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Зараз доля світу вирішується в Україні, - президент Португалії Ребелу де Соуза

зеленський,соуза

Португалія прагне якнайшвидшої перемоги України у війні з Росією, адже вона торкається всіх держав і всіх громадян планети. Важливо, щоб у світі зрозуміли, що це не європейська, а глобальна війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Час не може переважати над принципами. Ми прагнемо перемоги України і бажаємо, щоб вона настала якнайшвидше", - сказав Ребелу де Соуза.

За його словами, дуже важливо, щоб у світі зрозуміли, що війна Росії проти України - не європейська, а глобальна війна.

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"Це війна проти всіх людей, вона торкається всіх держав і всіх громадян планети. Зараз доля світу вирішується в Україні", - переконаний президент Португалії.

Він ще раз наголосив, що Португалія ніколи не визнавала незаконної окупації Криму Росією, що Португалія підтримує на двосторонньому і міжнародному рівні всі ініціативи України і що його країна продовжуватиме політичну, дипломатичну та гуманітарну підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

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Автор: 

Португалія (206) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+8
Долго до них доходит
Но слава богу - начинают раздупляться
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24.08.2023 21:44
+7
Так, гуртуймося разом щоб перемогти zаразу!
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24.08.2023 21:45
+6
Україна опинилась на вістрі списа, яким добро перемагає зло.
Весь цивілізований світ повинен згуртуватись навкруг України і дати бій авторитаризму та неофашизму.
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24.08.2023 22:03
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Долго до них доходит
Но слава богу - начинают раздупляться
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24.08.2023 21:44 Відповісти
Так, гуртуймося разом щоб перемогти zаразу!
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24.08.2023 21:45 Відповісти
З ким він здоровкається?
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24.08.2023 21:46 Відповісти
Ви про Марселу Ребелу де Соуза?
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24.08.2023 21:50 Відповісти
)
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24.08.2023 22:26 Відповісти
Що нині за день такий - то одна то другий розповідають правильні речі, але здається зараз зявляться коменти на кшталт - кацапи ніколи не нападуть на НАТО і подібне і так далі .
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24.08.2023 21:48 Відповісти
Португалы - страна воинов
Пол Южной Америки говорит на их языке
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24.08.2023 21:49 Відповісти
Імперці вони колишні а не воїни - воювати з противником який навіть мідних сокир не мав це куйня повна ( ненавиджу імперії - але римляни були воїнами бо воювали проти рівних або сильніших від себе супротивників , за Реконкісту португальцям вподобайка - а за Бризилію і інші колонії дуля з маком).
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24.08.2023 21:54 Відповісти
Про римлян - значить йшли солоденьке захапать щось - засранці, а не воїни. Воїни ті, що захищають, а не нападають.
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24.08.2023 22:32 Відповісти
"ненавиджу імперії" - прочитайте ось це спочатку "але римляни були воїнами бо воювали проти рівних або сильніших від себе супротивників" -а тепер оце прочитайте.
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24.08.2023 22:35 Відповісти
Спасибі, котику, якось почитаю. Але кожну книжку писала якась людина, в якої - своя думка, а в іншої людини може бути інша. Просто боюсь, щоб путіна, випадково, хтось колись не возвеличив....воїном цього злодія, щоб ніхто ніколи в світі не зробив.
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24.08.2023 23:19 Відповісти
