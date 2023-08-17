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Окупанти вивезли із захоплених територій до РФ ще 450 дітей, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

діти,окупація

Росіяни вивозять дітей з окупованих територій "на оздоровлення" до РФ, а також агітують їх вступати до російських університетів.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що окупанти нещодавно вивезли 50 старшокласників до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова.

Також ворог вивозить українських дітей з окупованих територій на "оздоровлення".

  • 200 дітей вивезли з Довжанська до Анапи;
  • 200 дітей - до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з ТОТ Запоріжжя)

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"В таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України", - зазначили в Центрі нацспротиву.

Автор: Ольга Лузан
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Ну ви ж не хотіли евакуювати їх, а кацапи захотіли. Хто у нас відповідальний за евакуацію населення?
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17.08.2023 11:20 Відповісти
родители решают куда вывозить. Если они доверяют оккупантам, то это их проблема.
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17.08.2023 11:43 Відповісти
А сиротинці?
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17.08.2023 12:02 Відповісти
шановні! Вивезення дітей відбулося за згоди батьків, і хватить розминати цю жалісливу пілюлю, воно вже нікого непроймає.Подивитесь скільки дітей вивезуть батьки, як дасть Бог відкриють кордони, не всі ж захотять після війни жебракувати!
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17.08.2023 12:40 Відповісти
 
 