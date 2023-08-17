До жовтня Україна не виконає на 100% всі сім рекомендацій Єврокомісії, але забезпечить виконання всіх узгоджених кроків, - Стефанішина
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Рекомендації Єврокомісії - це зміни, які вводитимуться роками.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%, оскільки ми говоримо про основоположні трансформації в країні, пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним із стовпів фундаментальних демократичних реформ… Це зміни, які будуть вводитися роками", - пояснила вона.
Водночас, віцепрем'єр зазначила, що до жовтня Україна забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.
"І сподіватимемося, що відчинимо двері для політичного рішення", - додала Стефанішина.
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Їх порятунок, безкінечна війна або диктатура.
брехуни обдовбані
вже другий рік вашим обіцянкам- сцянкам