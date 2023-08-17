Бригада "Азов" вже відновилася і почала виконання бойових завдань на Луганщині, - Уршалович

Воїни бригади спеціального призначення "Азов" вже виконують бойові завдання на Луганщині.

Про це заявив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - сказав він.

За словами Уршаловича, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

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