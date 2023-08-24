У США вважають, що літак Пригожина могли збити ракетою класу "земля-повітря" з території РФ, - Reuters

У Сполучених Штатах Америки вважають, що літак, унаслідок катастрофи якого загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, міг бути збитий ударом ракети класу "земля-повітря", випущеної з території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, за словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу "земля-повітря", яку випустили з території Росії.

"Чиновники, які говорили на умовах анонімності з огляду на чутливість цього питання, наголосили, що ця інформація все ще є попередньою і перебуває на стадії перевірки", - додає Reuters.

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23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".