Латвія, Литва та Естонія підтримали декларацію G7 про гарантії безпеки для України

Країни Балтії одночасно підтримали декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України та членства в НАТО і ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Twitter прем'єр-міністри Естонії, Литви та Латвії.

Три країни Балтії виступили зі спільною заявою про приєднання до декларації G7 про підтримку України.

"Ми допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на шляху до членства в НАТО і ЄС", – написала прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія долучиться до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Литовська прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте заявила, що приєднання країн Балтії до декларації G7 підтверджує їхнє зобов'язання допомогти Україні виграти війну, домогтися справедливості, відновитися і стати сильнішою.

"Лише членство в НАТО дасть гарантії безпеки для України, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Україну в Альянсі якнайшвидше", – написала Шимоніте.

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що країни Балтії допоможуть Україні виграти цю війну, підтримають її економічну стабільність та відновлення, стійкість, реформи та її європейські та євроатлантичні прагнення.

Читайте також: Північна Македонія приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України