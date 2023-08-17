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Новини Політика України
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Єврокомісія (944) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

До жовтня Україна не виконає на 100% всі сім рекомендацій Єврокомісії, але забезпечить виконання всіх узгоджених кроків, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

євросоюз

Рекомендації Єврокомісії - це зміни, які вводитимуться роками.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%, оскільки ми говоримо про основоположні трансформації в країні, пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним із стовпів фундаментальних демократичних реформ… Це зміни, які будуть вводитися роками", - пояснила вона.

Водночас, віцепрем'єр зазначила, що до жовтня Україна забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.

"І сподіватимемося, що відчинимо двері для політичного рішення", - додала Стефанішина.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Була б політична воля "зелайна" це б ще вчора виконали
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17.08.2023 13:43
+13
Вовик вкрав Петіни зошити і намагався довести вчительці, що на обкладинці його призвище.
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17.08.2023 13:52
+12
Так так, забезпечить. Майже за п'ять років ''розродилися'' аж на два пункти.
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17.08.2023 13:43
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Була б політична воля "зелайна" це б ще вчора виконали
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17.08.2023 13:43 Відповісти
фундаментальных демократических реформ… Это изменения, которые будут вводиться годами", - сказала она --- А ПРОСТО НЕ КРАСТЬ? НЕ ПРОБОВАЛИ? остальное-- БЛА БЛА БЛА!
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17.08.2023 14:57 Відповісти
Ну чёт предыдущие презик их не выполнили.
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17.08.2023 15:08 Відповісти
Вони йдуть до тайгового союзу !
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17.08.2023 16:18 Відповісти
Так так, забезпечить. Майже за п'ять років ''розродилися'' аж на два пункти.
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17.08.2023 13:43 Відповісти
з такою злочинною владою хоча б 1 відсотків виконали!зганьбились ЗЕЛЕбобики на весь світ!
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17.08.2023 13:43 Відповісти
Вовик вкрав Петіни зошити і намагався довести вчительці, що на обкладинці його призвище.
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17.08.2023 13:52 Відповісти
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17.08.2023 13:46 Відповісти
ЗЕдараси саботажники!
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17.08.2023 13:47 Відповісти
Саботують перемогу! Саботують ЄС! Саботують вступ до НАТО !
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17.08.2023 13:48 Відповісти
Але в цей же час - -"ЦВК просить уряд виділити 9 млрд на вибори

https://glavcom.ua/economics/finances/skilki-ukrajina-vitratit-na-vibori-u-2024-rotsi-opublikovano-dokument-949557.html
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17.08.2023 13:50 Відповісти
Все перелічене вами гарантує плісняві судові провадження за реальними звинуваченнями.
Їх порятунок, безкінечна війна або диктатура.
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17.08.2023 13:53 Відповісти
Повномаштабне вторгнення завадило плісняві побороти корупцію. 100%
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17.08.2023 13:48 Відповісти
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17.08.2023 13:56 Відповісти
Щоб хоч грали, а не просто спали
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17.08.2023 14:04 Відповісти
"Пачіму мі нє в ната?" (С)
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17.08.2023 13:49 Відповісти
Ми не зробимо крок. Але позасідаємо, подискутуємо, і приймемо рішення та розкажемо який це в нас буде хороший крок.
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17.08.2023 13:51 Відповісти
ці падлюки нічим не кращі за регіаналів якщо не гірші
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17.08.2023 13:51 Відповісти
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17.08.2023 13:55 Відповісти
так це точно так і є..тільки ця мразота хитріша та нагліша
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17.08.2023 14:03 Відповісти
БеСпредельщікі.
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17.08.2023 14:08 Відповісти
Десь тут має бути гончаренко.
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17.08.2023 16:24 Відповісти
Регіанали хоч не прикидалися
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17.08.2023 14:36 Відповісти
Так на Зомбомарафоні більше місяця тому вже показували, і показували, що всі вимоги виконані, і всі закони затверджені!!!
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17.08.2023 13:53 Відповісти
ви ж обіцяли виконати все за місяць
брехуни обдовбані
вже другий рік вашим обіцянкам- сцянкам
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17.08.2023 13:57 Відповісти
зепідри так спішать у ЄС, що не змогли повернути декларування. Тому може зелені кондоми не ведуть Україну в ЄС, а просто розводять лохів?
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17.08.2023 14:00 Відповісти
Там 90% риг і колоборантів так що нічого вони робить небудуть ,крім красти і гуманітарку і пиляти бюджет.
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17.08.2023 14:03 Відповісти
Значить що Україна на 100% не буде прийнята в ЄС до повного виконання рекомендацій. Цікаво, хто тормозить з реформами, напевно клятий барига з його свинарчуками.
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17.08.2023 14:09 Відповісти
Зелени мародери продовжують грабувати країну, та змінюють рух в іншому напрямку до Сомалі, Венесуели, Колумбії.
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17.08.2023 14:11 Відповісти
Ні, ці країни занадто далеко, а от хозарський каганат вже зовсім поруч. Придивіться уважніше.
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17.08.2023 14:23 Відповісти
Планета Нібіру?
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17.08.2023 14:37 Відповісти
Еще бы,как удушить малый бизнес,так клоуны выполняют с опережением графика,а как посадить казнокрадов и взяточников,вовремя назначить и провести свободные выборы,навести порядок в законах и судебной системе - у них не получается знаете ли,квалификация не та.
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17.08.2023 14:15 Відповісти
не можете работать идите на хрен зегниды
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17.08.2023 14:17 Відповісти
Ніхто з цієї хуцпи самостійно нікуди не піде. Це вам не Янек., ці будуть триматися до останнього. Так, що регіонали в порівнянні з ними це дошкільнята з комсомольцями.
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17.08.2023 14:25 Відповісти
Шапіто...
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17.08.2023 14:17 Відповісти
Не ображайте чесних клоунів!
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17.08.2023 14:38 Відповісти
якщо стисло,я перефразую бо там багато букав-"не на часі ваші реформи ,дайте нам спокійно красти без декларування яке порушує наші права та від...ться вже".
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17.08.2023 15:01 Відповісти
Хто б сумнівався. А про кроки це для лохторату, типу ми йдем, а не просиджуєм штани в ВР.
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17.08.2023 21:53 Відповісти
 
 