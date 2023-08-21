УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9440 відвідувачів онлайн
Новини
6 725 49

Ростислав Шурма був причетний до численних схем і зловживань із бюджетними коштами у Запоріжжі, - ЗМІ

шурма

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма був причетний численних схем і зловживань в Запоріжжі в часи перебування на чолі місцевої партійної організації "Опоблоку", а також коли керував металургійним комбінатом "Запоріжсталь" (входить до групи СКМ Ріната Ахметова).

Про це йдеться в дописі Запорізького центру розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Автори зібрали десять ключових фактів про діяльність Шурми в Запоріжжі, які публікувалися раніше у місцевих та національних медіа.

Зокрема, журналісти нагадали, що у 2016-му році запоріжсталівці на чолі з Шурмою "попризначали на майже всі значущі посади в мерії своїх, через що це місце почали звати "заводомерія". "Була сформована більшість міськради з запоріжсталівського Опоблоку, Самопомочі братів Марченків, моторівців та кальцевських, і вони голосували за все, що треба", - йдеться в дописі.

Читайте: Маріупольській фірмі, яка вигадала співробітників та підробила документи, віддали десятки мільйонів на відбудову, - ЗМІ. ВIДЕО

"У 2017-му Шурма спочатку трішки повоював з тодішнім очільником ОДА Брилем за обласну раду, а потім на Банковій їм наказали помиритись, і далі були в них симбіоз та щастя. У 2018-19 роках міськрада вивела купу землі на фірми "під Шурму". Нізвідки з'являлась фірмочка, створена місяць тому, її засновником традиційно був інвестфонд "Геліос", директором фонду значився фунт Діденко, помічник голови бюджетної комісії та фіндиректора Запоріжсталі Руслана Божка. Міськрада голосувала за чергові 15 чи 30 гектарів на околицях Запоріжжя, і сумарно там "набігло" 240 гектарів за два роки. Як Шурма пішов з міста, то головою цього "Геліоса" зробили вже згаданого в розслідуванні про СЕС його брата Олега", - пишуть автори допису.

Вони додають, що ці сотні гектарів були виведені з-під земельного конкурсу, бо міськрада маніпулювала законодавством, надаючи їх в оренду, як елементи енергетичної інфраструктури (ЛЕП, підстанції), а не генерації, чим вони були. Пізніше для СЕС в межах міста встановили дуже низьку ставку оренди.

Також, за даними журналістів, "Шурма "крутив" класичну схему київських девелоперів - коли є шматочок землі у користуванні комунального підприємства, і його віддають під забудову приватній фірмі". "КП є нібито замовником, який просто віддає землю, забудовник виступає підрядником і потім "розплачується" з КП декількома квартирами в новому будинку. Так роблять, щоб обійти сесію міськради та конкурс на право оренди. Ви можете знайти ці ділянки - це недобудова "Геоса" там, де Бульвар Центральний виходить на вулицю Перемоги, і недобудова за Авророю, одразу через трамвайну колію", - говориться в дописі.

Читайте також: Контракт на відбудову будинку для переселенців отримала фірма, пов’язана із заступником голови ОП Шурмою. ФОТО

За словами журналістів, також Шурма і Божко активно перекупляли занепадаючу нерухомість та ділянки під нею - Вознесенівський ринок, недобудований бізнес-центр поруч з готелем For Points в кінці БШ. "В ті роки близько 900 мільйонів гривень з міського бюджету отримали підрядники з Запоріжсталі. Весь цей двіж, і з нерухомістю, і з підрядами, адмініструвався з сіро-сталевої будівлі поряд з Вілла Оліва. Коли Божко полишив посаду фіндира Запоріжсталі, він зробив там офіс компанії Астра Капітал, і перед цією будівлею стояли автівки і підрядників, і фунтів-"землевласників"", - сказано в публікації.

Також, за даними журналістів, згідно з неофіційною інформацією, Ростислав Шурма "є неформальним "старшим партнером" братів Марченків, які з ним плідно працювали від "Самопомочі" в ті роки. Брати Марченки – це "Сенсар". сумнозвісний 6-поверховий ватерклозет в Парку Трудової Слави, медичний центр поряд з Дубовим Гаєм, "Квартал" поряд з Вознесенівкою тощо".

"У 2019-му році, коли Зеленський запустив позачергові парламентські вибори, Шурма в місті типу просував дружню команду міцних господарників з Запоріжсталі/мерії до Верховної ради, але вони набрали зовсім трішки відсотків. І за кілька місяців після такого провалу Шурма оголосив, що це були чудові роки в Запоріжжі, але час рухатися далі - і порушив, щоб через півтора роки опинитись на Банковій", - резюмують автори.

