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США можуть почати навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - The New York Times

f-16

Сполучені Штати вирішили долучитися до навчання пілотів з України. І вже у вересні Пентагон планує розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це The New York Times дізналась від неназваного американського посадовця.

За даними виданя, США змінили підхід і вирішили долучитися до навчання пілотів з України, щойно українська сторона їх відбере. Хоча раніше планувалося, що навчання відбуватиметься лише в Європі.

Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Аризоні. Наразі не відомо, які саме українські льотчики навчатимуться у США на F-16 – ті, хто спершу мав їхати до Європи, чи додаткова група.

Також читайте: США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть, - Пентагон

Автор: 

США (22568) військові навчання (2775) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+4
ефект доміно..головне було почати
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24.08.2023 21:09
+3
та не вже ! Трамп здох чи що ?
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24.08.2023 21:04
+3
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24.08.2023 21:08
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та не вже ! Трамп здох чи що ?
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24.08.2023 21:04 Відповісти
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24.08.2023 21:08 Відповісти
ефект доміно..головне було почати
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24.08.2023 21:09 Відповісти
А після навчання повернуться на F-16?
То треба велику додаткову групу готувати.
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24.08.2023 21:09 Відповісти
аеродроми треба готувати !
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24.08.2023 21:17 Відповісти
Залужний дав 3,14стюлєй і все стало на місці.а то плять с комісії "сало й вана і єрмака" крім шкоди Україні .толку ніякого не було
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24.08.2023 21:12 Відповісти
Цікаво, скільки часу виділили на навчання англійській мові в Техасі? Це явно не кілька тижнів, адже пілоти мають розуміти її не лише на розмовному рівні (аби розуміти інструкторів), а також знати ще й специфічні терміни і скоріше за все, якщо літаки будуть американськими, то прилади на них у метричній системі США до чого теж треба звикати. Ймовірно, все це доволі тривалий та складний процес.
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24.08.2023 21:16 Відповісти
в перших Джон Дірах клеїли паперові написи українською на клавішах і важелях .
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24.08.2023 21:20 Відповісти
Це потрібно для повної сумісності з армією НАТО. Літак - це елемент системи в якій задіяні і НАТОвські супутники і авакси і дрони і система управляння військами
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24.08.2023 21:42 Відповісти
ну що, рашисти, місце навчань відомо, що з ї..лом, мовчки проковтете?
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24.08.2023 21:20 Відповісти
*уйло нападе😂
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24.08.2023 21:32 Відповісти
🤣🤣
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24.08.2023 21:59 Відповісти
Цікаво, чому в цьому місяці по PDA за наявності коштів - допомоги виділили на 200млн, в 5-6 раз менше ніж зазвичай

Рік тому, символічно було на день Незалежності, одноразово дати більше - сьогодні, тільки слова підтримки.
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24.08.2023 21:34 Відповісти
Авіація це дуже дорого. Тому менше допомоги йде раз нарешті змогли продавити на більш точні заяви про авіацію.
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24.08.2023 22:54 Відповісти
Едине що правда "Авіація це дуже дорого"

Якщо вірити
https://protectukrainenow.org/uk/report
то за программою PDA на 2023 фінансовий рік - залишок невикористаний коштів 3.59млрд
якщо їх не використають, то вони "згорять", як 4млрд в 2022 році

Заявили, що може розпочнуть навчання - так ще рік тому теж заявляли, що закладені 100млн на навчання
Тобто ціна навчання - 100млн, а невикористано буде 3млрд
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25.08.2023 00:56 Відповісти
Всі по черзі
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24.08.2023 21:39 Відповісти
Як з танками, потрібний початковий імпульс.
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24.08.2023 22:01 Відповісти
можуть-не можуть, можуть - не можуть, билять!
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24.08.2023 22:09 Відповісти
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24.08.2023 22:27 Відповісти
Штати не схотіли пасти задніх - дяка скандинавам!
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24.08.2023 23:44 Відповісти
 
 