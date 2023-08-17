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Німеччина (4521) зброя (5750) ППО (1823) допомога (5042)

До нового пакету військової допомоги від Німеччини увійшли 2 ППО ближнього радіуса дії IRIS-T, 10 радарів G12 та боєприпаси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

iris

Уряд Німеччини розкрив публічну частину нового пакету військової допомоги, який вже передано Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт німецького уряду. 

У новому пакеті допомоги від 17 серпня 2023 року:

  • дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T SLS;
  • 4539 димових боєприпасів (раніше 12 461);
  • 10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше 8);
  • 4 сідлові тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);
  • 8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

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Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Ground Observer 12 розроблений компанією Thales як легкий компактний радар великої та середньої дальності для наземного спостереження із високою швидкістю сканування. Імпульсно-доплерівська РЛС Ku-діапазону 12 підходить для широкого спектра застосувань, включно зі спостереженням за полем бою, кордоном, узбережжям та різними об'єктами. Може використовуватися для коригування вогню із закритих позицій.

У розділі "Що готується до передання/у процесі передання" цього разу немає нових позицій: вони або непублічні, або поки що не передані для публікації.

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Топ коментарі
+23
Viele Danke
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17.08.2023 13:42
+18
Danke schön розумному, інтелігентному і трудолюбивому народу.
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17.08.2023 13:52
+10
Щиро дякуємо, друзі.
Німеччина - один із ключових союзників: пояснюємо на пальцях
https://www.youtube.com/watch?v=tVDjNp3WXwk
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17.08.2023 14:10
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Viele Danke
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17.08.2023 13:42 Відповісти
Danke schön розумному, інтелігентному і трудолюбивому народу.
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17.08.2023 13:52 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
Німеччина - один із ключових союзників: пояснюємо на пальцях
https://www.youtube.com/watch?v=tVDjNp3WXwk
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17.08.2023 14:10 Відповісти
Велика подяка Німеччині!!!
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17.08.2023 14:13 Відповісти
Дві ПУ відправте у Луцьк, бо гінкго білобою ніхєра не зіб'єш.
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17.08.2023 14:25 Відповісти
Без рідних рлс Thompson-CSF Arabel та FCU (кабіна керування) з цих пу толку в Луцьку як від гінкго білобою або настоянки ромашки. За ракети німці чомусь мовчать, треба було б ще asterів порядно, бо не зарядиш - приймай гінкго
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17.08.2023 15:52 Відповісти
Стосовно астерів, щось мовчать про застосування samp/t. Передача відбулася в травні, вже було декілька нагод використати для перехоплення усіляких іскандерів.
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17.08.2023 16:37 Відповісти
Пускові у відкритій частині списку.
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18.08.2023 08:54 Відповісти
Мабуть відправлять до південних портів
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17.08.2023 16:15 Відповісти
А зачем было вообще об этом писать, чтобы российские ********* смогли оценить нашу ПВО в количественном и качественном отношении? Такие вещи делаются тихо и о них не трубят в прессе.
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17.08.2023 14:30 Відповісти
сами немцы и опубликовали ) по немецки им напиши свою претензию.
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17.08.2023 14:42 Відповісти
нимци чудовий народ
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17.08.2023 16:32 Відповісти
Дякуємо!
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17.08.2023 17:02 Відповісти
Hitler ***** капут!
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17.08.2023 19:22 Відповісти
 
 