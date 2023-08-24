США можуть почати навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - The New York Times

Сполучені Штати вирішили долучитися до навчання пілотів з України. І вже у вересні Пентагон планує розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це The New York Times дізналась від неназваного американського посадовця.

За даними виданя, США змінили підхід і вирішили долучитися до навчання пілотів з України, щойно українська сторона їх відбере. Хоча раніше планувалося, що навчання відбуватиметься лише в Європі.

Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Аризоні. Наразі не відомо, які саме українські льотчики навчатимуться у США на F-16 – ті, хто спершу мав їхати до Європи, чи додаткова група.

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