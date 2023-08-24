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Новини
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Британія оголосила про пакет підтримки для українських біженців для вивчення англійської мови та пошуку роботи

біженці

До Дня незалежності України британське Міністерство у справах вирівнювання, житлового будівництва та громад оголосило про пакет підтримки для українських біженців вартістю 11,5 мільйона фунтів стерлінгів. Це допоможе українцям в Англії інтегруватися у громади та сприятиме їхньому кар’єрному зростанню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, пакет підтримки допоможе більшій кількості українців, які прибувають до Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, "інтегруватися у свої громади під час перебування у Великій Британії, а також сприятиме їхньому кар'єрному зростанню".

Йдеться про інтенсивні мовні курси – майже 20 годин онлайн-вивчення англійської мови на тиждень протягом 10 тижнів, а також допомогу в працевлаштуванні протягом 12 тижнів – поради щодо пошуку роботи, написання резюме й подання заявки, а також практику індивідуальних співбесід.

У британському уряді зазначають, що половина дорослих українців, які виїхали до Британії як біженці, вже знайшли роботу. Новий пакет підтримки покликаний збільшити кількість працевлаштованих, а тим, хто вже має роботу – отримати більш кваліфіковану та високооплачувану посаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку вторгнення виїхали за кордон та не повернулися 2,4 млн українців, - Держприкордонслужба

"Коли для біженців настане час повертатися в Україну, мовні навички, досвід роботи у Великій Британії та навчання на робочому місці також допоможуть у відбудові рідної країни", – зауважують в уряді Британії.

Мовні курси й допомога у працевлаштуванні українських біженців – частина ширшого пакета підтримки.

Він передбачає 150 мільйонів фунтів стерлінгів для місцевих органів влади, які надаватимуть українцям довгострокове житло, а також збільшення "подячних" виплат на суму понад 650 мільйонів фунтів стерлінгів британцям, які є учасниками програми "Оселі для України".

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Автор: 

біженці (1861) Велика Британія (5553)


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Топ коментарі
+9
А що скаже секта свідків всіх виженуть геть?)

А це у Німеччині "Уряд Німеччини схвалив закон про спрощене набуття громадянства, повідомляє DW. Одержати паспорт можна буде вже через 5 років проживання в Німеччині замість нинішніх 8. А за успіхів у натуралізації - навіть через три роки замість шести. Відмовлятися від інших громадянств при цьому не потрібно, але потрібно самостійно себе забезпечувати і не залежати від державних соціальних виплат."

Цькуйте і надалі мозок, який виїхав. З яким контингентом залишимся після війни думали вже?
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24.08.2023 20:00
+5
Повірте, англійську знають. Їх поглиблено навчають. Навіть ті, що вважали, що володіють вільно, продовжують учити англійську в коледжі.
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24.08.2023 19:07
+3
А що поганого в тому щоб біженці пішли на роботу?
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24.08.2023 19:13
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це добре, дякую.
я перепрошую, зброя сьогодні буде?
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24.08.2023 18:45 Відповісти
нахлібники під боком більше жмуть
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24.08.2023 18:46 Відповісти
Ахахаха....в точку сказано)
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24.08.2023 19:01 Відповісти
Ахах... Вы про себя?)
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24.08.2023 19:29 Відповісти
а тобі б хотілось? на жаль для тебе - ні.
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24.08.2023 22:01 Відповісти
Соромно за українців, виїхали, а не знають англійської... це ж наша рідна індо-європейська мова, це вам не угорську вчити, чи китайську... ще й 21-е століття, цифрова ера, все на англійській !
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24.08.2023 18:58 Відповісти
Повірте, англійську знають. Їх поглиблено навчають. Навіть ті, що вважали, що володіють вільно, продовжують учити англійську в коледжі.
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24.08.2023 19:07 Відповісти
Я українською все життя розмовляю.
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24.08.2023 20:08 Відповісти
Все эти курсысводятся к тому, что бы кск можно больше людей пошло на работу...и дело тут не в карьере....а хоть на какую-то работу....все эти "карьеры" это лишь замануха....
Может какие-то единицы и продвинутся....но для большинства это вряд-ли....дадут "усиленный" курс англ. языка, а потом скажут, мол чего не идешь работать, мы же тебе вон аж целый усиленный курс дали....
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24.08.2023 19:08 Відповісти
мінуси?
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24.08.2023 19:11 Відповісти
А що поганого в тому щоб біженці пішли на роботу?
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24.08.2023 19:13 Відповісти
Британія оголосила про пакет підтримки для українських біженців пристосуванців
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24.08.2023 19:20 Відповісти
А що скаже секта свідків всіх виженуть геть?)

А це у Німеччині "Уряд Німеччини схвалив закон про спрощене набуття громадянства, повідомляє DW. Одержати паспорт можна буде вже через 5 років проживання в Німеччині замість нинішніх 8. А за успіхів у натуралізації - навіть через три роки замість шести. Відмовлятися від інших громадянств при цьому не потрібно, але потрібно самостійно себе забезпечувати і не залежати від державних соціальних виплат."

Цькуйте і надалі мозок, який виїхав. З яким контингентом залишимся після війни думали вже?
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24.08.2023 20:00 Відповісти
Про якість та розумові здібності контингенту який тут залишиться легко можна уявити по тому лайну,яким вони як мавпи,кидають в адресу тих,хто виїхав.
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24.08.2023 20:11 Відповісти
Ну особисто ти можеш і далі дрочити на тих хто в їхав. Це виключно твоє збочене бажання.
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24.08.2023 22:34 Відповісти
Мавпа,лови банан)))
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24.08.2023 22:54 Відповісти
Після зелені добре якщо пів України лишиться це і по людях і по всьому іншому.
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24.08.2023 20:56 Відповісти
добре
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25.08.2023 04:21 Відповісти
 
 