Союзники не тиснуть на Україну щодо контрнаступу, але треба більше зброї, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки Україна не перемогла, їй потрібно більше зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю AFP.

"Наша мета – перемога. Перемога у вигляді звільнення наших територій в кордонах 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе. Поки український народ поділяє цю мету, український уряд рухатиметься рука в руку зі своїм народом", - сказав міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що західні союзники не тиснуть на Україну, щоб досягти швидших успіхів на полі бою.

Міністр жартома закликав критиків контрнаступу України "приєднатися до Іноземного легіону, щоб допомогти Україні".

"Легко сказати, що ти хочеш, щоб усе було швидше, коли тебе немає поруч", - додав глава МЗС.

Також він наголосив, що Україна все ще потребуватиме постійних поставок західної зброї та боєприпасів, поки її військові не витіснять російські сили з усієї тимчасово окупованої території України.

"Правда в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше (зброї. - Ред.), нам потрібно рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", - підсумував міністр.

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