США запровадили персональні санкції проти громадян РФ: у списку - мати Кадирова, директор "Артеку" та інші
Сполучені Штати оголосили нові персональні санкції проти громадян РФ у зв’язку з війною Росії проти України. До списку потрапили, зокрема, мати керівника Чечні Рамзана Кадирова, директор дитячого табору "Артек", керівник уряду Чечні та особи, причетні до депортації українських дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Управління з контролю за іноземними активами опублікувало список російських громадян, до яких застосовують персональні санкції. У ньому переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей.
Зокрема, у списку:
- Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини у Калузькій області;
- Ірина Черкасова уповноважена з прав дитини в Ростовській області;
- Галина П'ятих – уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області;
- Олена Шапурова – ставлениця російської влади, відповідальна за освіту в окупованих районах Запорізької області;
- директор дитячого табору "Артек" Костянтин Федоренко та сам табір "Артек";
- мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та фонд імені Ахмата Кадирова, який вона очолює;
- керівник уряду Чечні Муслім Хучієв;
- уповноважений з прав людини у Чечні Мансур Солтаєв;
- Замід Чалаєв – очільник "спецполку поліції" очільника Чечні Рамзана Кадирова;
- Володимир Коваленко – керівник "Юнармії" в окупованому Севастополі;
- Володимир Нечаєв – ректор Севастопольського державного університету.
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Американские банки заблокируют счета
Всех этих козлов и ихних мамаш
А это вам не пуп царапать
Коломойский вон по судам скачет
Чтобы разрешили денежку снять со счета на карманные расходы
Российские бизнесмены готовы от российского гражданства отказаться
Только чтобы им счета разблокировали
Санкции - это не моментальная смерть
Это медленное удушение
И удавка вокруг русской шейки затягивается все сильнее
Боже, благослови Америку!