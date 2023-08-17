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F-16 будуть в Україні, як тільки пілоти закінчать навчання, незабаром будуть хороші новини, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f16

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає винищувачі F-16, як тільки пілоти закінчать навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться, і літаки разом із ними теж приїдуть. Може, не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес", - сказав міністр.

За словами Кулеби, цього тижня президент має щодня наради та розмови щодо прискорення цього процесу.

"Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини", - додав він.

Читайте: Україна зробила всі кроки, щоб якнайшвидше отримати F-16. Навчання пілотів – позитивні сигнали, - Ігнат

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Пане Кулеба!
Гарна новина - це офіційне повідомлення Генштабу ЗСУ про результати роботи F-16 по знищенню кацапо-рашистських особового складу, бронетехніки, авіації, ракет, БПЛА, корит.
Усе інше - просто бла-бла-бла
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17.08.2023 12:35
+7
Як виявилось, усе вперлось у знання нашими пілотами англійської - яка несподіванка
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17.08.2023 12:14
+5
І про контрнаступ п...ли. І шо? Шапіто гребане.
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17.08.2023 12:47
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Як виявилось, усе вперлось у знання нашими пілотами англійської - яка несподіванка
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17.08.2023 12:14 Відповісти
Бляха! Він думає? Краще б ти свої думки при собі тримав. В Европі за ляпання направо-наліво вибачаються а то і посади втрачають. А тут їм ніби ''з гуся вода''!
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17.08.2023 12:18 Відповісти
раніше майбутньої весни-літа ніяких ф-16 не буде...
всі це мають розуміти і перестати про це писати.
це тривалий процес.. дуже тривалий
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17.08.2023 12:19 Відповісти
Кулєба, як і все Зельоноє шобло, починаючи від Зелі, з Нового року трублять цю фразу про F-16. Ось-ось! І ми як скажемо вам!
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17.08.2023 12:28 Відповісти
І про контрнаступ п...ли. І шо? Шапіто гребане.
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17.08.2023 12:47 Відповісти
Пане Кулеба!
Гарна новина - це офіційне повідомлення Генштабу ЗСУ про результати роботи F-16 по знищенню кацапо-рашистських особового складу, бронетехніки, авіації, ракет, БПЛА, корит.
Усе інше - просто бла-бла-бла
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17.08.2023 12:35 Відповісти
Кулеба знає більше Байдена?
Дивно, американці казали на F-16 найближчі рік-два не чекати...
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17.08.2023 12:51 Відповісти
УРААААААААААА!!!!!!!!!!
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17.08.2023 12:56 Відповісти
Ура, незабаром, у нас буде цілих 3 або 6 літаків. От тільки де це "незабаром" ? Щоб не вийшло, що "незабаром" - поруч із обіцяними танками Абрамс.
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17.08.2023 13:03 Відповісти
Мабуть все таки 3,бо Ігнат говорив що знайшли аж 6 пілотів на навчання,бачачи кожен день вже рік,як вони навчаються на СУшках,то незабаром це *фата моргана*
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17.08.2023 13:23 Відповісти
бла - бла - бла ................
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17.08.2023 13:19 Відповісти
піздобол, а нам 6 літаків дадут чи меньше?нам потрібно не меньше 60 літаків щоб це відчулось по фронті, а скільки летчиків відправили на навчання?
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17.08.2023 14:00 Відповісти
Найкраща зброя проти шахедів.
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17.08.2023 14:22 Відповісти
Господи! Як вже задолбало це ворожіння.
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17.08.2023 14:24 Відповісти
от тільки про те, що навчання невідомо коли почнеться, Кулеба змовчав.
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17.08.2023 14:32 Відповісти
 
 