки - це Бахмутський і Лимансько-Куп’янський. Якщо говорити про Лимансько-Куп’янський, то за цю добу ворог двічі в районі Синьківки намагався атакувати наші позиції, активно використовував штурмову авіацію, здійснив 18 авіанальотів, 404 рази завдав удари різними типами артилерії - від мінометів до РСЗВ. Під час відбиття ворожих атак 41 окупант знищений, 109 зазнали поранень, знищений ворожий танк Т-72, чотири БМП, також бойова машина десанту, гаубиця "Мста Б" і БПЛА, два баражуючі боєприпаси типу "Ланцет". Також - три польові склади боєприпасів та вісім вантажівок", - повідомив Череватий.

Інформуючи про ситуацію на Бахмутському напрямку, речник відзначив, що ініціатива зберігається за Силами оборони, однак ворог чинить опір.

"Ворог 583 рази наносив удари по наших позиціях артилерією. Загалом відбулося сім боєзіткнень, в яких 25 окупантів знищено, 97 поранено, знищено ворожий БМП, самохідний 240 мм міномет "Тюльпан", три САУ, дві гармати, вісім польових складів боєприпасів. Що характерно, щодоби Сили оборони знищують польові склади з боєприпасами. Знищено три безпілотники типу "Зола" та один безпілотник типу "Орлан10"", - поінформував Череватий.

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Речник додав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони просуваються вперед та нищать ворога, не кидаючись у лобові атаки. Водночас ворог маневрує та намагається підсилювати свої підрозділи піхотою, танками або бойовим армійським резервом та ПВК.