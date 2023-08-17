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F-16 будуть в Україні, як тільки пілоти закінчать навчання, незабаром будуть хороші новини, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає винищувачі F-16, як тільки пілоти закінчать навчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес", - сказав міністр.
За словами Кулеби, цього тижня президент має щодня наради та розмови щодо прискорення цього процесу.
"Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини", - додав він.
Топ коментарі
+8 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар17.08.2023 12:35
+7 растуди
показати весь коментар17.08.2023 12:14
+5 Игорь Матвеев 4ee89144
показати весь коментар17.08.2023 12:47
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Будь ласка, зачекайте...
всі це мають розуміти і перестати про це писати.
це тривалий процес.. дуже тривалий
Гарна новина - це офіційне повідомлення Генштабу ЗСУ про результати роботи F-16 по знищенню кацапо-рашистських особового складу, бронетехніки, авіації, ракет, БПЛА, корит.
Усе інше - просто бла-бла-бла
Дивно, американці казали на F-16 найближчі рік-два не чекати...