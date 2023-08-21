Ростислав Шурма був причетний до численних схем і зловживань із бюджетними коштами у Запоріжжі, - ЗМІ

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма був причетний численних схем і зловживань в Запоріжжі в часи перебування на чолі місцевої партійної організації "Опоблоку", а також коли керував металургійним комбінатом "Запоріжсталь" (входить до групи СКМ Ріната Ахметова).

Про це йдеться в дописі Запорізького центру розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Автори зібрали десять ключових фактів про діяльність Шурми в Запоріжжі, які публікувалися раніше у місцевих та національних медіа.

Зокрема, журналісти нагадали, що у 2016-му році запоріжсталівці на чолі з Шурмою "попризначали на майже всі значущі посади в мерії своїх, через що це місце почали звати "заводомерія". "Була сформована більшість міськради з запоріжсталівського Опоблоку, Самопомочі братів Марченків, моторівців та кальцевських, і вони голосували за все, що треба", - йдеться в дописі.

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"У 2017-му Шурма спочатку трішки повоював з тодішнім очільником ОДА Брилем за обласну раду, а потім на Банковій їм наказали помиритись, і далі були в них симбіоз та щастя. У 2018-19 роках міськрада вивела купу землі на фірми "під Шурму". Нізвідки з'являлась фірмочка, створена місяць тому, її засновником традиційно був інвестфонд "Геліос", директором фонду значився фунт Діденко, помічник голови бюджетної комісії та фіндиректора Запоріжсталі Руслана Божка. Міськрада голосувала за чергові 15 чи 30 гектарів на околицях Запоріжжя, і сумарно там "набігло" 240 гектарів за два роки. Як Шурма пішов з міста, то головою цього "Геліоса" зробили вже згаданого в розслідуванні про СЕС його брата Олега", - пишуть автори допису.

Вони додають, що ці сотні гектарів були виведені з-під земельного конкурсу, бо міськрада маніпулювала законодавством, надаючи їх в оренду, як елементи енергетичної інфраструктури (ЛЕП, підстанції), а не генерації, чим вони були. Пізніше для СЕС в межах міста встановили дуже низьку ставку оренди.

Також, за даними журналістів, "Шурма "крутив" класичну схему київських девелоперів - коли є шматочок землі у користуванні комунального підприємства, і його віддають під забудову приватній фірмі". "КП є нібито замовником, який просто віддає землю, забудовник виступає підрядником і потім "розплачується" з КП декількома квартирами в новому будинку. Так роблять, щоб обійти сесію міськради та конкурс на право оренди. Ви можете знайти ці ділянки - це недобудова "Геоса" там, де Бульвар Центральний виходить на вулицю Перемоги, і недобудова за Авророю, одразу через трамвайну колію", - говориться в дописі.

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За словами журналістів, також Шурма і Божко активно перекупляли занепадаючу нерухомість та ділянки під нею - Вознесенівський ринок, недобудований бізнес-центр поруч з готелем For Points в кінці БШ. "В ті роки близько 900 мільйонів гривень з міського бюджету отримали підрядники з Запоріжсталі. Весь цей двіж, і з нерухомістю, і з підрядами, адмініструвався з сіро-сталевої будівлі поряд з Вілла Оліва. Коли Божко полишив посаду фіндира Запоріжсталі, він зробив там офіс компанії Астра Капітал, і перед цією будівлею стояли автівки і підрядників, і фунтів-"землевласників"", - сказано в публікації.

Також, за даними журналістів, згідно з неофіційною інформацією, Ростислав Шурма "є неформальним "старшим партнером" братів Марченків, які з ним плідно працювали від "Самопомочі" в ті роки. Брати Марченки – це "Сенсар". сумнозвісний 6-поверховий ватерклозет в Парку Трудової Слави, медичний центр поряд з Дубовим Гаєм, "Квартал" поряд з Вознесенівкою тощо".

"У 2019-му році, коли Зеленський запустив позачергові парламентські вибори, Шурма в місті типу просував дружню команду міцних господарників з Запоріжсталі/мерії до Верховної ради, але вони набрали зовсім трішки відсотків. І за кілька місяців після такого провалу Шурма оголосив, що це були чудові роки в Запоріжжі, але час рухатися далі - і порушив, щоб через півтора роки опинитись на Банковій", - резюмують автори.

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