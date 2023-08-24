Армія РФ протягом дня двічі обстріляла з артилерії Нікополь, дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду
Протягом дня російська армія цілила по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Двічі артилерією накривала районний центр. Дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду. На щастя, всюди минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у решті громад протягом дня було більш-менш спокійно - хоч і з повітряними тривогами, але без ворожих ударів.
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