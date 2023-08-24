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Норвегія надає Україні два винищувачі F-16 для навчання, - прем’єр Гар Стере

f-16

Норвегія передасть Україні два винищувачі F-16, систему ППО IRIS-T, а також має намір переконати партнерів передати системи NASAMS. Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні винищувачі F-16.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на наш діалог ми ухвалили рішення передати норвезькі винищувачі F-16", - сказав Гар Стере на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, "два винищувачі ми виділяємо для навчання. Не так багато, але я сподіваюся, що ми зможемо їх передати Україні. Ми зробимо це знову ж таки тільки після того, як минулого тижня на це дали згоду Сполучені Штати".

"Ми також передаємо систему IRIS-T. Система, яка також дасть можливість захистити інфраструктуру та життя людей від безпілотників", - сказав прем'єр Норвегії.

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Гар Стере також згадав систему ППО NASAMS. "Сьогодні я бачив безпосередньо, як ваші оператори працюють і використовують систему NASAMS і як вона може допомогти врятувати життя людей. Можу вам сказати, що ми зробимо все можливе, щоб переконати партнерів і надати NASAMS, які вони мають, Україні, де вони найбільше потрібні", - сказав він.

Прем'єр Норвегії також заявив, що "виробництво цих новітніх систем триватиме і, сподіваюся, буде прискорене".

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомили, що США підтримують рішення надати F-16 Україні після завершення навчання пілотів.

Президент Зеленський після зустрічі із прем'єром Нідерландів Рютте заявив, що обговорюється передача 42 літаків F-16 Україні після тренування наших пілотів. А Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні. Українські пілоти вже почали навчання в Данії.

Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що країна надасть 19 літаків. Перші 6 одиниць Данія планує відправити до України ближче до Нового року.

70 пілотів та авіаторів вже проходять навчання у Данії. Мінімальний термін підготовки, за словами міністра оборони Резнікова, 6 місяців. Водночас командувач Повітряних сил заявив, що два пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці.

У Повітряних силах заявили, що для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів.

У Пентагоні заявили, що США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть. Водночас ЄС може компенсувати частину витрат країнам, які передають Україні F-16.

До навчання українських пілотів також приєднається Греція.

Автор: 

Норвегія (760) ППО (3153) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+12
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24.08.2023 20:44
+10
подяка!
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24.08.2023 20:50
+7
Дякуємо! Класно було проходження практичного навчання на F-16 вже на території України )
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24.08.2023 20:51
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24.08.2023 20:44 Відповісти
подяка!
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24.08.2023 20:50 Відповісти
Дякуємо! Класно було проходження практичного навчання на F-16 вже на території України )
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24.08.2023 20:51 Відповісти
Nado vziat opytnix liocikov legionerov britov ili amerikansev te sto letali na F-16 samoliotov,togda bylo bystrej.Vojujet vet teper legioneri i ix nemalo s raznix stran
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24.08.2023 20:57 Відповісти
Саме так. Де є два борти може виринути і двадцяить два!Дякуємо! А далі буде вмлно.
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24.08.2023 22:34 Відповісти
Королівські ВПС Норвегії оголосили, що їх 57 літаків F-16AM/BM, вперше отриманих у 1980 році, були повністю замінені F-35A, перші 52 з яких були отримані в 2015 році.
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24.08.2023 21:00 Відповісти
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24.08.2023 21:03 Відповісти
Польща має 48 F-16, але, ймовірно, погодиться передати ці винищувачі тільки після того, як отримає F-35 і поставить їх на озброєння замість них.
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24.08.2023 21:05 Відповісти
Та ніби-то Польща вже почала отримувати Ф-22 та Ф-35
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24.08.2023 21:12 Відповісти
Польщю можна зрозуміти, не зелені дурні ні разу і збільшити витрати на армію для них не проблема, а необхідність яку вони розуміють.
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24.08.2023 21:14 Відповісти
За такими діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії. Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі. Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.

Бракує тісної співпраці з Німеччиною, яка є важливим партнером Польщі, адже голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський бачить у Берліні більше небезпеку, ніж союзника. Ситуація, в якій Польща намагалася віддати Україні свої старі радянські танки, а натомість отримати ******* німецькі «Леопарди», в минулому році закінчилася нічима і істотно зіпсувала відносини між двома державами.

