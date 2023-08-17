УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4605 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 963 5
Білорусь (5966) кордон (3102) Латвія (854) Росія (47179) Рінкевич Едгар (141)

Латвія скликає Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю та РФ, - Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рінкевич

У Латвії проведуть засідання Ради національної безпеки через ситуацію на кордонах з Білоруссю та Росією. Також обговорять перебування ПВК "Вагнер" на території Білорусі й політику покарання осіб в умовах гібридної війни.

Про це президент Латвії Едгар Рінкевич написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я скликав засідання Ради національної безпеки, на порядку денному: політика покарання в умовах гібридної війни, ситуація на східному кордоні та присутність групи Вагнера в Білорусі", - повідомив він.

Також видання Delfi зазначає, що після перевірки східного кордону президент Латвії заявив про необхідність вирішити низку проблем на кордоні з РФ та Білоруссю. Він зазначив, що кордон потрібно посилити датчиками, системами відеоспостереження, а також парканом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Латвії мобілізують прикордонників через загрозу з Білорусі

Крім того, Рінкевич незадоволений політикою щодо покарання осіб, причетних до нелегальної міграції. Він назвав її надто м'якою.

"Ті, хто допомагають, організовують нелегальну міграцію і допомагають режиму Александра Лукашенка, допомагають ворогу. За це можна отримати 30 діб арешту, після чого людина добре відпочиває і продовжує займатися тим, чим займалася раніше", - сказав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європейцям треба добряче помислити над тим що в Турції проживає ~2,8мільйонів сирійців. Я розмовляв в Данії з одним курдом з Сирії всі вони планують тулити на Європу і це буде не бсср а Греція Балкани Італія. В Турції росте анти сирійське ставлення до біженців
показати весь коментар
17.08.2023 11:47 Відповісти
Люба Латвіє! Усі кордони із кацапами необхідно щільно замінувати углиб на 1-1,5 км, вирити протитанкові рви, виставити у напрямку кацапів усю наявну гаубичну та реактивну артилерію, птрк, пзрк, доти із кулеметами великих калібрів та стріляти на ураження і без попередження при будь-якому русі на землі, під землею чи то повітрі з кацапського чи ************* боків.
Для гарантії - HIMARSи по скупченням на території рфії чи **********.
Інакше Ви Європу захистити від русні не зможете.
Подяка за допомогу Україні!
показати весь коментар
17.08.2023 11:51 Відповісти
замуровуйте та бетонуйте кордони. хвате вже базікати та транзитом фури ганяти.
показати весь коментар
17.08.2023 12:15 Відповісти
Ох чуваки, в цих питаннях краще перебдіти ніж недобдіти...
показати весь коментар
17.08.2023 12:16 Відповісти
безкарність це для кацапів тільки стимул далі вчиняти злочини
показати весь коментар
17.08.2023 23:21 Відповісти
 
 