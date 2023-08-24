Норвегія надає Україні два винищувачі F-16 для навчання, - прем’єр Гар Стере
Норвегія передасть Україні два винищувачі F-16, систему ППО IRIS-T, а також має намір переконати партнерів передати системи NASAMS. Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні винищувачі F-16.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З огляду на наш діалог ми ухвалили рішення передати норвезькі винищувачі F-16", - сказав Гар Стере на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, "два винищувачі ми виділяємо для навчання. Не так багато, але я сподіваюся, що ми зможемо їх передати Україні. Ми зробимо це знову ж таки тільки після того, як минулого тижня на це дали згоду Сполучені Штати".
"Ми також передаємо систему IRIS-T. Система, яка також дасть можливість захистити інфраструктуру та життя людей від безпілотників", - сказав прем'єр Норвегії.
Гар Стере також згадав систему ППО NASAMS. "Сьогодні я бачив безпосередньо, як ваші оператори працюють і використовують систему NASAMS і як вона може допомогти врятувати життя людей. Можу вам сказати, що ми зробимо все можливе, щоб переконати партнерів і надати NASAMS, які вони мають, Україні, де вони найбільше потрібні", - сказав він.
Прем'єр Норвегії також заявив, що "виробництво цих новітніх систем триватиме і, сподіваюся, буде прискорене".
Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомили, що США підтримують рішення надати F-16 Україні після завершення навчання пілотів.
Президент Зеленський після зустрічі із прем'єром Нідерландів Рютте заявив, що обговорюється передача 42 літаків F-16 Україні після тренування наших пілотів. А Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні. Українські пілоти вже почали навчання в Данії.
Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що країна надасть 19 літаків. Перші 6 одиниць Данія планує відправити до України ближче до Нового року.
70 пілотів та авіаторів вже проходять навчання у Данії. Мінімальний термін підготовки, за словами міністра оборони Резнікова, 6 місяців. Водночас командувач Повітряних сил заявив, що два пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці.
У Повітряних силах заявили, що для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів.
У Пентагоні заявили, що США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть. Водночас ЄС може компенсувати частину витрат країнам, які передають Україні F-16.
До навчання українських пілотів також приєднається Греція.
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Бракує тісної співпраці з Німеччиною, яка є важливим партнером Польщі, адже голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський бачить у Берліні більше небезпеку, ніж союзника. Ситуація, в якій Польща намагалася віддати Україні свої старі радянські танки, а натомість отримати ******* німецькі «Леопарди», в минулому році закінчилася нічима і істотно зіпсувала відносини між двома державами.
Загалом правляча партія використовує політику оборони та безпеки для своєї виборчої кампанії. Наприклад, вона звинувачує опозицію в недофінансуванні польської армії. У період з 2007 по 2015 рік, коли в Польщі правила ліберальна «Громадянська платформа» Дональда Туска, багато казарм були закриті, а витрати на оборону значно скоротилися.
об'єднаних спільною ціллю і єдиним командуванням.
і поганий член НАТО тей хто не має своєї армії...
Сполучені Штати заборонили Туреччині купувати F-35 після того, як вона купила передову російську систему протиповітряної оборони. Анкара тепер розраховує на свою збройову промисловість для розробки власного винищувача п'ятого покоління TF-X Kaan. В результаті, вона, швидше за все, виявиться менш готовою віддати або продати будь-який зі своїх F-16 Києву найближчим часом.
Туреччина настільки ж сумнівний член НАТО, як і Угорщіна.
щє можу зрозуміти чому авторитарна Туреччина в НАТО - Босфор і всі діла.
Угорщіна чому? - там крім сіртакі і полу-припі..ка орбана взагалі нема нічого навіть на горізонті.
модернізація, запчястини США....
це геть не тей ф-4 який воював у Вьетнамі,
планер ти особливо не зміниш, а от начінка...
як по мені зовсім не поганий літак....
- в ЗМІ об'явили, що вони уже в Україні, і навіть розгорнуті( джерело: https://uainfo.org/blognews/1684224128-v-********-pribula-suchasna-sistema-ppo-samp-t-vid-italiyi-ta.html В Україну прибула ******* система ППО SAMP/T від Італії та Франції - La Stampa , та https://bykvu.com/ua/bukvy/v-ukraini-vzhe-rozhornuti-systemy-samp-t-makron/ В Україні вже розгорнуті системи SAMP/T - Макрон) а Ігнат каже, що крім "Петріотів" у нас проти балістики нічого немає, а їх мало, тому нічим збити Х-22.
Чи може я щось пропустив?