РФ атакує цілі в українському тилу, намагаючись знищити авіабази та смуги для Су-24 з ракетами союзників, - FT
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посилені атаки росіян на цілі в українському тилу мають на меті позбавити ЗСУ можливості запускати з бомбардувальників Су-24 крилаті ракети середньої дальності Storm Shadow/SCALP-EG.
Про це пише британська газета Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За даними видання, під час наймасштабнішої атаки росіян по заходу України в середині серпня вони цілилися "в авіабази, злітно-посадкові смуги та центр підготовки пілотів".
Журналісти з посиланням на співрозмовників повідомили, що Сили оборони та їхні союзники розглядають ці удари як частину спроби зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників.
Щоб уникнути враження ракетами та дронами, українські авіатори постійно перебазують критично важливе озброєння та кваліфікований персонал, а льотчики курсують в Україні по десятках авіабаз та комерційних аеропортів.
Генерал Фредерік "Бен" Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, вважає, що "просто зараз ми маємо завантажити ATACMS, Taurus, більше Storm Shadows та інші системи великої дальності на транспортні літаки C17, і якнайшвидше доставити їх до України".
На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний контрнаступ" в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотальної замінованості території штурмів, США та Німеччина, як і раніше, відмовляються надавати ЗСУ балістичні ATACMS та крилаті Taurus відповідно. Винищувачі F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, будуть нескоро і не у великій кількості.
За його словами, це потрібно зробити терміново, тому що Росія "відчайдушно" хоче, щоб ЗСУ не отримали додаткові та нові можливості завдавати ударів по їхніх базах у Криму.
На думку Ходжеса, авіаудари Росії по українських авіабазах були спробою запобігти такому поворотному моменту у війні: "Росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, - це отримання Україною можливості почати регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичних вузлах".
Будь ласка, зачекайте...
Вони всі як тільки отримують префікс "екс" стають такі говорливі.....
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Колаборантів як піску на березі моря та ймоскалі не таків же й дурні
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читають і розуміють усе...
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Мода пішла - відкопають якогось завскладом що макароні та крупу
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для військ забезпечував і роблять із нього " хксперта"
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але горе в тому що він тріпається про те що чув та самне Н Е бачив...
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і між іншим може сказати таке що нам зашкодить...
Основні сили москалів не в Криму.Всі аеродромі на самій москальшині.Не дуже і далеко від Укураїни.Маю на увазі з тактичною авіацією.
Ткт мова йде про ваші логістичні склади. От про це можеш писати.
Армія США має крилаті ракети AGM-158, які можна пускати з транспортних літаків
Ми їм за це ще кілька вікон на мацкві поб'ємо! Начувайтеся!
От тільки зробимо ще аж один БПЛА на 1000 км, і вдаримо...