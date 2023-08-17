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На Бахмутському напрямку ініціатива за Силами оборони, вони просуваються вперед та нищать ворога, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,ошб

Минулої доби захисники України на Бахмутському напрямку просувалися вперед та продовжували нищити ворогів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас залишається два активних напрямки - це Бахмутський і Лимансько-Куп’янський. Якщо говорити про Лимансько-Куп’янський, то за цю добу ворог двічі в районі Синьківки намагався атакувати наші позиції, активно використовував штурмову авіацію, здійснив 18 авіанальотів, 404 рази завдав удари різними типами артилерії - від мінометів до РСЗВ. Під час відбиття ворожих атак 41 окупант знищений, 109 зазнали поранень, знищений ворожий танк Т-72, чотири БМП, також бойова машина десанту, гаубиця "Мста Б" і БПЛА, два баражуючі боєприпаси типу "Ланцет". Також - три польові склади боєприпасів та вісім вантажівок", - повідомив Череватий.

Інформуючи про ситуацію на Бахмутському напрямку, речник відзначив, що ініціатива зберігається за Силами оборони, однак ворог чинить опір.

"Ворог 583 рази наносив удари по наших позиціях артилерією. Загалом відбулося сім боєзіткнень, в яких 25 окупантів знищено, 97 поранено, знищено ворожий БМП, самохідний 240 мм міномет "Тюльпан", три САУ, дві гармати, вісім польових складів боєприпасів. Що характерно, щодоби Сили оборони знищують польові склади з боєприпасами. Знищено три безпілотники типу "Зола" та один безпілотник типу "Орлан10"", - поінформував Череватий.

Також читайте: На Куп’янському напрямку окупанти повторюють тактику боїв у Бахмуті, використовуючи підрозділи "Штурм-Z" із карних злочинців, - Череватий

Речник додав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони просуваються вперед та нищать ворога, не кидаючись у лобові атаки. Водночас ворог маневрує та намагається підсилювати свої підрозділи піхотою, танками або бойовим армійським резервом та ПВК.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
пропаганда "харошіх навастєй" у виконанні зеленої підорні незабаром перейде на вирази на кшталт "браня крєпка і танкі наші бистри"...
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17.08.2023 11:29
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В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей
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17.08.2023 12:16
+2
Легендарна бригада спеціального призначення Азов відновилась і розпочала виконання бойових завдань в Луганській області
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17.08.2023 12:19
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17.08.2023 11:18 Відповісти
оба с первого выстрела
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17.08.2023 12:07 Відповісти
пропаганда "харошіх навастєй" у виконанні зеленої підорні незабаром перейде на вирази на кшталт "браня крєпка і танкі наші бистри"...
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17.08.2023 11:29 Відповісти
ничего, кремлеботы и полезные кремлю идиоты компенсируют позитивные новости полной зрадофилией и всепропальством, и с лихвой.
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17.08.2023 11:39 Відповісти
ЗАМОВЛЯЛИ ? ТРИМАЙТЕ- тільки не від ЗАлужного а вд ЗЕдарастів

"А саме в цей час -"ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори"

https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html



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17.08.2023 11:49 Відповісти
а вже як постаралися "полєзниє зєльониє ідіоти" можно "полюбуватися" на цвинтарях бучі та маріуполя...
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17.08.2023 12:10 Відповісти
Румын , переведи
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17.08.2023 12:09 Відповісти
Этот Бахмут ЗЕпредатели могут крутить вечно лохторату…борьба нанайских мальчиков…главный приз битый кирпич.
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17.08.2023 12:14 Відповісти
В России горит строящаяся ледовая арена: эвакуировали 200 людей
показати весь коментар
17.08.2023 12:16 Відповісти
Легендарна бригада спеціального призначення Азов відновилась і розпочала виконання бойових завдань в Луганській області
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17.08.2023 12:19 Відповісти
ЗЕбанда и этих сдаст рашистам…..а потом обменивать.
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17.08.2023 13:27 Відповісти
Після того, як 3-тя ОШБ була з району Кліщіївки прекинута на інший напрямок, вже протягом останнього тижня на тій ділянці фронту ніяких змін на користь ЗСУ нема! Про це свідчать щоденні дані ресурсу deepstatemap!
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17.08.2023 12:49 Відповісти
Тепер, після виведення "чевека вагнер" з-під Бахмуту, ЗСУ набагато легше і оборонятись і наступати.
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
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17.08.2023 12:56 Відповісти
внимание ! не нормотивная лексика
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17.08.2023 13:23 Відповісти
це під Роботіно.
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17.08.2023 14:04 Відповісти
 
 