Читайте: Держава заплатила 320 млн грн сонячним станціям брата заступника голови ОП Шурми за електроенергію в окупації, - Bihus.Info. ВIДЕО

Автор: 

Запоріжжя (2263) корупція (4683) Шурма Ростислав (132)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Інакших в ОПу Єрмака не беруть.
показати весь коментар
21.08.2023 14:31
+21
Єдиний Шмарофонд:
Сюр в умовах гібридної війни.
Промивання мізків.
Сидять на Єдиному Марахвоні:
Хароширускій, член каральних загонів Ратко Младича - Фєйґін,
Газпромівська стрєлка осциллографа і виправдовувачка злочинів Хайла - Латьінина,
Вигнаний з Білорусі за роботу на спецслужби РФ Подоляк.
І обсуждають, як нам обустроіть Україну.
показати весь коментар
21.08.2023 14:33
+19
навіть не дивно, а закономірно коли такий поц сидить у ОП
показати весь коментар
21.08.2023 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Премию выписать этому «таланту». В размере не меньшем сумме махинаций.
показати весь коментар
21.08.2023 14:30 Відповісти
он са себе пишет! ПРОСТИТЕ --ВАМ НЕ СТЫДНО?НЕ?
показати весь коментар
21.08.2023 20:38 Відповісти
Інакших в ОПу Єрмака не беруть.
показати весь коментар
21.08.2023 14:31 Відповісти
"Бвйден евс соіваєт!" " Пачіму ми нє в НАТО?" "ОПа - самая чістая ОПа і мірє!"
показати весь коментар
21.08.2023 14:47 Відповісти
Громадяни ставлять правильні питання.

Kurt Wootz

А СБУ не хоче підготувати сюрприз Шурмі, та запитати його, яким це чином він отримав з бюджету 320 млн за НЕПОСТАВЛЕНУ в електромережу України електроенергію?
Чи збирати з нещасного народу копійки легше,чим притягнути до відповідальності злодія з ОПУ?
показати весь коментар
21.08.2023 17:28 Відповісти
Так реакції із жОПи не було і на попередні зашквари цього шурми. І на цей не буде. Одним більше.
показати весь коментар
21.08.2023 14:31 Відповісти
Ну, у шаурмістів це іманентне...
показати весь коментар
21.08.2023 14:32 Відповісти
Ростик,планшет Запрожсталь тебя помнит,вернись мы не всё простим...
показати весь коментар
21.08.2023 14:37 Відповісти
А Зеля слушает да ест!
показати весь коментар
21.08.2023 14:32 Відповісти
навіть не дивно, а закономірно коли такий поц сидить у ОП
показати весь коментар
21.08.2023 14:32 Відповісти
Єдиний Шмарофонд:
Сюр в умовах гібридної війни.
Промивання мізків.
Сидять на Єдиному Марахвоні:
Хароширускій, член каральних загонів Ратко Младича - Фєйґін,
Газпромівська стрєлка осциллографа і виправдовувачка злочинів Хайла - Латьінина,
Вигнаний з Білорусі за роботу на спецслужби РФ Подоляк.
І обсуждають, як нам обустроіть Україну.
показати весь коментар
21.08.2023 14:33 Відповісти
Типова біографія опешних.
показати весь коментар
21.08.2023 14:33 Відповісти
Дайте йому ще сто днів! 😁
показати весь коментар
21.08.2023 14:33 Відповісти
перефразуючи відоме прислів'я.. скажи хто твій замістник і я скажу хто ти.. не може ж такого бути щоб голова Офісу Президента кристально чесна людина, а його замісник схематозник, корупціонер та гнида?
показати весь коментар
21.08.2023 14:34 Відповісти
А скажіть-но, панове жирновладці: таки хароша штука - війна, ге ж?
показати весь коментар
21.08.2023 14:34 Відповісти
Та вы шо?
Не може бути....
Друг нашего Черчилля
Такая сволочь?
Ай-яй - яй
показати весь коментар
21.08.2023 14:37 Відповісти
Були головами АПУ медведчук , льовочкін , але такого лайна як д'єрьмак Україна ще не бачила. Зібрав навкруги себе самих видатних грабіжників , аферистів і просто пі@₴рів.
показати весь коментар
21.08.2023 14:38 Відповісти
НАБУ на нього нема
показати весь коментар
21.08.2023 14:39 Відповісти
"Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком"
показати весь коментар
21.08.2023 14:51 Відповісти
Чомусь я не дивуюся такому бардаку. Я дивуюся чому ще досі Українці не винесли на кілках це зелене лайно!
показати весь коментар
21.08.2023 14:40 Відповісти
Ото здивували... Дивно, якби навпаки було б.
показати весь коментар
21.08.2023 14:40 Відповісти
чому був??
що вже висить на Крещатику на каштані???
Як крав так і краде..
показати весь коментар
21.08.2023 14:42 Відповісти
Для жОПи якось навіть дивно.
Як то схематозник туди проник?
показати весь коментар
21.08.2023 14:43 Відповісти
Єдина надія України це адекватна і справедлива судова реформа. Тільки за умови неї ці всі поставки шурми разом зі своїми рудими покровителями сидітимуть у СІЗО, а не в ресторанах.

