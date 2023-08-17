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Союзники не тиснуть на Україну щодо контрнаступу, але треба більше зброї, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки Україна не перемогла, їй потрібно більше зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю AFP.

"Наша мета – перемога. Перемога у вигляді звільнення наших територій в кордонах 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе. Поки український народ поділяє цю мету, український уряд рухатиметься рука в руку зі своїм народом", - сказав міністр.

Водночас Кулеба зазначив, що західні союзники не тиснуть на Україну, щоб досягти швидших успіхів на полі бою.

Міністр жартома закликав критиків контрнаступу України "приєднатися до Іноземного легіону, щоб допомогти Україні".

"Легко сказати, що ти хочеш, щоб усе було швидше, коли тебе немає поруч", - додав глава МЗС.

Також він наголосив, що Україна все ще потребуватиме постійних поставок західної зброї та боєприпасів, поки її військові не витіснять російські сили з усієї тимчасово окупованої території України.

"Правда в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше (зброї. - Ред.), нам потрібно рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", - підсумував міністр.

Також читайте: F-16 будуть в Україні, як тільки пілоти закінчать навчання, незабаром будуть хороші новини, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Так и тебя тоже рядом нет тоже. Ах как красиво сказаль
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17.08.2023 12:55
+8
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17.08.2023 12:56
+8
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17.08.2023 12:57
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Так и тебя тоже рядом нет тоже. Ах как красиво сказаль
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17.08.2023 12:55 Відповісти
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17.08.2023 12:56 Відповісти
А Кулеба их спросил в ответ:

-Вы что тут? Вы порохоботы?
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17.08.2023 12:58 Відповісти
Ну а зеледент, ну чтобы не было паники, ничего не делал. Ведь по его мнению Украине угрожает паника, а не путлер. Там же мир в глазах. "Ацтекский бог Шочипилли не даст соврать. Дозу даю!"
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17.08.2023 13:07 Відповісти
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17.08.2023 12:57 Відповісти
Міністр жартома закликав критиків контрнаступу України "приєднатися до Іноземного легіону, щоб допомогти Україні" Какой же он зебанутый...

P.s. Надо отправить на передовую резервные элитные бригады из всей вашей "зе-манды", тогда очень быстро и легко пойдет наступление.
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17.08.2023 12:58 Відповісти
100%. Там такие командиры. Грудью проложат дорогу.

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17.08.2023 13:13 Відповісти
Наверное пора просить прямую военную помощь
К примеру звено бомбардировщиков Б-52
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17.08.2023 13:00 Відповісти
Відео -- ПОВІЛЬНИЙ НАСТУП (анімація)
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17.08.2023 13:02 Відповісти
Захід (США, Німеччина та інші) не несуть ніякої відповідальності за нас і контрнаступ (ні юридичної, ні моральної):

- буде успішним контрнаступ: добре,
- не успішним: "ми дали Україні все що просили".
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17.08.2023 13:13 Відповісти
Так.
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17.08.2023 13:58 Відповісти
Літо ще не закінчились - русня ще не назагорялась на наших пляжах. Ой...забула - ще ж бархатний сєзон є. Путін, мабуть попросив з відпочинком. А, заодно і замінувати.
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17.08.2023 13:09 Відповісти
Кулябу хтось з вояків там бачив поруч?
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17.08.2023 13:10 Відповісти
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17.08.2023 13:10 Відповісти
Слухав як Міша Подоляк з захопленням розповідав як русня підготувалася до нашого можливого наступу. Як вони "залили все бетоном", як вони нагнали будівельників, як вони все замінували, позакопували старі танки і пристрелялися. Просто з захватом розповідав. Мовляв, ось як треба будувати оборону.

А хто ж їм заважав це робити з 2019, напевно Порошенко?
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17.08.2023 13:11 Відповісти
Відповідати треба завжди в стилі *Ми наступаємо швидше, ніж нам підвозять Абрамси, Ф-16 та інше*.
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17.08.2023 13:15 Відповісти
Критикувати ,або взагалі коментувати дії хлопців на фронті це не повага і відсутність мізків.Але і у хлопців вистачає там питань особливо на півдні.Якого 7 місяців спокійно давали мінувати всю територію ,а тепер по цій тереторії хлопці йдуть по мінах ногами і повзають вночі розміновуючи руками.Звісно що по мінах ,фортифікаційних спорудах і щей артою пристріляною швидкого руху не буде.І будь ласка припиняйте вживати слово Перемога.Це слово не доречні в цій війні.ЗСУ звільняють землю від окупантів.Десятки тисяч вбитих і частина країни в руїнах.Це трагедія народу і видихати нам ще десятки літ.
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17.08.2023 13:20 Відповісти
А яке слово ви пропонуєте замість перемога? Не треба нічого вигадувати, заміняти і применшувати. Перемога - важка, гірка, кривава, але саме Перемога
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17.08.2023 13:33 Відповісти
Важко порівнювати і наводити парлелі але 9 травня теж була перемога паради праздник...більше 30 млн загиблих, а так гарно раділи що перемогли фашизм.Тільки ветерани сиділи на лавках біля домівок і тихенько піднімали 100 грам розуміючи що то було за жах.І нарешті суспільство дійшло що які в дупу паради які в дупу концерти коли це велика трагедія людства.
Зараз орки як були так і зостануться ми не зайдемо в москву не зруйнуємо цих покидьків.Ми вибиваємо цю погань зі своєї землі і звільняємо територію.Вже загиблих з військовими сотні тисяч,зруйнована частина території.І війна ще не скінчилась.Тому перемога,так це слово для історіі статистики,але для суспільства особливо родинам загиблих,як?Це трагедія нашого народу.Тому слово перемога мені важко спримати ,це яскраво,парадно,позитивно.Я не розумію як ставити його в ряд с тим жахіттям яке проходять наші хлопці ЗСУ ,наше населення і та кількість загиблих.Немає другого слова але й це не підходить бо ворог не буде знищений.
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17.08.2023 18:08 Відповісти
Війна сама по собі саме мерзенне, що може статися. А ворог настільки не співставний з нами по масштабам, що в нас не вистачить ресурсу його знищити військовим шляхом, хоча… можливо проведіння допоможе ЗСУ. Але залишки совка з часом розпадуться, шанси великі.
Для нас, вистояти в такій війні, та ще й повернути свої землі, це саме Перемога, і для полеглих і для живих, не треба применшувати
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17.08.2023 19:11 Відповісти
Дослужився ЗЕрасам - вже й тебе міняють, Кулеба?
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17.08.2023 13:34 Відповісти
Зедарасам зебаним
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17.08.2023 13:47 Відповісти
Скільки б це часу не забрало... Доказуй уже докінця - часу і людей. Отака перемога.
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17.08.2023 15:11 Відповісти
 
 