Норвегія надає Україні два винищувачі F-16 для навчання, - прем’єр Гар Стере

Норвегія передасть Україні два винищувачі F-16, систему ППО IRIS-T, а також має намір переконати партнерів передати системи NASAMS. Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні винищувачі F-16.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на наш діалог ми ухвалили рішення передати норвезькі винищувачі F-16", - сказав Гар Стере на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, "два винищувачі ми виділяємо для навчання. Не так багато, але я сподіваюся, що ми зможемо їх передати Україні. Ми зробимо це знову ж таки тільки після того, як минулого тижня на це дали згоду Сполучені Штати".

"Ми також передаємо систему IRIS-T. Система, яка також дасть можливість захистити інфраструктуру та життя людей від безпілотників", - сказав прем'єр Норвегії.

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Гар Стере також згадав систему ППО NASAMS. "Сьогодні я бачив безпосередньо, як ваші оператори працюють і використовують систему NASAMS і як вона може допомогти врятувати життя людей. Можу вам сказати, що ми зробимо все можливе, щоб переконати партнерів і надати NASAMS, які вони мають, Україні, де вони найбільше потрібні", - сказав він.

Прем'єр Норвегії також заявив, що "виробництво цих новітніх систем триватиме і, сподіваюся, буде прискорене".

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомили, що США підтримують рішення надати F-16 Україні після завершення навчання пілотів.

Президент Зеленський після зустрічі із прем'єром Нідерландів Рютте заявив, що обговорюється передача 42 літаків F-16 Україні після тренування наших пілотів. А Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні. Українські пілоти вже почали навчання в Данії.

Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що країна надасть 19 літаків. Перші 6 одиниць Данія планує відправити до України ближче до Нового року.

70 пілотів та авіаторів вже проходять навчання у Данії. Мінімальний термін підготовки, за словами міністра оборони Резнікова, 6 місяців. Водночас командувач Повітряних сил заявив, що два пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці.

У Повітряних силах заявили, що для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів.

У Пентагоні заявили, що США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть. Водночас ЄС може компенсувати частину витрат країнам, які передають Україні F-16.

До навчання українських пілотів також приєднається Греція.