Стовби, дерева і народні месники це все добре, але якщо таких діячів просто усунути, то наступного ж дня з'являться нові. І так по колу до безкінечності.

Тільки справедливі суди. Якщо їх не буде, то не буде порядку і розвитку у країні ніколи
показати весь коментар
21.08.2023 14:45 Відповісти
Такі пройдисвіти, як шурма, злітаються в оп, як мухи на лайно, відчувши рідне середовище.
показати весь коментар
21.08.2023 14:51 Відповісти
Він головне, у привладний СХЕМІ з відбивання грошей з бюджету!!
Єрмак, аби кого, для СЕБЕ не бере… Богдан+Стефанчук+Зеленський, можуть підтвердити …
Не для того він там … Литвин з табачником та ложкіним, нервово курять …
показати весь коментар
21.08.2023 14:52 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2023 14:52 Відповісти
І чия ж це дочка?
показати весь коментар
21.08.2023 14:57 Відповісти
Які ох...ні нові обличчя .
показати весь коментар
21.08.2023 14:58 Відповісти
І ці люди вирішують як нам жити
показати весь коментар
21.08.2023 15:05 Відповісти
Понагребали земли, но так нихрена и не построили. В ЗП с новостроями ..опа полнейшая. Тут ничего не строится, ничего не развивается. Здоровенный индустриальный город, но еще до войны инженерных вакансий на порядок было меньше чем в том же Львове не говоря о Днепре или Харькове.
показати весь коментар
21.08.2023 15:15 Відповісти
Він з діда-прадіда "шаурми", комуняки прокляті. Творили сморід(привид) комунізму в Львівській обласній Раді з перших днів незалежності, потім в ВР
показати весь коментар
21.08.2023 15:23 Відповісти
Ну так тому він і в ОПЗЄ. Туда саме таких і беруть.

Дуже цінний януковський кадр.
показати весь коментар
21.08.2023 15:26 Відповісти
Не на часі, б..ть...
показати весь коментар
21.08.2023 15:27 Відповісти
В тюрму суку..
показати весь коментар
21.08.2023 15:31 Відповісти
весь в папашку,одни гены,по одним книжкам учились,и одинаково ненавидят все украинское!!эта гнида угрожает нам электронными деньгами!!
показати весь коментар
21.08.2023 15:35 Відповісти
Ничто так не объединяет зелебота и порохобота в одном лице, как бабло. Воровать начал при Порохе, сейчас - пошел на повышение, никакой тебе дискуссии кто хуже, кто лучше, чувак умеет делать бабки при любой власти, учитесь.
показати весь коментар
21.08.2023 15:37 Відповісти
А хтось в цьому ще сумнівався? В офіс беруть тільки самих прожжених
показати весь коментар
21.08.2023 15:38 Відповісти
Єрмака і шурму розстріляти. ОП розігнати, як корупційне антиукраїнське кубло.
показати весь коментар
21.08.2023 15:53 Відповісти
Шурма якась безсметрна... силовики навіть справи не відкрили. Зелень очі застелила?
показати весь коментар
21.08.2023 16:47 Відповісти
он с донецкого клана спрута мафии а он один из правящих наряду с днепропетровскими..те при ссср запраляли всем и сейчас..
показати весь коментар
21.08.2023 19:29 Відповісти
Вєсь у папу ,який був соратником Мертвечука
показати весь коментар
21.08.2023 18:29 Відповісти
Та ви шо? Та не може бути. Він же працює у ставці самого чесного і патриотичного Президента у світі. Ви тільки послухайте, що Президент читає кожного дня із папірця на відос. Хіба можуть в "ригів" бути вороги України? А який величезний з Донецька патріот татаров? А єрмак, помічний тадеєва?
показати весь коментар
21.08.2023 19:11 Відповісти
америку открыли.запорожсталь вообще отжат донецой мафией тупо в 2011 вместе с рабами работниками..
показати весь коментар
21.08.2023 19:27 Відповісти
Мудрий просвітлений народ 32 роки поспіль з маніокальною завзятістю обирає тих самих , а потім шукає винних !!! Починати треба з себе !!
показати весь коментар
21.08.2023 20:02 Відповісти
Не 32 роки, були в нас президенти-патріоти Ющенко і Порошенко, але наріду такі не підходять, їм дуже хотілося поржати і до кацапів. Ржіть!
показати весь коментар
21.08.2023 20:34 Відповісти
ну і толку з цього розслідування?
Як там казав інший персонаж... "я з ним прийшов, з ним і піду". А розраховують вони на довічне... тільки не ув'язнення, а "керування", як в Луки та *****.
показати весь коментар
21.08.2023 20:55 Відповісти
Родина шурма усім, що має, завдячує медведчуку. Його батько був ніхто, поки не вступив у банду медведчука. Кадрова політика ще вражає
показати весь коментар
22.08.2023 08:59 Відповісти
 
 