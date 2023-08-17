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Бригада "Азов" вже відновилася і почала виконання бойових завдань на Луганщині, - Уршалович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни бригади спеціального призначення "Азов" вже виконують бойові завдання на Луганщині.
Про це заявив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ.
"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - сказав він.
За словами Уршаловича, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.
Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.
Топ коментарі
+31 Darnytsya Kyiv
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+17 Valentyna Sayun 84f5db84
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Азов це Українська Легенда!
А як кацапські рашисти сраються від одної згадки про Азов та його бійців!
Слава "АЗОВУ"!
Випадок з Азовом це продемонстрував.
Героев, якi захищають нашу Батькiвщину!
После сообщений в российских пабликах о том, что в Запорожье под каждым кустом лежат российские пленные с залитой в задницу монтажной пеной, в Яндексе в топы сразу выскочил запрос: Что будет, если залить в анус монтажную пену?
А вы говорите, пропаганда не работает!
Дивилась відео з молодою дружиною бійця Азову. Виявляється її чоловік у списках загиблих у Оленівці. Нещодавно оприлюднили 60 імен. А вона надіялась , що він живий. Та і він, коли здавався в полон вірив, що це питання кількох тижнів, бо їм дали гарантії. А родичів просили про тишу, щоб зайвий розголос не заважав. Тепер вона вважає це за фатальну помилку. Їх надурили. І хто - не кацапи. Наша влада.