Зараз доля світу вирішується в Україні, - президент Португалії Ребелу де Соуза

Португалія прагне якнайшвидшої перемоги України у війні з Росією, адже вона торкається всіх держав і всіх громадян планети. Важливо, щоб у світі зрозуміли, що це не європейська, а глобальна війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

"Час не може переважати над принципами. Ми прагнемо перемоги України і бажаємо, щоб вона настала якнайшвидше", - сказав Ребелу де Соуза.

За його словами, дуже важливо, щоб у світі зрозуміли, що війна Росії проти України - не європейська, а глобальна війна.

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"Це війна проти всіх людей, вона торкається всіх держав і всіх громадян планети. Зараз доля світу вирішується в Україні", - переконаний президент Португалії.

Він ще раз наголосив, що Португалія ніколи не визнавала незаконної окупації Криму Росією, що Португалія підтримує на двосторонньому і міжнародному рівні всі ініціативи України і що його країна продовжуватиме політичну, дипломатичну та гуманітарну підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

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