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Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 22 окупанти та 44 квадрокоптери. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 22 окупанти, 2 одиниці причіпної артилерії, 1 БПЛА оперативного рівня "Zala", 1 САУ, 1 одиницю автомобільної техніки та 44 квадрокоптери. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 22 окупанти та 44 квадрокоптери 01

Автор: Наталя Джума
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Морським котикам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.08.2023 12:23 Відповісти
 
 