У США вважають, що літак Пригожина могли збити ракетою класу "земля-повітря" з території РФ, - Reuters
У Сполучених Штатах Америки вважають, що літак, унаслідок катастрофи якого загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, міг бути збитий ударом ракети класу "земля-повітря", випущеної з території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, за словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу "земля-повітря", яку випустили з території Росії.
"Чиновники, які говорили на умовах анонімності з огляду на чутливість цього питання, наголосили, що ця інформація все ще є попередньою і перебуває на стадії перевірки", - додає Reuters.
23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
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кто это сказал газете? Какой то поц…
Ракета? А почему не заряд с часовым механизмом на шасси ?
Что точно известно U.S. военным, так это то что они мониторят со спутников Украину и рф 24/7.
Есть записи всего.
Но это для внутреннего пользования а не для какой то газетки.
відосики пише на завтра
а на ***** так, по дорослому, вже давно ніхто крім проктологів увагу не зважє...
https://censor.net/ua/video_news/3439430/solovyiov_zvynuvatyv_ministra_yustytsiyi_malyusku_v_likvidatsiyi_prygojyna_logyka_banderovtsev_to_yh