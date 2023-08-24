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США запровадили персональні санкції проти громадян РФ: у списку - мати Кадирова, директор "Артеку" та інші

санкції

Сполучені Штати оголосили нові персональні санкції проти громадян РФ у зв’язку з війною Росії проти України. До списку потрапили, зокрема, мати керівника Чечні Рамзана Кадирова, директор дитячого табору "Артек", керівник уряду Чечні та особи, причетні до депортації українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Управління з контролю за іноземними активами опублікувало список російських громадян, до яких застосовують персональні санкції. У ньому переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей.

Зокрема, у списку:

- Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини у Калузькій області;

- Ірина Черкасова уповноважена з прав дитини в Ростовській області;

- Галина П'ятих – уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області;

Читайте також: Байден привітав Україну із Днем Незалежності та оголосив про нові санкції проти Росії

- Олена Шапурова – ставлениця російської влади, відповідальна за освіту в окупованих районах Запорізької області;

- директор дитячого табору "Артек" Костянтин Федоренко та сам табір "Артек";

- мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та фонд імені Ахмата Кадирова, який вона очолює;

- керівник уряду Чечні Муслім Хучієв;

- уповноважений з прав людини у Чечні Мансур Солтаєв;

Також читайте: Бербок про неефективність санкцій проти РФ: Раціональні рішення демократичних країн не зупинять війну в Україні

- Замід Чалаєв – очільник "спецполку поліції" очільника Чечні Рамзана Кадирова;

- Володимир Коваленко – керівник "Юнармії" в окупованому Севастополі;

- Володимир Нечаєв – ректор Севастопольського державного університету.

Автор: 

росія (64958) санкції (11773) США (22568)


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Топ коментарі
+8
Санкції кацапам насміх.😒
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24.08.2023 20:55
+5
орки аж укакались ...
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24.08.2023 20:56
+4
проти собак і котів ще треба санкція ! зброю давайте , а не діряві санкції .
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24.08.2023 20:57
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Санкції кацапам насміх.😒
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24.08.2023 20:55 Відповісти
Директору Лувра Эрмитажа не давать кэшбек за пользование картой
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24.08.2023 20:55 Відповісти
орки аж укакались ...
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24.08.2023 20:56 Відповісти
проти собак і котів ще треба санкція ! зброю давайте , а не діряві санкції .
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24.08.2023 20:57 Відповісти
кадиров захрюкає від щастя, дон
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24.08.2023 20:59 Відповісти
А проти прадіда кадирова санкції не забули запровадити? Пох..., що він здох давно, але ж можна. Та і користь від них десь приблизно така ж була б.
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24.08.2023 20:59 Відповісти
США з останніх сил тужиться і висерае свої безглузді санкції. А тим часом Брікс поповнюється ще 5 країнами.
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24.08.2023 21:13 Відповісти
Это хорошо
Американские банки заблокируют счета
Всех этих козлов и ихних мамаш
А это вам не пуп царапать
Коломойский вон по судам скачет
Чтобы разрешили денежку снять со счета на карманные расходы
Российские бизнесмены готовы от российского гражданства отказаться
Только чтобы им счета разблокировали
Санкции - это не моментальная смерть
Это медленное удушение
И удавка вокруг русской шейки затягивается все сильнее
Боже, благослови Америку!
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24.08.2023 21:33 Відповісти
Тільки мені смішно?
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24.08.2023 21:34 Відповісти
В место того что бы на конец признать бензоколонку страной террористом, Госдеп занимается очковтирательством.
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24.08.2023 21:37 Відповісти
твою ж мать
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24.08.2023 21:39 Відповісти
Мати кадирки хоть зуміла прочитати себе в списках? Синок хоть 4 класи закінчив, академік.
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25.08.2023 01:44 Відповісти
 
 