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Новини
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У США вважають, що літак Пригожина могли збити ракетою класу "земля-повітря" з території РФ, - Reuters

пригожин

У Сполучених Штатах Америки вважають, що літак, унаслідок катастрофи якого загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, міг бути збитий ударом ракети класу "земля-повітря", випущеної з території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, за словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу "земля-повітря", яку випустили з території Росії.

"Чиновники, які говорили на умовах анонімності з огляду на чутливість цього питання, наголосили, що ця інформація все ще є попередньою і перебуває на стадії перевірки", - додає Reuters.

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23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Автор: 

авіакатастрофа (1094) літак (2898) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+9
да вы уже запарили с этим пирожиным. ну сдох евген, да и хрен с ним автоген
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24.08.2023 19:47
+7
Хрензна...Руz.самка на видео мычала про 2 взрыва. У обох пилотов макитры растрощени. Дело ясное, шо тут дело темное, и хвостов никто никогда не найдет.
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24.08.2023 19:34
+6
Так а какая там еще ракета над Тверской областью могла нарисоваться?
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24.08.2023 19:33
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Так а какая там еще ракета над Тверской областью могла нарисоваться?
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24.08.2023 19:33 Відповісти
..та яка хочеш!! Он у заголовці...**повітря-земля**..а у тексті **земля-повітря**... Незабаром знайдуть **повітря-повітря**.... а потім український Су-25 з НУРСАМи підтягнеться!!)))
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24.08.2023 20:23 Відповісти
Детский лепет « анонимных источников»!

кто это сказал газете? Какой то поц…

Ракета? А почему не заряд с часовым механизмом на шасси ?

Что точно известно U.S. военным, так это то что они мониторят со спутников Украину и рф 24/7.

Есть записи всего.
Но это для внутреннего пользования а не для какой то газетки.
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24.08.2023 20:37 Відповісти
Пока что детский лепет сми
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25.08.2023 10:10 Відповісти
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24.08.2023 19:34 Відповісти
Не сравнивайте Малюка с этим куколдом гогиашвили
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24.08.2023 19:40 Відповісти
баданов не в твєрі....
відосики пише на завтра
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24.08.2023 20:25 Відповісти
А могли б просто сидіти хоч декотрі в український тюрязи , якби Єрмак не врятував
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24.08.2023 20:30 Відповісти
Нуу,це і відповідь,на проблему,де будуть відспівувати і де закопувати,правда Беглов мабуть проти.
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24.08.2023 20:45 Відповісти
Хрензна...Руz.самка на видео мычала про 2 взрыва. У обох пилотов макитры растрощени. Дело ясное, шо тут дело темное, и хвостов никто никогда не найдет.
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24.08.2023 19:34 Відповісти
Повітря- земля це в іншу сторону.
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24.08.2023 19:38 Відповісти
вони тупі, не звертай уваги
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24.08.2023 19:39 Відповісти
уже редактор поправил .. сегодня просто праздник ..
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24.08.2023 19:46 Відповісти
це точно, але не інтелекту пейсателів новин.
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24.08.2023 19:50 Відповісти
а ракета павитря-грунт-повитря-червяк-павитря-вин-дизель НЕ?
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24.08.2023 19:39 Відповісти
А Пригожин це хто?
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24.08.2023 19:42 Відповісти
це гетьман Мазепа.
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24.08.2023 19:48 Відповісти
чоловік одної співунши ротом. жартую, кухарка х...ла.
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24.08.2023 19:51 Відповісти
А5 Бацка всех переиграл
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24.08.2023 19:43 Відповісти
какие догадливые ..
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24.08.2023 19:45 Відповісти
да вы уже запарили с этим пирожиным. ну сдох евген, да и хрен с ним автоген
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24.08.2023 19:47 Відповісти
в перекладі з діпломатичної : - "та кацапня його завалила, один павук зжер іншого - не переймайтеся..."
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24.08.2023 19:50 Відповісти
ще місяць за перемогу заходитиме.
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24.08.2023 19:54 Відповісти
місяць то задовго - через три дні всі забудуть за того губом-шлепа.
а на ***** так, по дорослому, вже давно ніхто крім проктологів увагу не зважє...
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24.08.2023 20:01 Відповісти
Зорян стрелял, а Шкиряк ракету нёс и наводил
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24.08.2023 19:52 Відповісти
Я видел его труп на видео. Жалкое зрелище. Жиробаса ************** на травушке-муравушке но самое печальное, что рядом не было березки
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24.08.2023 19:53 Відповісти
с Кремля
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24.08.2023 19:56 Відповісти
Добре хоч не сказали що може бути українська
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24.08.2023 20:03 Відповісти
Ещё не вечер, скажут...
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24.08.2023 22:47 Відповісти
Як це "не сказали"?! Особисто Соловйов!
https://censor.net/ua/video_news/3439430/solovyiov_zvynuvatyv_ministra_yustytsiyi_malyusku_v_likvidatsiyi_prygojyna_logyka_banderovtsev_to_yh
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25.08.2023 09:38 Відповісти
Американцы противоречат сами себе : если самолет был бы сбит , все остатки самолета расбросало по окружности в размере 10-15 км окружности , а теперь только крыло подальше от самого корпуса самолета ,все на одном месте . Что показывает что взрыв был внутри и оторвало крыло и разгерметизация произошла . Этое показывает падение самолета на "флайт радаре". Нашли телефон пригожина но туловища эще неопознали ???.
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24.08.2023 20:04 Відповісти
Та яка різниця чим і як бумкнули, головне що замочили. Можна не розбиратся...
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24.08.2023 20:05 Відповісти
гениальная догадка.
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24.08.2023 20:32 Відповісти
літак Пригожина могли збити ракетою класу "земля-повітря"
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24.08.2023 20:35 Відповісти
Чим би не збили, аби результат хороший!
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24.08.2023 20:45 Відповісти
Та ти шо! Не може того бути!
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25.08.2023 01:12 Відповісти
 
 