Загалом правляча партія використовує політику оборони та безпеки для своєї виборчої кампанії. Наприклад, вона звинувачує опозицію в недофінансуванні польської армії. У період з 2007 по 2015 рік, коли в Польщі правила ліберальна «Громадянська платформа» Дональда Туска, багато казарм були закриті, а витрати на оборону значно скоротилися.
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24.08.2023 21:25 Відповісти
в НАТО нема армії НАТО, в НАТО є армії країн, членів НАТО,
об'єднаних спільною ціллю і єдиним командуванням.
і поганий член НАТО тей хто не має своєї армії...
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24.08.2023 21:35 Відповісти
Туреччина має приблизно 270 F-16, які складають кістяк її військово-повітряних сил.

Сполучені Штати заборонили Туреччині купувати F-35 після того, як вона купила передову російську систему протиповітряної оборони. Анкара тепер розраховує на свою збройову промисловість для розробки власного винищувача п'ятого покоління TF-X Kaan. В результаті, вона, швидше за все, виявиться менш готовою віддати або продати будь-який зі своїх F-16 Києву найближчим часом.
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24.08.2023 21:38 Відповісти
Там було б правильно налагодити спільне виробництво турецьких винищувачів. Це дало б поштовх нашому ВПК і ми отримали б стільки літаків, скільки нам потрібно
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24.08.2023 21:46 Відповісти
так і я ж за це те саме...
Туреччина настільки ж сумнівний член НАТО, як і Угорщіна.
щє можу зрозуміти чому авторитарна Туреччина в НАТО - Босфор і всі діла.
Угорщіна чому? - там крім сіртакі і полу-припі..ка орбана взагалі нема нічого навіть на горізонті.
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24.08.2023 21:50 Відповісти
как минимум одна пусковая установка С-400 сгорела в Крыму от нашего огня
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24.08.2023 23:01 Відповісти
100% prawda.
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25.08.2023 00:49 Відповісти
Бельгія, Данія та Норвегія також, як повідомляється, готові поставити Україні F-16. Ці три країни з Нідерландами, мають приблизно 125 таких винищувачів на озброєнні між ними. Але, крім самих Сполучених Штатів, регіон з найбільшою кількістю F-16 - це не Європа. Це Близький Схід.
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24.08.2023 21:10 Відповісти
"As of 2021, 63 years after its first flight, the F-4 remains in active service with the air forces of Iran, South Korea, Greece, and Turkey"
модернізація, запчястини США....
це геть не тей ф-4 який воював у Вьетнамі,
планер ти особливо не зміниш, а от начінка...
як по мені зовсім не поганий літак....
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24.08.2023 21:25 Відповісти
Це потужно, можливо це початок.
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24.08.2023 21:03 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
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24.08.2023 21:09 Відповісти
Переконуйте партнерів також передати протибалістичні SAMP-T, бо щось тут не так, а саме:
- в ЗМІ об'явили, що вони уже в Україні, і навіть розгорнуті( джерело: https://uainfo.org/blognews/1684224128-v-********-pribula-suchasna-sistema-ppo-samp-t-vid-italiyi-ta.html В Україну прибула ******* система ППО SAMP/T від Італії та Франції - La Stampa , та https://bykvu.com/ua/bukvy/v-ukraini-vzhe-rozhornuti-systemy-samp-t-makron/ В Україні вже розгорнуті системи SAMP/T - Макрон) а Ігнат каже, що крім "Петріотів" у нас проти балістики нічого немає, а їх мало, тому нічим збити Х-22.
Чи може я щось пропустив?
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24.08.2023 21:20 Відповісти
Ігнат щось мутить з інфою що й Главком Повітпяеих Сил не петрає що сі діє. А ще як почне лапшу вішати міністр-адвокат дрєзніков- то у вас точно мізки поплавляться.
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24.08.2023 22:43 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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24.08.2023 21:20 Відповісти
Це лише початок. Будуть іще.
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24.08.2023 23:35 Відповісти
Красунчіки! Дякуємо Норвегія!!!
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25.08.2023 13:32 Відповісти
 
 