До жовтня Україна не виконає на 100% всі сім рекомендацій Єврокомісії, але забезпечить виконання всіх узгоджених кроків, - Стефанішина

Рекомендації Єврокомісії - це зміни, які вводитимуться роками.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%, оскільки ми говоримо про основоположні трансформації в країні, пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним із стовпів фундаментальних демократичних реформ… Це зміни, які будуть вводитися роками", - пояснила вона.

Водночас, віцепрем'єр зазначила, що до жовтня Україна забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.

"І сподіватимемося, що відчинимо двері для політичного рішення", - додала Стефанішина.

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