Союзники не тиснуть на Україну щодо контрнаступу, але треба більше зброї, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки Україна не перемогла, їй потрібно більше зброї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю AFP.
"Наша мета – перемога. Перемога у вигляді звільнення наших територій в кордонах 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе. Поки український народ поділяє цю мету, український уряд рухатиметься рука в руку зі своїм народом", - сказав міністр.
Водночас Кулеба зазначив, що західні союзники не тиснуть на Україну, щоб досягти швидших успіхів на полі бою.
Міністр жартома закликав критиків контрнаступу України "приєднатися до Іноземного легіону, щоб допомогти Україні".
"Легко сказати, що ти хочеш, щоб усе було швидше, коли тебе немає поруч", - додав глава МЗС.
Також він наголосив, що Україна все ще потребуватиме постійних поставок західної зброї та боєприпасів, поки її військові не витіснять російські сили з усієї тимчасово окупованої території України.
"Правда в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше (зброї. - Ред.), нам потрібно рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", - підсумував міністр.
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-Вы что тут? Вы порохоботы?
P.s. Надо отправить на передовую резервные элитные бригады из всей вашей "зе-манды", тогда очень быстро и легко пойдет наступление.
К примеру звено бомбардировщиков Б-52
- буде успішним контрнаступ: добре,
- не успішним: "ми дали Україні все що просили".
А хто ж їм заважав це робити з 2019, напевно Порошенко?
Зараз орки як були так і зостануться ми не зайдемо в москву не зруйнуємо цих покидьків.Ми вибиваємо цю погань зі своєї землі і звільняємо територію.Вже загиблих з військовими сотні тисяч,зруйнована частина території.І війна ще не скінчилась.Тому перемога,так це слово для історіі статистики,але для суспільства особливо родинам загиблих,як?Це трагедія нашого народу.Тому слово перемога мені важко спримати ,це яскраво,парадно,позитивно.Я не розумію як ставити його в ряд с тим жахіттям яке проходять наші хлопці ЗСУ ,наше населення і та кількість загиблих.Немає другого слова але й це не підходить бо ворог не буде знищений.
Для нас, вистояти в такій війні, та ще й повернути свої землі, це саме Перемога, і для полеглих і для живих, не треба применшувати