То тепер мені ще книжку (зараза дві а не одну - *************) прийдеться писати. А щодо возвеличення - ну в нас ******* возвеличувати Святослава батька Володимира ( хоча якого куя він робив в Болгаріїї ?, похід на Хазарію ще якось можна зрозуміти але не похід в Болгарію).Інтерпретація фактів може бути різною - але факти залишаються незмінними , Карфаген був наддержавою свого часу коли римляни почали з ним війну - а Рим навіть материкову частину ******** Італії ще не завоював ( а з півночі могли завітати кельти і ще раз зайняти Рим + в Греції було Македонське царство ) ну і армії Риму тоді служили звичайні громадяни ( до професійних легіонів залишалось ще десь століття ). Ну і ще дещо - на відмінну від ******** кацапів римляни не кричали що вони непереможні від слова зовсім ( було би інакше - навряд ми би дізналися про бійню біля Канн і ще декілька подібних битв ). Так що римляни були воїнами - бо билися з рівними або сильнішими противниками , але також вони були і імперцями - а ось це не є гуд.
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25.08.2023 04:18 Відповісти
Щодо Святослава та його походів у чужі країни - і батьки славетних людей, виявляється, були засранцями, якщо вони при нападі вбивали. Володимир, син його теж не ідеал - купа жінок і не відомо як два сина загинуло....Але ж до Риму - чого, з ваших слів, прості громадяни попхалися в чужі країни зі зброєю? Бо Карфагенці краще жили? Ну, дак це вже звичайна заздрість - і, тоді, які вони, нафіг, воїни - звичайні уголовники.
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25.08.2023 10:23 Відповісти
Гаразд два уголовники зійшлися в бійці - але ці два уголовника рівні по силі ( два бугаї по 150кг ) ось це війна Риму проти Карфагену ( а Карфаген не був білим і пухнастим зайчиком ). А португальці були 100 кг уголовником який напав на 5 річного хлопчика ( хлопчик можливо і крав щось - але він ще малий і хз якби його доля склалася) - надіюсь я зрозуміло пояснив .
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25.08.2023 11:42 Відповісти
угу ходили захапать,і тут раптом Ганібал,який ледь до Риму не дійшов))) як завойовували так і захищали.
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25.08.2023 03:52 Відповісти
А йому сенсу ніякого до Риму йти не було - 40000 навіть в облогу як слід не візьмеш місто з населенням в декілька разів більшим ніж твоя армія .
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25.08.2023 04:23 Відповісти
Були.
А пів Південної Омерікі скоро буде розмовляти китайською. Бо свій вибір вони зробили.
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24.08.2023 21:55 Відповісти
як і більша частина Африки,але дебіл кульбаба ой кулеба скавулить про якісь прориви у стосунках з африканцями,типу про це забувши,що афику просрав захід і вона все більше під китайців лягає.і тому африканські країни ті що на підсосі в китайців завжди будуть мати ту ж риторику.
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25.08.2023 03:54 Відповісти
Дивно, що не вдів косоворотку (хоча сорочка дуже схожа). А, то ж не свято Вишиванки.
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24.08.2023 21:49 Відповісти
Який розумний чолов'яга!
Прикро, що керує країною, яка є економіко - політичним пігмеєм...
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24.08.2023 21:59 Відповісти
Україна опинилась на вістрі списа, яким добро перемагає зло.
Весь цивілізований світ повинен згуртуватись навкруг України і дати бій авторитаризму та неофашизму.
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24.08.2023 22:03 Відповісти
Отдал бы лучше всё тяжёлое вооружение что есть с самолётами и ракетами---причём конечно серьёзно, именно всё. А зачем оно Португалии? За спиной страны Атлантический океан. Если допустим враг умнёт всю Европу, португальцы вступят в бой? Сбежать на остров Мадейру даже не успеют. Это их остров.
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24.08.2023 22:51 Відповісти
Перший хто притомний.
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24.08.2023 23:32 Відповісти
Нічого не буває просто так. Все в нашому світі взаємопов"язано. Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза за переконаннями є право-центристом. Його батько - відомий португальський політик, колишній губернатор Мозамбіку і міністр в уряді Антоніу Салазара. Марселу Ребелу де Соуза почав свою кар'єру за правління Антоніу Салазара як юрист, а потім як журналіст. Створив правоцентристську коаліцію, яка називалася «демократичний альянс», з народною партією 1998 року. Зрештою став віцепрезидентом у Європейській народній партії (Християнські демократи).
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25.08.2023 01:48 Відповісти
 
 