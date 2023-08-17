Латвія скликає Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю та РФ, - Рінкевич
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Латвії проведуть засідання Ради національної безпеки через ситуацію на кордонах з Білоруссю та Росією. Також обговорять перебування ПВК "Вагнер" на території Білорусі й політику покарання осіб в умовах гібридної війни.
Про це президент Латвії Едгар Рінкевич написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я скликав засідання Ради національної безпеки, на порядку денному: політика покарання в умовах гібридної війни, ситуація на східному кордоні та присутність групи Вагнера в Білорусі", - повідомив він.
Також видання Delfi зазначає, що після перевірки східного кордону президент Латвії заявив про необхідність вирішити низку проблем на кордоні з РФ та Білоруссю. Він зазначив, що кордон потрібно посилити датчиками, системами відеоспостереження, а також парканом.
Крім того, Рінкевич незадоволений політикою щодо покарання осіб, причетних до нелегальної міграції. Він назвав її надто м'якою.
"Ті, хто допомагають, організовують нелегальну міграцію і допомагають режиму Александра Лукашенка, допомагають ворогу. За це можна отримати 30 діб арешту, після чого людина добре відпочиває і продовжує займатися тим, чим займалася раніше", - сказав він.
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