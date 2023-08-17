F-16 будуть в Україні, як тільки пілоти закінчать навчання, незабаром будуть хороші новини, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає винищувачі F-16, як тільки пілоти закінчать навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес", - сказав міністр.

За словами Кулеби, цього тижня президент має щодня наради та розмови щодо прискорення цього процесу.

"Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини", - додав він.

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