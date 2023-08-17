Окупанти вивезли із захоплених територій до РФ ще 450 дітей, - Центр нацспротиву
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Росіяни вивозять дітей з окупованих територій "на оздоровлення" до РФ, а також агітують їх вступати до російських університетів.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що окупанти нещодавно вивезли 50 старшокласників до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова.
Також ворог вивозить українських дітей з окупованих територій на "оздоровлення".
- 200 дітей вивезли з Довжанська до Анапи;
- 200 дітей - до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з ТОТ Запоріжжя)
"В таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України", - зазначили в Центрі нацспротиву.
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Олег Розгонов
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