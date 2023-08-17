Упродовж минулої доби підрозділи ВМС знищили 22 окупанти та 44 квадрокоптери. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 22 окупанти, 2 одиниці причіпної артилерії, 1 БПЛА оперативного рівня "Zala", 1 САУ, 1 одиницю автомобільної техніки та 44 квадрокоптери. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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