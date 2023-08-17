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війна (56332) Луганщина (4415) Азов (678) Уршалович Микола (26)

Бригада "Азов" вже відновилася і почала виконання бойових завдань на Луганщині, - Уршалович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокопенко,азов

Воїни бригади спеціального призначення "Азов" вже виконують бойові завдання на Луганщині.

Про це заявив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - сказав він.

За словами Уршаловича, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

Читайте: Бійці бригади "Азов" провели тактичні навчання під керівництвом командира Прокопенка "Редіса". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Божого захисту, наснаги, терпіння та вдачі Воїнам "АЗОВУ"!
Азов це Українська Легенда!
А як кацапські рашисти сраються від одної згадки про Азов та його бійців!
Слава "АЗОВУ"!
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17.08.2023 12:29
+17
Істоти,які навіть не можуть сказати на своїй мові-я переможу, не зможуть ніколи здолати Україну .
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17.08.2023 12:42
+15
Досить складно відновлювати бездарно просране і зраджене державними діячами в результаті чого велика кількість бійців до сих пір потерпає від знущань в московитських катівнях. Але навіть те що "Азов" знов лунає наводить жах на окупантів. Слава ЗСУ! Слава Азову!
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17.08.2023 12:45
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Божого захисту, наснаги, терпіння та вдачі Воїнам "АЗОВУ"!
Азов це Українська Легенда!
А як кацапські рашисти сраються від одної згадки про Азов та його бійців!
Слава "АЗОВУ"!
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17.08.2023 12:29 Відповісти
********** те угрупування що там десь ще наступає!
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17.08.2023 12:30 Відповісти
Істоти,які навіть не можуть сказати на своїй мові-я переможу, не зможуть ніколи здолати Україну .
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17.08.2023 12:42 Відповісти
Досить складно відновлювати бездарно просране і зраджене державними діячами в результаті чого велика кількість бійців до сих пір потерпає від знущань в московитських катівнях. Але навіть те що "Азов" знов лунає наводить жах на окупантів. Слава ЗСУ! Слава Азову!
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17.08.2023 12:45 Відповісти
Усе буде Україна! У "Азова" реально гарні, бойові, досвідчені командири. Зупинити їх важко, коли мова йде про забезпечення та підготовку бригаду. Перешкоджати - нереально
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17.08.2023 12:53 Відповісти
Урапатріотизм ніколи добре не закінчувався.
Випадок з Азовом це продемонстрував.
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17.08.2023 13:51 Відповісти
Про який випадок з "Азовом" йдеться? В чому проявився "урапатріотизм", від кого він походив, та в чому були погані наслідки?
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17.08.2023 14:59 Відповісти
звіздеціь кацапам, АЗОВ наступає
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17.08.2023 12:51 Відповісти
самая боеспособная бригада, значит им нужно давать все самое лучшее
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17.08.2023 12:53 Відповісти
Не забуваемо про 93 Бригаду "Холодний Яр" та всiх
Героев, якi захищають нашу Батькiвщину!
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17.08.2023 18:09 Відповісти
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

После сообщений в российских пабликах о том, что в Запорожье под каждым кустом лежат российские пленные с залитой в задницу монтажной пеной, в Яндексе в топы сразу выскочил запрос: Что будет, если залить в анус монтажную пену?

А вы говорите, пропаганда не работает!
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17.08.2023 12:55 Відповісти
Краще б задались питанням, скільки у нас полонених кацапів, що вистачає на кожний кущ в Запоріжжі, і як вони туди потрапили, якщо "русскіє нє сдаются".
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17.08.2023 13:01 Відповісти
😁😂
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17.08.2023 18:10 Відповісти
Був один Азов, а стало два. Приємний подарунок для пітарів
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17.08.2023 13:15 Відповісти
Ну да. Бригада відновилась, а люди то ні.
Дивилась відео з молодою дружиною бійця Азову. Виявляється її чоловік у списках загиблих у Оленівці. Нещодавно оприлюднили 60 імен. А вона надіялась , що він живий. Та і він, коли здавався в полон вірив, що це питання кількох тижнів, бо їм дали гарантії. А родичів просили про тишу, щоб зайвий розголос не заважав. Тепер вона вважає це за фатальну помилку. Їх надурили. І хто - не кацапи. Наша влада.
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17.08.2023 13:49 Відповісти
Ksenia VB - ти тоді топила за те щоб вони здалися кацапам бо всі загинуть і вимагала від Зеленського щоб він на то давав свій приказ. прекрасно помню тебе- провокаторка
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17.08.2023 14:40 Відповісти
харэ тошнить тут, дочь офицера очередная
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17.08.2023 15:09 Відповісти
🙏
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17.08.2023 13:52 Відповісти
3ОШБ тоді хто? шо за брєд
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17.08.2023 15:38 Відповісти
А що, про полонених Азовців всі забули, це типу замилювання очей, що все гаразд.
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17.08.2023 16:14 Відповісти
когда уже из ЗЕ Дегенератов и ЗЕлеДрочеров создадут пару штурмовых бригад, био мусор не жалко.....
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17.08.2023 16:48 Відповісти
я уявив...Юзік в окопі...Лисий дивиться на ворога в бінокль ,а Зеленський в формі Наполеона над окопом кричить--впєрьод
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17.08.2023 17:10 Відповісти
Судячи з фото, Редіс знов тримає стрій. Щасти, Азове.
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17.08.2023 17:06 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі АЗОВЦІ🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.08.2023 17:55 Відповісти
 
 