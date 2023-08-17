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РФ атакує цілі в українському тилу, намагаючись знищити авіабази та смуги для Су-24 з ракетами союзників, - FT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су-24

Посилені атаки росіян на цілі в українському тилу мають на меті позбавити ЗСУ можливості запускати з бомбардувальників Су-24 крилаті ракети середньої дальності Storm Shadow/SCALP-EG.

Про це пише британська газета Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За даними видання, під час наймасштабнішої атаки росіян по заходу України в середині серпня вони цілилися "в авіабази, злітно-посадкові смуги та центр підготовки пілотів".

Журналісти з посиланням на співрозмовників повідомили, що Сили оборони та їхні союзники розглядають ці удари як частину спроби зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників.

Читайте: F-16 будуть в Україні, як тільки пілоти закінчать навчання, незабаром будуть хороші новини, - Кулеба

Щоб уникнути враження ракетами та дронами, українські авіатори постійно перебазують критично важливе озброєння та кваліфікований персонал, а льотчики курсують в Україні по десятках авіабаз та комерційних аеропортів.

Генерал Фредерік "Бен" Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, вважає, що "просто зараз ми маємо завантажити ATACMS, Taurus, більше Storm Shadows та інші системи великої дальності на транспортні літаки C17, і якнайшвидше доставити їх до України".

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На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний контрнаступ" в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотальної замінованості території штурмів, США та Німеччина, як і раніше, відмовляються надавати ЗСУ балістичні ATACMS та крилаті Taurus відповідно. Винищувачі F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, будуть нескоро і не у великій кількості.

За його словами, це потрібно зробити терміново, тому що Росія "відчайдушно" хоче, щоб ЗСУ не отримали додаткові та нові можливості завдавати ударів по їхніх базах у Криму.

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На думку Ходжеса, авіаудари Росії по українських авіабазах були спробою запобігти такому поворотному моменту у війні: "Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, - це отримання Україною можливості почати регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузлах".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
Генерал Фредерік "Бен" Ходжес
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17.08.2023 12:21
+2
Тут головне "колишній командувач армії США в Європі"

Вони всі як тільки отримують префікс "екс" стають такі говорливі.....
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17.08.2023 12:25
+1
Ти вже задовбав.Ти в цьому щось розумієш? Якого хріна ти взагалі щось мені довести хочеш?
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17.08.2023 12:49
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Генерал Фредерік "Бен" Ходжес
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17.08.2023 12:21 Відповісти
Тут головне "колишній командувач армії США в Європі"

Вони всі як тільки отримують префікс "екс" стають такі говорливі.....
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17.08.2023 12:25 Відповісти
А головне - сміливі і радикальні.
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17.08.2023 12:44 Відповісти
Менше тріпатися потрібно в інтернеті та соцмережах..
...
Колаборантів як піску на березі моря та ймоскалі не таків же й дурні
...
читають і розуміють усе...
...
Мода пішла - відкопають якогось завскладом що макароні та крупу
..
для військ забезпечував і роблять із нього " хксперта"
...
але горе в тому що він тріпається про те що чув та самне Н Е бачив...
...
і між іншим може сказати таке що нам зашкодить...
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17.08.2023 12:54 Відповісти
Яка неочікуваність!
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17.08.2023 12:25 Відповісти
На думку Ходжеса, авіаудари Росії по українських авіабазах були спробою запобігти такому поворотному моменту у війні: "Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, - це отримання Україною можливості почати регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузлах". Джерело: https://censor.net/ua/n3437984


Основні сили москалів не в Криму.Всі аеродромі на самій москальшині.Не дуже і далеко від Укураїни.Маю на увазі з тактичною авіацією.
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17.08.2023 12:31 Відповісти
Троль, а тебе хто питає де у вас авіабази?
Ткт мова йде про ваші логістичні склади. От про це можеш писати.
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17.08.2023 12:43 Відповісти
Ти вже задовбав.Ти в цьому щось розумієш? Якого хріна ти взагалі щось мені довести хочеш?
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17.08.2023 12:49 Відповісти
Не звертайте уваги. Це така у них тактика. Загадити все навкруги беззмістовними накидування, щоби розтворити сенс дискусії. Кацапа видно по методі!
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17.08.2023 13:56 Відповісти
Я не сприймаю таку інформацію, бо ППО повинні іменно це захищати ,а не бункер оп.Але це моя позиція, позиція столиці-тільки ми маємо право на життя.
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17.08.2023 12:44 Відповісти
Позиція столиця - в нас зарубіжні посольства, які мають охоронятися. таке в голову не приходило?
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17.08.2023 13:13 Відповісти
Уповання та сподівання на далекобійні західні ракети - це шлях у нікуди! Це повна, вибачаюся, херня! Виробництво далекобійних ракет треба було вже давним-давно, з самого початку війни, розгортати у гірських штольнях Карпат, глибоко під землею! Чому цього не робить наше військово-політичне керівництво - хз! Скоріше за усе - відверто саботує!
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17.08.2023 12:58 Відповісти
...*гірські штольні*?,для порівняння 1км дороги під 1ярд,а ще хімзавод для палива,(також в штольні) яке ніхто нікому не продає-маніловщина.
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17.08.2023 13:36 Відповісти

Армія США має крилаті ракети AGM-158, які можна пускати з транспортних літаків
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17.08.2023 13:57 Відповісти
Якби захід не боявся, що ми переможемо росію, то дав би усе, що нам потрібно, в тому числі достатньо ракет і касетні ********** м26 до м270 та HIMARS. З ними б рашистів розірвали за тижні. Але захід боїться. А коли людина наприклад боїться, то змусити її можна тільки силою. У нас немає чим змусити захід подолати свій страх. Може є, але я не чув що в нас є якісь важелі, щоб в потрібні нам терміни, хоча б зараз, стимулювати захід таким чином.
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17.08.2023 13:21 Відповісти
От кляті москалі!
Ми їм за це ще кілька вікон на мацкві поб'ємо! Начувайтеся!
От тільки зробимо ще аж один БПЛА на 1000 км, і вдаримо...
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17.08.2023 13:33 Відповісти
 
 