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Новини Агресія Росії проти України
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Армія РФ протягом дня двічі обстріляла з артилерії Нікополь, дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду

дніпропетровщина

Протягом дня російська армія цілила по Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Двічі артилерією накривала районний центр. Дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду. На щастя, всюди минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у решті громад протягом дня було більш-менш спокійно - хоч і з повітряними тривогами, але без ворожих ударів.

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обстріл (28274) Нікополь (1175) Дніпропетровська область (3678)


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